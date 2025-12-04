ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम 4.0; उत्तर के मंच पर जीवंत होती दक्षिण की नाट्यकला, नृत्य शैली पर भी छाप

दक्षिण की पूरी सभ्यता उत्तर पर लैंड कर गई: रंगमंच के चर्चित नाम और नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल बताते हैं, उत्तर भारत में फैला भक्ति आंदोलन महज कुछ कविता पंक्तियों या कुछ राग रागिनियों का संरक्षण नहीं था. दक्षिण की पूरी सभ्यता, संस्कृति उत्तर भारत में लैंड कर गई. हमारा सबसे पुराना लोक नाट्य रूप रामलीला के मुखौटे कर्नाटक के हैं. भक्ति आंदोलन में ही चल कर दक्षिण से उत्तर भारत में आए हैं.

बनारस के कलाकारों का पूरे विश्व में दबदबा: बनारस का रंगमंच हमेशा से ही कई अलग-अलग संस्कृतियों को प्रदर्शित करता रहा है. बनारस को धर्म और आध्यात्मिक की नगरी के रूप में जाना जाता है. बड़ी बात यह है कि यहां के रंगमंच और कलाकारों का दबदबा पूरे विश्व में माना जाता है. यही वजह है कि देश की एकजुटता के रूप में रंगमंच की भी महत्वपूर्ण भूमिका है.

रामलीलाओं में दिखती है दक्षिण की छाप: नाटकों में दक्षिण का समावेश बृहद रूप में दिखाई देता है. यहां तक कि रामलीलाओं के मंचन पर भी दक्षिण की बड़ी छाप दिखती है. यहां के कलाकारों का श्रृंगार प्रदर्शन और प्रस्तुतीकरण भी दक्षिण से बहुत कुछ मेल खाता है. सिर्फ उत्तर में दक्षिण का ही रंगमंच प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि उत्तर के कलाकारों का भी दक्षिण में ठीकठाक हस्तक्षेप है.

वाराणसी: काशी सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, सांस्कृितक दृष्टि से भी दुनिया का ध्यान खींचती है. यहां उत्तर भारत के मंच पर दक्षिण की संस्कृति जीवंत होती है. उत्तर और दक्षिण के कलाकारों ने एक-दूसरे की नृत्य शैलियों, संगीत, वेशभूषा और कथाओं को आत्मसात कर लिया है. वैसे तो खान-पान और रहन-सहन का तरीका अलग है, लेकिन दोनों के बीच सांस्कृतिक रूप से रिश्ता बेहद मजबूत है.

व्योमेश शुक्ल ने बताया कि रामलीलाओं में मानस की जिन पंक्तियों का गायन है, जैसे रामचरितमानस की पंक्तियां रामायणी गाते हैं, वह शैली उत्तर भारत की ख्याल गायकी की शैली नहीं है. बनारस के रामायणी यानी रामचरितमानस गाने वालों की शैली ख्याल गायकी कि नहीं है, बल्कि उसमें भी दक्षिण का भी अंश है.

दूसरे काशी तमिल संगमम पर एक नजर (Photo Credit: ETV Bharat)

पखावज दक्षिण भारत के: व्योमेश शुक्ल ने बताया कि जो वाद्य रामलीलाओं में बजते हैं, मृदंग, पखावज वह हमारे नहीं हैं बल्कि दक्षिण भारत के हैं. पखावज की कोई व्यवस्था उत्तर में नहीं है और इसका उपयोग रामलीला में होता है. उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में पखावज की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन बज रहा है. काशी के तुलसी घाट पर होने वाली कृष्ण लीला में यह बजता है तो इसका तात्पर्य है कि दक्षिण भारत हमारे लोक व्यवहार में हमारी संस्कृति में है.

व्योमेश का कहना है कि दक्षिण के यक्ष दान से उत्तर के नाटककर्मी और रंगकर्मी बड़ी सीख लेते हैं. सिर्फ कर्नाटक जाकर या केरल जाकर यक्ष गान नहीं सीखते, बल्कि नए-नए नाटकों के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहे हैं.

तीसरा काशी तमिल संगमम (Photo Credit: ETV Bharat)

दक्षिण भारत की नृत्य कलाओं में अनुशासन: व्योमेश कहते हैं, मैं जो नाटक करता हूं, उसमें उत्तर के साथ दक्षिण की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है, दक्षिण भारत की नृत्य कलाओं में जो अनुशासन है, बारीकी है, उसे हम अपने कामकाज में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं.

व्योमेश ने कहा, मैंने केरल में नाटकों का मंचन किया है. वे काफी सराहे गए हैं.

चौथा काशी तमिल संगमम (Photo Credit: ETV Bharat)

दक्षिण की एक बड़ी झलक दिखाई देती है: वहीं, दक्षिण के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मंचन करने वाले कलाकारों का भी मानना है कि नाटकों के श्रृंगार, नृत्य और मंचन में दक्षिण की एक बड़ी झलक दिखाई देती है. रंगकर्मी स्वाती विश्वकर्मा कहती हैं, अभी तक हमने जो जो नाटक तैयार किए हैं, इसमें प्रमुख रूप से राम की शक्ति पूजा, रश्मिरथी, कामायनी पंचरात्रम सहित कई और नाटक हैं. इन्हें दक्षिण में मंचित किया गया है.

कलाकारों की प्रस्तुति (Photo Credit: Roopvani Repertory Theatre)

बहुत ही पारंपरिक रिश्ता: वहीं, कलाकार तापस का कहना है कि यह बहुत ही पारंपरिक रिश्ता है. उत्तर और दक्षिण का यह रिश्ता सदियों से चला रहा है. उत्तर के नाटकों में दक्षिण का असर पाया जाता है और दक्षिण के नाटकों में उत्तर की चीजें मिलती हैं. हम नाटक करते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है. हम रामलीला के रूप में नाटक करते हैं, उसमें यश ज्ञान की जो शैली है, वह दक्षिण की है, वैसे नाटक का हम आरंभ दक्षिण की तरह ही करते हैं. इसके अलावा ट्रेडीशनल फोक म्यूजिक जैसे चैटा है, जो वैदिक मंत्र है, धनपाठ है, उसके कुछ रूप को भी हम अपने नाटकों में प्रस्तुत करते हैं.

कलाकार मंच पर प्रस्तुति करते हुए (Photo Credit: Roopvani Repertory Theatre)

यह भी पढ़ें: काशी तमिल संगमम 4.0; काशी के वह मोहल्ले जहां होता है उत्तर-दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम

यह भी पढ़ें: काशी तमिल संगमम 4.0; बनारस की गलियों में बहती भाषाओं की नदी, जानिए कैसे उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का करा रहा मेल