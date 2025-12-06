ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम 4.0; 'सिटी ऑफ म्यूजिक' में होता है तबला और मृदंग का मिलन, BHU करा रहा उत्तर-दक्षिण का मेल

ब्रह्मा जी ने एक वाद्य यंत्र बनाया था, जिसे कहते हैं ‘देववाद्यं’ : असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बीएस प्रसाद बताते हैं, रामायण, महाभारत काल से भी पहले से हमारी काशी है. पुराणों में बताया गया है कि महिषासुर के वध के बाद जब कैलाश में शिव जी ने नृत्य करना शुरू किया, तब उस समय कोई वाद्य यंत्र नहीं था. उस समय ब्रह्मा जी ने ‘देववाद्यं’ नाम का एक वाद्य यंत्र बनाया था. उस वाद्य यंत्र को शुरुआत में भगवान विष्णु ने बजाया था. तब ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने गायन किया और इंद्र देव ने बांसुरी बजाई थी. उस समय का वर्णन जब देखते हैं तो पूरा भारत एक है.

मृदंगम और तबला भाई की तरह : आज केंद्र और राज्य सरकार काशी-तमिल संगमम के माध्यम से संस्कृतियों को साथ लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह काम BHU के संगीत विभाग में पहले से ही किया जा रहा है. संगीत विभाग के प्रोफेसर बताते हैं कि मृदंगम और तबला भाई की तरह माने जाते हैं. भले ही इन्हें अलग-अलग नामों में बांटा गया हो. यही वजह है दक्षिण और उत्तर के संगीत एक नजर आते हैं.

जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो इसमें दोनों ही संस्कृतियों का संगम नजर आता है. काशी की गलियों में जहां तबले की थाप सुनाई देती है, वहीं दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र मृदंगम की भी ध्वनि सुनाई देती है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के संगीत विभाग में उत्तर-दक्षिण के संगीत का संगम होता है.

वाराणसी : काशी महादेव की नगरी है. 2015 में UNESCO ने ‘क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क’ में शामिल करते हुए ‘सिटी ऑफ म्यूजिक’ का दर्जा दिया है. यहां प्रमुख शैलियां हैं ठुमरी, टप्पा, चैती, दादरा, कजरी, होरी इन लोक और शास्त्रीय शैलियों ने बनारस के संगीत को विशिष्ट पहचान दी है. वहीं, तबला वादन में भी बनारस घराना अपनी दमदार और प्रभावी शैली के लिए प्रसिद्ध है.

मृदंग को दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र माना जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी विश्वनाथ मन्दिर में बजता है दक्षिण का संगीत : डॉ. बीएस प्रसाद बताते हैं, तबला आधुनिक वाद्य यंत्र नहीं है. नाट्य शास्त्र के वाद्य अध्याय में वाद्य यंत्रों का अलग-अलग वर्णन है. भरत ने 17वीं शताब्दी में तबला का रूप बनाया था. महापुरुष, साहित्यकार और संतों ने दक्षिण में जन्म लिया, लेकिन वे लोग काशी आकर ज्ञान की प्राप्ति किए. फिर दक्षिण भारत जाकर उन लोगों ने उस ज्ञान का विस्तृत रूप से प्रचार किया. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शयन आरती के समय नादेश्वरम और तमिल संगीत बजता है. शहनाई आदि के साथ अर्चना होती है. उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों ही संगीत के माध्यम से वहां पर आरती की जाती है.

बीएचयू में सिखाया जाता है तबला और मृदंग का वादन : डॉ. बीएस प्रसाद ने बताया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब संगीत विभाग बनाया गया तब गायन विभाग हुआ था, फिर बाद में वादन भी हुआ. जब विभाग की स्थापना हुई तो उस समय तबला के साथ मृदंग के लिए टीचिंग पोस्ट आयी थी. कथक के साथ भरतनाट्यम भी यहां पर चलता है. कथक उत्तर का है तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत का है, लेकिन यह दोनों यहां पर दिखाई देता है. विश्वविद्यालय में मृदंग और तबला सिखाया जाता है. काशी में रहने पर लगता है कि हम दक्षिण भारत में ही रह रहे हैं.

तबला वादन में भी बनारस घराना अपनी दमदार और प्रभावी शैली के लिए प्रसिद्ध है. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी में गायन है, वादन है और नृत्य भी है : एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. निखिल भगत बताते हैं, काशी की अपनी एक महिमा है. यहां पर गायन है, वादन है और नृत्य भी है. ऐसी कोई भी विधा नहीं है, जो काशी में न हो. काशी संस्कृति और संगीत का गढ़ माना जाता है. गली-गली में संगीत की चर्चा होती है. दक्षिण भारत से बड़े-बड़े विद्वान काशी आते हैं और ज्ञानवर्धन करते हैं.

काशी तमिल संगमम 4.0 (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत का संगीत भी हम सिखाते हैं. गायन और वादन की शिक्षा हम देते हैं. यहां मृदंग और तबला की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है. इस संगीत के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के संगीत का संगम नजर आता है. दक्षिण भारत से संगीतकार आकर नादोपासना के माध्यम से महादेव की उपासना कर चुके हैं. उन्होंने काशी में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत को एक साथ लाने का काम किया.

