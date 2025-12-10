ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम-4.0, शास्त्रियों और पुजारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग; पांचवें समूह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किये दर्शन, हर-हर महादेव के गूंजे जयकारे

इस बारे में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि काशी तमिल संगमम की इस वर्ष की मुख्य थीम तमिल कराकलम है, जिसका अर्थ है आओ, तमिल सीखें. इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के प्रोफेसर शिवा श्री काशी विश्वनाथ धाम के शास्त्रियों को तमिल भाषा का परिचय करा रहे हैं.

भाषा को लेकर यहां के शास्त्रियों और पुजारियों को श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर विश्वनाथ मंदिर के शास्त्री व पुजारी को तमिल का ज्ञान दे रहे हैं.

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दक्षिण भारतीय भक्तों के लिए समय-समय पर बहुत से आयोजन होते हैं. उन्हें किसी तरह से परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिये हेल्प डेस्क का संचालन होता रहता है. बीते मंगलवार को ‘काशी तमिल संगमम-4.0’ का शुभारंभ हुआ है.

श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत (Photo credit: shri kashi vishwanath temple trust)

इस शिक्षण सत्र में "तमिल में पशुओं के नाम तमिल में क–ख–ग जैसे मूल वर्ण तथा तमिल के स्वरों का अभ्यास कराया जा रहा है. आज के शिक्षण सत्र का उद्देश्य काशी और तमिल परंपरा के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सेतु को और अधिक सुदृढ़ बनाना है, ताकि दोनों प्रदेशों के विद्याधरों और साधकों के मध्य ज्ञान–विनिमय सहज रूप से आगे बढ़ सके.

शास्त्रियों और पुजारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग (Photo credit: shri kashi vishwanath temple trust)

मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि यह एक उत्तम प्रयास है, क्योंकि बनारस में दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सों से खास तौर पर तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोगों का आना होता है. तमिल भाषियों के लिए काशी एक महातीर्थ है और यहां पर आकर वह विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ ही काशी भ्रमण भी करते हैं. मंदिर में आने वाले तमिल भाषी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तमिल वर्णमाला के साथ मूल शब्द जो आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनका अध्ययन और अध्यापन का काम यहां करवाया जा रहा है.





उन्होंने बताया कि यहां के लगभग 100 से ज्यादा शास्त्री और पुजारियों को यह विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दक्षिण भारत के हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु उनकी ही भाषा में शास्त्रियों से बातचीत करके अपनी बातों को रख सकें और उनकी बातों को समझ सकें. प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर तमिल भाषा का ज्ञान देकर इन शास्त्रियों को हिंदी इंग्लिश और तमिल की स्पेशल क्लास दी जा रही है. यह प्रक्रिया संगमम के दौरान जारी रहेगी.





काशी तमिल संगमम् के पांचवें समूह ने बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया. दर्शन के बाद सभी ने अन्नक्षेत्र में विश्वेश्वर का प्रसाद भी ग्रहण किया. पांचवें समूह के आगमन पर काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने पुष्पवर्षा डमरू और वेदध्वनी के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया. सभी अथितियों ने हर-हर महादेव और जय विश्वनाथ के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की.

