काशी तमिल संगमम में तस्वीरों की प्रदर्शनी; 'एक मंच अनगिनत भाव' के जरिए हो रहा उत्तर-दक्षिण का मिलन, कल तक लगे रहेंगे स्टॉल

वाराणसी : काशी तमिल संगमम में तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है. एक मंच अनगिनत भाव के जरिए उत्तर-दक्षिण का मिलन हो रहा है. लोग यहां पहुंचकर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की महान हस्तियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. संगमम की शुरुआत 2 दिसंबर से हुई थी. 15 दिसंबर को रामेश्वरम में इसका समापन भी हो चुका है. हालांकि अभी भी स्टॉल लगे हैं. बुधवार की शाम तक ये लगे रहेंगे.

उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और संगीत की दूरी को कम करने के मकसद से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया. यहां अलग-अलग तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं. संगमम के दौरान ही काशी के नमो घाट पर यूपी और तमिलनाडु के नामी हस्तियों की तस्वीरें लगाई गईं हैं.

काशी तमिल संगमम में लगी तस्वीरों की प्रदर्शनी. (Video Credit; ETV Bharat)

राजनीतिज्ञों से लेकर सेनानियों की तस्वीरों को मिला स्थान : गैलरी में साहित्य जगत से जुड़े लोगों के साथ ही राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानियों की भी तस्वीरें शामिल की गईं हैं. इनमें डॉ. एमएस स्वामीनाथन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, जीडी नायडू, संत रविदास, संत कबीरदास, पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरें शामिल हैं. ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुईं हैं.

काशी के नमो घाट पर लगाई गई तस्वीरों की गैलरी में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की ही विशालता और विराटता नजर आती है. तमिलनाडु से आने वाले डेलीगेट्स उत्तर भारत की विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्तर भारत के छात्र और अन्य शोधार्थी व आगंतुक दक्षिण भारत के लोगों के बारे में जान-समझ रहे हैं.

हिंदी-तमिल दोनों भाषाओं में है तस्वीरों का वर्णन : सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के रूप में कार्यरत जय सिंह ने बताया कि, नमो घाट पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इसमें तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वैज्ञानिक एवं अन्य महान विभूतियों के बारे में बताया गया है. उनका विवरण हिन्दी और तमिल दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है.

रोहित अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काशी तमिल संगमम को लेकर बहुत अच्छा प्रयास किया गया है. इस बार इसका चौथा संस्करण है.