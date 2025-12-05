ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम 4.0; काशी के मंदिरों पर दक्षिण की छाप, पल्लव-चोल शैलियों में हुआ भव्य निर्माण

कांची कामकोटि मठ, श्रृंगेरी मठ, केदारेश्वर, विशालाक्षी टेंपल की भव्यता देख हो जाएंगे हैरान.

काशी में दक्षिण
काशी में दक्षिण (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:10 PM IST

4 Min Read
वाराणसी: काशी कई मंदिरों में दक्षिण भारतीय वास्तुकला की झलक साफ दिखती है. यहां कई मंदिर पल्लव और चोल शैलियों में बनाए गए हैं, जो दिखाता है कि धार्मिक दृष्टि से उत्तर-दक्षिण भारत का रिश्ता नया नहीं, बल्कि पुराने समय से ही एक मजबूत सांस्कृतिक धागे से जुड़ा रहा है.

दक्षिण में होने का एहसास: काशी में दक्षिण के मंदिरों जैसी पूजा पद्धति की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है. आज भी वाराणसी में एक दो नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों मंदिर और मठ हैं, जहां पहुंचने के बाद दक्षिण में होने का एहसास होगा. काशी में कांची कामकोटि मठ हो, श्रृंगेरी मठ, केदारेश्वर हो या फिर विशालाक्षी टेंपल, इन सभी की भव्यता और निर्माण की शैली देखकर आपको दक्षिण में होने की अनुभूति जरूर हो जाएगी.

काशी के मंदिरों में दिखती है दक्षिण की झलक (Video Credit: ETV Bharat)

कई परिवार काशी में बस गए हैं: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व सदस्य के. वेंकटरमन घनपाठी ने बताया, तमिलनाडु के लगभग हर गांव के लोगों में यह भाव रहता है कि वह एक बार काशी जाकर गंगा स्नान और विश्वनाथ जी के दर्शन करें.

वेंकटरमन घनपाठी बताते हैं. हमारे पूर्वज काफी पहले काशी में आकर बस गए. यहां दक्षिण के श्रद्धालुओं के रहने और दक्षिण भारतीय भोजन की व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध की गई. कांचीकाम कोठी मंदिर, केदारेश्वर मंदिर और विशालाक्षी मंदिर की संरचना दक्षिण के तर्ज पर हुई. सभी मंदिरों में पूजा दक्षिण भारतीय पद्धति पर होती है. हाल ही में विशालाक्षी मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में कुम्भाभिषेक संपन्न हुआ है.

काशी तमिल संगमम 4.0
काशी तमिल संगमम 4.0 (Photo Credit: ETV Bharat)

दक्षिण के नाट्य कोट्टम शैली की झलक: वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शर्मा ने बताया, काशी एक बेहद पुरातन नगरी है. यहां कई मोहल्ले ऐसे हैं, जो दक्षिण भारतीयों के लिए जाने जाते हैं. यहां के मंदिर और मठ दक्षिण परंपराओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. वहीं विश्वनाथ मंदिर की आरती की जो व्यवस्था है, उसमें दक्षिण के नाट्य कोट्टम शैली की झलक देखने को मिलती है. दक्षिण भारत के लोगों के लिए भगवान शंकर परम आराध्य माने जाते हैं.

औरंगजेब ने काशी में भूमि उपलब्ध करवाई: कांची शंकराचार्य मठ काशी के प्रबंधक और काशी तमिल संघ के अध्यक्ष बीएस सुब्रमण्यम ने बताया कि काशी आध्यात्मिक शहर है. यहां के लोगों को दक्षिण भारत में पूजा जाता है. विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों का विध्वंस किया था. उसके बाद 1777 से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उसके बाद से दक्षिण के लोग काशी में आना शुरू हुए. सबसे पहले कुमार स्वामी मठ के लोग काशी आए और श्री कुमार स्वामी मठ की स्थापना हुई. उन्होंने औरंगजेब से मुलाकात की. औरंगजेब ने काशी में उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई, जहां उन्होंने दक्षिण भारतीय मठ और मंदिरों की स्थापना की.

शिवलिंग
शिवलिंग (Photo Credit: ETV Bharat)

कांची कामकोटी पीठ का मठ: बीएस सुब्रमण्यम ने बताया कि आदी शंकराचार्य को भगवान शंकर ने अद्वैत का उपदेश काशी में दिया. काशी में कांची कामकोटी पीठ का एक मठ भी स्थापित है. पीठ के द्वारा वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए अनेक कार्य किया जा रहे हैं. सैकड़ों की संख्या में सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लोग पीठ से निकले. जो यहां के छात्र हैं, वह अध्ययन प्राप्त करके पूरे देश में ही नहीं, विश्व में सनातन संस्कृति को जाकर मजबूत कर रहे हैं. काशी में द्रविड़ शैली के जितने मंदिर हैं, उनके शिखर देखकर ही पता चल जाता है कि यह किस देवता का मंदिर है.

