काशी तमिल संगमम; वाराणसी में बढ़ी दक्षिण भारतीय पर्यटकों की संख्या, कारोबार में भी वृद्धि
बीएचयू के असिस्टेंट प्रो. जगदीशन ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान बनारस की बदलती सुविधा की है.
वाराणसी : सरकार काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर और दक्षिण को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, जिसका असर काशी के पर्यटन ग्राफ पर भी देखने को मिल रहा है. जी हां, यदि बीते चार साल के आंकड़ों की बात करें तो बनारस में संगमम के बाद दक्षिण भारतीय पर्यटकों के ग्राफ में लगभग 50 से 60 फीसद का उछाल देखने को मिल रहा है.
वर्तमान समय में बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय काशी आ रहे हैं और यहां अलग-अलग तरीके की धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं. बड़ी बात यह है कि इसके पीछे पीएम मोदी की बदलती काशी की तस्वीर भी है, जिसे दक्षिण भारतीय खूब पसंद कर रहे हैं. उनके मन को बदलती हुई नई काशी और इसकी सुविधाएं भा रही हैं.
पर्यटन के ग्राफ को किया इंक्रीज : टूरिज्म संगठन से जुड़े संतोष सिंह कहते हैं कि, यदि हम दक्षिण भारतीय यात्रियों का ग्राफ देखें तो विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी तमिल संगमम शुरू होने के साथ यह ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है. पहले जहां 30 से 40 हजार पर्यटक काशी आते थे तो वर्तमान समय में हर महीने एक से डेढ़ लाख दक्षिण भारतीय पर्यटकों का आगमन हो रहा है.
उनका कहना है कि विदेशी पर्यटकों की संख्या की कमी ने बनारस के पर्यटन को पीछे कर दिया था, लेकिन डॉमेस्टिक टूरिज्म खासकर इसमें दक्षिण भारतीय पर्यटकों ने इस ग्राफ को संभाले रखा. कुंभ हो या फिर सामान्य दिनों में बनारस का पर्यटन, दक्षिण भारतीय यात्रियों के कारण यहां के पर्यटन इंडस्ट्री आज बूम पर है. पर्यटन से जुड़े लोगों के कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिली है.
उन्होंने बताया कि डॉमेस्टिक टूरिज्म ने बनारस के पर्यटन को एक नया आयाम दिया है. यही वजह है कि हम भी दक्षिण भारतीय यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उनके अनुसार पैकेज तैयार कर रहे हैं. पहले यह सिर्फ मंदिर में दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अभी लग्जरी पैकेज पसंद कर रहे हैं. बनारस के बड़े होटल में रह रहे हैं, यहां घूमना पसंद कर रहे हैं. यहां से आस-पास स्थान पर जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बनारस में बढ़ती फैसिलिटी और सुविधाएं हैं.
बदलती काशी की तस्वीर आ रही पसंद : इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर जगदीशन कहते हैं कि काशी तमिल संगमम ने दक्षिण और उत्तर के बहुत सारे पर्यटन स्थल, संस्कृति उनके कल्चर को एक्सचेंज किया है, जिसमें धार्मिक ही नहीं बल्कि अलग-अलग आयाम देखने को मिलते हैं. वाराणसी वर्तमान समय में दक्षिण भारतीय सिनेमा का भी एक बड़ा केंद्र है. दक्षिण से सितारे आकर अपनी फिल्म का प्रमोशन बनारस में कर रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा योगदान बनारस की बदलती सुविधा की है.
उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम के जरिए विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जो भी दक्षिण भारतीय पर्यटक बनारस आते हैं वह यहां से जाकर दक्षिण भारत में यहां की सुविधा, यहां की व्यवस्था व हो रही नई विकास की बात करते हैं, जो वहां के लोगों को पसंद आ रहे हैं. पहले यहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित नहीं था, यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या भी कम थी, लेकिन वर्तमान में समय के साथ जिस तरीके से विकास आगे हो रहा है, उसने दक्षिण भारतीय पर्यटकों को बनारस के प्रति एक नया नजरिया दिया है, जिसका परिणाम है कि यह लगातार बढ़ रहा है.
बता दे कि, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बनारस में डोमेस्टिक पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान दक्षिण भारतीय पर्यटकों का रहा है. चार साल पहले सरकार ने काशी तमिल संगमम का आगाज किया, जिसने दक्षिण और उत्तर के संबंध को मजबूत किया और दक्षिण से काशी आने वाले यात्रियों पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला. पहले भी काशी में दक्षिण भारतीय पर्यटक आते रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से एक दिन के लिए आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ी है और वह बनारस में धार्मिक के साथ-साथ घूमने और समय बताने की भी दृष्टि से आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बदलती काशी की तस्वीर का है.
