काशी तमिल संगमम 4.0; काशी के वह मोहल्ले जहां होता है उत्तर-दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम
वी. चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी बताते हैं, कि केदार घाट और हनुमान घाट में दक्षिण भारत के लोग कई पीढ़ियों से रहते हैं.
वाराणसी: गंगा तट पर केदार घाट और हनुमान घाट क्षेत्र में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का संगम देखने को मिलता है. यहां दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृतियों का मिलन होता है. उत्तर-दक्षिण की परंपराएं, खान-पान की विरासत साझा होती है. यहां काशी के व्यंजन और दक्षिण भारतीय पाक कला का अद्भुत समागम भी होता है. यह क्षेत्र काशी-तमिल संगमम का वास्तविक केंद्र है.
यहां रहने वाले तमिलनाडु निवासी वी. चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी बताते हैं, कि यहां की सीढ़ियां भारत वर्ष की सदियों पुरानी परंपरा, आस्था, अनुशासन और विचारों का मिलन बिंदु हैं. यहां पर हमें एक भारत-श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलती है. 'काशी-तमिल संगमम' इस कड़ी को और मजबूत करता है.
काशी की गलियों में बसता है दक्षिण भारत: वी. चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी बताते हैं, कि केदार घाट और हनुमान घाट ऐसे मोहल्ले हैं, जहां दक्षिण भारत के लोग कई पीढ़ियों से रहते हैं. अब वह सभी काशीवासी हो चुके हैं. कोई यहां 5 पीढ़ियों से रहता है, तो कोई 10 पीढ़ियों से यहां रह रहा है.
यह सभी यहां की परंपरा को आत्मसात कर रहे हैं और अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं. एक तरीके से कहें तो महादेव की काशी में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की साझा संस्कृति यहां विकसित हो चुकी है.
वी. चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी कहते हैं, कि काशी भगवान महादेव की नगरी है. काशी में हमारी 6 पीढ़ियां अब तक रह चुकी हैं. काशी और तमिलनाडु का प्राचीन संबंध है. आदि काल से ही यह संबंध बना हुआ है. हमारे यहां काशी यात्रा का विधान है.
दक्षिण भारत के लोग पहले रामेश्वरम् जाते हैं. वहां से दर्शन करते हैं और समुद्र की रेत लेकर काशी आते हैं. यहां से फिर प्रयागराज जाते हैं और वहां पर दर्शन-पूजन करते हैं. इस प्रकार से काशी यात्रा पूरी होती है.
आदि काल से है यह संबंध: उन्होंने बताया कि महर्षि अगस्त्य काशी में रहते थे. यहीं पर उनका आश्रम था. भगवान विश्वनाथ जी की आज्ञा से वह दक्षिण भारत गए. वहां पर तमिल भाषा के प्रवर्तक अगस्त्य मुनि ही हुए. जब कोई सुविधा नहीं थी, तब भी दक्षिण भारत के लोग 6 महीने पैदल चलकर काशी आते थे.
यहां से भी लोग पैदल चलकर दक्षिण भारत और रामेश्वरम जाते थे. यह संबंध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आदि काल से ही रहा है. वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो ‘काशी-तमिल संगमम’ आयोजित हो रहा है, इससे इन संबंधों में और मजबूती मिल रही है.
ज्ञान के लिए काशी आना ही होगा: वी. चंद्रशेखर द्रविड़ घनपाठी ने बताया कि हमारे यहां के विवाह संस्कार में काशी यात्रा का वर्णन है. विवाह के समय ही वर-वधु से कहा जाता है, कि ज्ञान के लिए काशी यात्रा करनी ही होगी.
दक्षिण और उत्तर भारत का यह जुड़ाव सदियों से रहा है और आज भी लोग काशी यात्रा करते हैं. ‘काशी-तमिल संगमम’ के माध्यम से भी अब अनेक लोग काशी आ रहे हैं. गंगा स्नान के साथ विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं. काशी की यादें लेकर अपने साथ जा रहे हैं.
इसी तरह से काशी के लोग दक्षिण भारत जाते हैं और रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करते हैं. इस संगम के माध्यम से आध्यात्मिक आदान-प्रदान हो रहा है. लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
अनेकता में एकता का संदेश: वह बताते हैं, कि काशी अनेकता में एकता की जननी है. यहां अनेक सभ्यताएं देखने के लिए मिलती हैं. आप जब यहां पर हनुमान घाट की ओर जाएंगे या केदार घाट की ओर जाते हैं, तो आपको दक्षिण भारत के दर्शन मिलते हैं.
यहां लाखों की संख्या में दक्षिण भारत के लोग आते हैं. यहां लोग 5 से 10 पीढ़ियों से बसे हुए हैं. हम तमिल बोलते हैं, हिंदी और भोजपुरी भी बोलते हैं. यहां का भोजन भी हम पसंद करते हैं. काशी का आनंद ही अलग है.
‘काशी-तमिल संगमम’ जैसे आयोजनों से काशी और दक्षिण भारत के संबंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है. बीएचयू आदि स्थानों पर भी दक्षिण के लोग कार्यरत भी हैं. हमारे दादाजी काशी नरेश के राजगुरु हुए. यह एक अद्भुत संगम है.
यात्राएं और आध्यात्मिक आदान-प्रदान: ‘काशी-तमिल संगमम’ के कारण न सिर्फ काशी और यहां रहने वाले तमिल समाज के लोगों के बीच संबंध जीवंत हुए हैं, बल्कि इनके सांस्कृतिक उत्सव, यात्राएं और आध्यात्मिक आदान-प्रदान भारत की ‘एकता’ की संस्कृति को जागृत करता है. दक्षिण की ओर से आने वाले यात्री काशी की गलियों में आत्मीयता का अनुभव करते हैं.
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भारत की विरासत को और मजबूती के साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं. काशी और तमिलनाडु का यह संगम इस बात का भी संकेत देता है, कि भले ही हमारी भाषाएं अलग-अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी पहचान एक ही है.
काशी-तमिल संगमम नए भारत की नई गाथा: बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा कि उत्तर और दक्षिण भारत की ‘काशी-तमिल संगमम’ के रूप में या फिर केदार घाट और हनुमान घाट के रूप में एकजुटता, नए भारत की नई गाथा है. यह राष्ट्रीय एकजुटता का उज्ज्वल उदाहरण है. काशी-तमिल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संबंधों को आगे बढ़ाने के क्रम में शिक्षा, तीर्थ और पर्यटन से संबंधित कार्य भी किए जा रहे हैं.
उनका कहना है, कि इससे काशी में रहने वाले तमिल के लोगों के साथ ही बेहतर संबंध बनते हैं. आने वाली कई और पीढ़ियां इसी तरह से काशी-तमिल के संगम को आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगी. यह देश के लिए भी मजबूत संदेश देता है. जब जाति, भाषा और समाज के रूप में विभाजन के प्रयास किए जा रहे हैं, तब यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.
