ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम् 5.0; तमिलनाडु के छात्र काशी की सभ्यता से हुए रूबरू, गंगा नदी में स्नान कर पूजा-अर्चना की

तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे छात्र. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : काशी तमिल संगमम् 5.0 के दूसरे दिन यानी रविवार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थलों पर तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों के समूहों के लिए विशेष शैक्षणिक सत्र और संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ. जिसमें काशी और दक्षिण को एक करने के लिए संस्कृति, शिक्षा, धर्म और परंपरा के समागम की झलक दिखी. दरअसल, इस बार काशी तमिल संगमम 'तिरुक्कुरल पयिलवोम- तिरुक्कुरल अभ्यास करें' की थीम पर आधारित है. इस आयोजन में तमिल साहित्य की कालजयी रचना तिरुक्कुरल की शिक्षाओं, साझा सांस्कृतिक, विरासत और काशी-तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों को शैक्षिक संवाद के ज़रिए छात्रों के बीच साझा किया जा रहा है.

रविवार को BHU में शैक्षणिक सत्र में मंथन हुआ. छात्रों को दोनों संस्कृति शिक्षा शोध से रूबरू करने के लिए एकेडेमिक क्लास के साथ लाइब्रेरी में भी तमिल से आए छात्रों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई. जहां किताबों के लिए दक्षिण संस्कृति और काशी के संस्कृति का इतिहास छात्रों के सामने रखा जा रहा है. बड़ी बात ये है कि यहां तमिल किताबों के लिए एक विशेष लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई है.

काशी तमिल संगमम् 5.0 (Video Credit; ETV Bharat) तमिलनाडु से आए छात्रों के एक दल ने रविवार को हनुमान घाट का भ्रमण किया. इस दौरान विद्यार्थियों ने मां गंगा में स्नान कर पूजा-अर्चना की. आचार्यों ने उन्हें काशी के विभिन्न घाटों के धार्मिक महत्व और उनके सदियों पुराने इतिहास से परिचित कराया. गंगा स्नान के बाद विद्यार्थियों ने घाट स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्हें मंदिरों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक मान्यताओं और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दी गई. इसके बाद विद्यार्थियों का दल हनुमान घाट स्थित महान तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के आवास पहुंचा. यहां उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनके जीवन, साहित्यिक योगदान तथा काशी से उनके जुड़ाव के बारे में जाना. विद्यार्थियों ने आवास के समीप स्थित पुस्तकालय का भी भ्रमण किया. इसके बाद दल ने कांची मठ का दौरा किया और उसके इतिहास एवं धार्मिक परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की. तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)