काशी तमिल संगमम 4.0; उत्तर-दक्षिण को एकाकार करती ‘नादोपासना’, जानिए क्या है शिव भक्ति का अनोखा मार्ग
काशी में नाद मात्र एक संगीत नहीं, बल्कि साधना है, तमिल में नादोपासना अत्यंत महत्वपूर्ण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 8:28 AM IST
वाराणसी: काशी को विद्या के साथ संगीत का भी शहर कहा जाता है. यहां ऐसे कई उपासक हुए, जिन्होंने संगीत के साथ महादेव की उपासना की. भक्ति का यह मार्ग 'नादोपासना' है. महादेव की इस आराधना में सिर्फ काशी के ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के भी विद्वान शामिल हैं. उन्होंने काशी में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत को एक साथ लाने का काम किया है.
भारतीय आध्यात्मिक परम्परा में नाद को ब्रह्म स्वरूप माना गया है. ‘नादमयम् जगत’, यानी यह संसार ही ध्वनि का विस्तार है. बाबा श्रीकाशी विश्वनाथ की गलियों, यहां के मन्दिरों और घाटों पर गूंजते शंख, घंटियां और वेदों का पाठ नादोपासना की अभिव्यक्ति है. काशी में नाद मात्र एक संगीत नहीं, बल्कि साधना है. यह साधना साधक को ईश्वर से जोड़ती है. तमिल में विशेषकर शैव-भक्ति की परंपरा में नादोपासना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. वर्षों से तमिल विद्वानों, साधकों और भक्तों ने काशी को अपनी साधना की भूमि बनाया है.
240 वर्ष पहले काशी आए थे मुथुस्वामी: काशी में मौजूद दक्षिण भारतीय विद्वान पंडित केदारनाथ बताते हैं कि, काशी दक्षिण भारतीय संगीतकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. दक्षिण भारत में कर्नाटक म्यूजिक के तीन स्तंभ रहे हैं, जिसमें काशी मुथुस्वामी दीक्षितार का स्थान है, जो लगभग 240 साल पहले अपने गुरु चितंबरनाथ योगी के साथ आए थे. वे तमिलनाडु से पदयात्रा करते हुए काशी आए थे. वे इस स्थान पर लगभग 6 से 7 साल तक रहे. उन्होंने कर्नाटक संगीत और हिन्दुस्तानी संगीत का एक संगम किया. वाराणसी में आकर केदार घाट के क्षेत्र में मौजूद चक्र लिंगेश्वर महादेव के इसी मंदिर में आराधना की थी. कहा जाता है कि काशी के हनुमान घाट पर स्नान करते समय उनके कंधे पर वीणा आकर टिक गई, जिसे आज भी दक्षिण भारत में रखा गया है.
नादोपासना के माध्यम से भगवान शिव की आराधना: पंडित केदारनाथ बताते हैं कि संगीत के क्षेत्र में बनारस में मौजूद इस चक्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर का अपना अलग महत्व है. दक्षिण भारत के जितने भी पुराने या नए संगीतकार हैं, वे काशी एक बार जरूर आते हैं और यहां गुरु को अर्पण करते हैं. मुथुस्वामी ने नादोपासना के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की. संगीत के साथ इस कला को आगे बढ़ाया. उन्होंने संस्कृत में बहुत से गान लिखे, जिसे आज भी संगीतकार प्रयोग करते हैं. संगीत के क्षेत्र में वाराणसी का अपना अलग ही महत्व है, जिसमें उत्तर और दक्षिण के संबंध एकाकार होते हैं. यहां नादोपासना, संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती है. नादोपासना के माध्यम से काशी में बड़े-बड़े विद्वानों ने भगवान की आराधना की है.
उत्तर-दक्षिण के संबंधों की डोर: काशी में उत्तर-दक्षिण की परंपरा का संगम न सिर्फ रहन-सहन, खान-पान में देखने को मिलता है, बल्कि संगीत में भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. काशी के केदारघाट, हनुमान घाट और आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले दक्षिण भारत के लोग नादोपासना की समृद्ध परम्परा को आज भी जीवित रखे हुए हैं. मन्दिरों के कार्यक्रमों, विशेष आयोजनों और त्योहारों पर वेद पाठों के साथ नादस्वरम्, मृदंगम् की गूंज होती है. तब काशी की प्राचीन आध्यात्मिक ध्वनि और तमिल भक्ति-संगीत एक साथ प्रस्फुटित होते दिखाई देते हैं. यह आध्यात्मिक संगीत आज भी उत्तर-दक्षिण के संबंधों की डोर बना है.
