काशी तमिल संगमम से बढ़ी बनारस की ब्रांड वैल्यू; धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हो रही मजबूत
वेंकट रमन बताते हैं, कि बीते कुछ वर्षों में वाराणसी यात्रा पर आने वाले दक्षिण भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% तक वृद्धि हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 9:00 AM IST
वाराणसी: ‘काशी तमिल संगमम’ का आयोजन पिछले 4 वर्ष से उत्तर और दक्षिण भारत के संबंधों को मजबूत कर रही है. केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से शुरू हुआ यह आयोजन भारत की दो प्राचीन संस्कृतियों, विरासत, परंपरा और भाषा को एक मंच प्रदान कर रही है. इससे न सिर्फ ज्ञान-विज्ञान, धर्म-आध्यात्म, खान-पान का प्रसार बढ़ा है, बल्कि बनारस की 'ब्रांड वैल्यू' भी मजबूत हो रही है.
बनारस की की ब्रांड वैल्यू बढ़ी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर सोनाली सिंह बताती हैं, कि आयोजन से बनारसक की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है. धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी की पहचान और भी निखरी है. धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में भी काशी की लोकप्रियता बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि इस आयोजन में होने वाले अकादमिक कार्यक्रमों के माध्यम से काशी की ज्ञान परंपरा को बल मिला है. तमिल साहित्य का भी प्रसार हो रहा है. वहीं, शैव-वैष्णव परंपरा के संबंध, तमिल संतों के काशी आगमन, महर्षि अगस्त्य के बारे में ज्ञान, सब कुछ इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है.
नई पीढ़ियों को जोड़ रहा आयोजन: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य और ‘काशी तमिल संगमम’ में आए मेहमनों को गाइड करने वाले वेंकट रमन बताते हैं, कि हमारी कई पीढ़ियां काशी में रह चुकी हैं.
‘काशी तमिल संगमम’ ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया है. इससे वाराणसी में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन में वृद्धि हुई है. साथ ही दक्षिण भारत में भी पर्यटन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है. यह आयोजन नई पीढ़ियों को जोड़ने का काम कर रहा है.
काशी में बढ़ी दक्षिण भारतीय पर्यटकों की संख्या: वेंकट रमन बताते हैं, कि काशी में लगभग 2000 से अधिक दक्षिण भारतीय रहते हैं. इनकी अधिकतर संख्या वाराणसी के हनुमान घाट और हरिश्चंद्र घाट के आसपास है.
बीते कुछ वर्षों में वाराणसी यात्रा पर आने वाले दक्षिण भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% तक वृद्धि हुई है. पहले दक्षिण भारत के बड़े शहरों से लोग काशी आते थे. अब वहां के ग्रामीण इलाकों से भी लोग वाराणसी आते हैं. इसका प्रभाव वाराणसी की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से पड़ा है.
4 साल से हो रहा आयोजन: साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में लगातार दक्षिण भारतीय डेलीगेट्स ने काशी भ्रमण किया है. अयोध्या और प्रयागराज का भी भ्रमण करते हैं. उत्तर भारत के बारे में दक्षिण भारतीयों की जिज्ञासा भी शांत होती है.
उन्होंने बताया कि वाराणसी आने वाले दक्षिण भारतीय मेहमान काशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, काल भैरव मंदिर समेत कई मंदिरों में दर्शन-पूजन करते हैं. काशी के प्रमुख घाटों जैसे मणिर्णिका घाट, पंचगंगा घाट, चौकी घाट, हनुमान घाट, केदार घाट पर स्नान भी करते हैं.
‘काशी तमिल संगमम’ के माध्यम से दक्षिण और उत्तर की सांस्कृतिक विरासत, लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, कला, खान-पान, पहनावा आदि का आदान-प्रदान होने के साथ ही संस्कृतियों का भी संगम हो रहा है. इस आयोजन के माध्यम से वाराणसी में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं.
