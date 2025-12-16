काशी तमिल संगमम में तस्वीरों की प्रदर्शनी; 'एक मंच अनगिनत भाव' के जरिए हो रहा उत्तर-दक्षिण का मिलन, कल तक लगे रहेंगे स्टॉल
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की महान हस्तियों की लगाई गईं तस्वीरें, अलग-अलग भाषाओं में जीवनयात्रा का विवरण भी दर्ज.
वाराणसी : काशी तमिल संगमम में तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है. एक मंच अनगिनत भाव के जरिए उत्तर-दक्षिण का मिलन हो रहा है. लोग यहां पहुंचकर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की महान हस्तियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. संगमम की शुरुआत 2 दिसंबर से हुई थी. 15 दिसंबर को रामेश्वरम में इसका समापन भी हो चुका है. हालांकि अभी भी स्टॉल लगे हैं. बुधवार की शाम तक ये लगे रहेंगे.
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संगीत की दूरी को कम करने के मकसद से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया. यहां अलग-अलग तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं. संगमम के दौरान ही काशी के नमो घाट पर यूपी और तमिलनाडु के नामी हस्तियों की तस्वीरें लगाई गईं हैं.
राजनीतिज्ञों से लेकर सेनानियों की तस्वीरों को मिला स्थान : गैलरी में साहित्य जगत से जुड़े लोगों के साथ ही राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानियों की भी तस्वीरें शामिल की गईं हैं. इनमें डॉ. एमएस स्वामीनाथन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, जीडी नायडू, संत रविदास, संत कबीरदास, पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरें शामिल हैं. ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुईं हैं.
काशी के नमो घाट पर लगाई गई तस्वीरों की गैलरी में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की ही विशालता और विराटता नजर आती है. तमिलनाडु से आने वाले डेलीगेट्स उत्तर भारत की विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्तर भारत के छात्र और अन्य शोधार्थी व आगंतुक दक्षिण भारत के लोगों के बारे में जान-समझ रहे हैं.
हिंदी-तमिल दोनों भाषाओं में है तस्वीरों का वर्णन : सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के रूप में कार्यरत जय सिंह ने बताया कि, नमो घाट पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इसमें तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वैज्ञानिक एवं अन्य महान विभूतियों के बारे में बताया गया है. उनका विवरण हिन्दी और तमिल दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है.
रोहित अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काशी तमिल संगमम को लेकर बहुत अच्छा प्रयास किया गया है. इस बार इसका चौथा संस्करण है.
गैलरी में दिख रही ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की बानगी : जय सिंह ने बताया कि चित्र प्रदर्शनी में काशी की विभूतियों को भी स्थान दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ को हम पूरे देश में दिखाएं और बताएं. उसकी ही एक बानगी काशी में देखने के लिए मिल रही है. तमिल के जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं वे इसकी सराहना कर रहे हैं और इसे देखकर उन्हें काफी खुशी भी हो रही है.
बता दें कि काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे. कोयंबटूर जिले से काशी पहुंचे डेलीगेट ने कहा कि उन्हें यहां आकर गर्व महसूस हो रहा है. यहां पर तरह-तरह की कलाओं को देखना बहुत ही अद्भुत अनुभव है.
विरासत-विभूतियों के बारे में मिल रही जानकारी : अलग-अलग स्टॉल के जरिए उत्तर और दक्षिण के संबंध के बारे में बताया जा रहा है. आर्ट गैलरी लोगों की पसंद बनी हुई है. यह गैलरी उत्तर और दक्षिण में कितनी सामानताएं हैं, वहां की कौन सी विभूतियां रहीं हैं. यहां की भी विभूतियां कौन-कौन सी रही हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है.
