काशी तमिल संगमम् 5.0; तमिलनाडु के छात्र काशी की सभ्यता से हुए रूबरू, गंगा नदी में स्नान कर पूजा-अर्चना की
तमिलनाडु से आए छात्रों के एक दल ने रविवार को हनुमान घाट का भ्रमण किया. आचार्यों ने उन्हें काशी के इतिहास से परिचित कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:17 PM IST
वाराणसी : काशी तमिल संगमम् 5.0 के दूसरे दिन यानी रविवार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थलों पर तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों के समूहों के लिए विशेष शैक्षणिक सत्र और संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ. जिसमें काशी और दक्षिण को एक करने के लिए संस्कृति, शिक्षा, धर्म और परंपरा के समागम की झलक दिखी. दरअसल, इस बार काशी तमिल संगमम 'तिरुक्कुरल पयिलवोम- तिरुक्कुरल अभ्यास करें' की थीम पर आधारित है. इस आयोजन में तमिल साहित्य की कालजयी रचना तिरुक्कुरल की शिक्षाओं, साझा सांस्कृतिक, विरासत और काशी-तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों को शैक्षिक संवाद के ज़रिए छात्रों के बीच साझा किया जा रहा है.
रविवार को BHU में शैक्षणिक सत्र में मंथन हुआ. छात्रों को दोनों संस्कृति शिक्षा शोध से रूबरू करने के लिए एकेडेमिक क्लास के साथ लाइब्रेरी में भी तमिल से आए छात्रों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई. जहां किताबों के लिए दक्षिण संस्कृति और काशी के संस्कृति का इतिहास छात्रों के सामने रखा जा रहा है. बड़ी बात ये है कि यहां तमिल किताबों के लिए एक विशेष लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई है.
तमिलनाडु से आए छात्रों के एक दल ने रविवार को हनुमान घाट का भ्रमण किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने मां गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की. आचार्यों ने उन्हें काशी के विभिन्न घाटों के धार्मिक महत्व और उनके सदियों पुराने इतिहास से परिचित कराया. गंगा स्नान के बाद विद्यार्थियों ने घाट स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्हें मंदिरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक मान्यताओं और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दी गई.
इसके बाद विद्यार्थियों का दल हनुमान घाट स्थित महान तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के आवास पहुंचा. यहां उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनके जीवन, साहित्यिक योगदान तथा काशी से उनके जुड़ाव के बारे में जाना. विद्यार्थियों ने आवास के समीप स्थित पुस्तकालय का भी भ्रमण किया. इसके बाद दल ने कांची मठ का दौरा किया और उसके इतिहास एवं धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की.
छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अब तक उन्होंने काशी के मंदिरों और उनके इतिहास के बारे में तस्वीरों तथा पुस्तकों के माध्यम से ही जाना था. यहां आकर गंगा स्नान करने और मंदिरों में दर्शन करने का अवसर मिलना उनके लिए विशेष अनुभव रहा. सरकार और विश्वविद्यालय की पहल से उन्हें यह अवसर मिला. उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और गंगा स्नान को अपने लिए यादगार अनुभव बताया.
लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रो. देवेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध सदियों पुराने हैं. यहां की गलियों में आज भी काशी और तमिलनाडु की साझा सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है. दोनों क्षेत्रों के बीच यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव काशी तमिल संगमम की मूल भावना को दर्शाता है.
उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में विशेष पुस्तकों का प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां तमिल से आने वाले छात्र यहां के सभ्यता संस्कृति को जान रहा हैं, तो वहीं काशी के साथ में तमिल की सभ्यता संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं. आज भी छात्रों का एक समूह यहां आकर के शैक्षणिक सत्र के माध्यम से दोनों संबंधों की बारीकियां को जाना.
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित काशी तमिल संगमम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच प्राचीन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संबंधों को सुदृढ़ करना तथा दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है. काशी तमिल संगमम का पांचवां संस्करण इसी उद्देश्य के साथ आयोजित किया जा रहा है.
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