काशी तमिल संगमम 4.0; अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर से दूर तमिल पर्यटक, जानिए क्या है महर्षि अगस्त्य का काशी से कनेक्शन

गोदौलिया में अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​वाराणसी : काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन 2-15 दिसंबर तक किया जा रहा है. यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति के मिलन का उत्सव है. जब भी काशी और तमिल भाषा के संबंधों की बात होती है, तो एक नाम सबसे प्रमुखता से सामने आता है महर्षि अगस्त्य का. ​महर्षि अगस्त्य केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के वह स्तंभ हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोया. ऋषि अगस्त्य का काशी से गहरा नाता रहा. उन्हें तमिल भाषा का जनक भी माना जाता है. ​वाराणसी के गोदौलिया क्षेत्र के पास अगस्त्य कुंड मोहल्ले में 'अगस्त्येश्वर महादेव' का मंदिर है. स्कंद पुराण के अनुसार, यह वही पवित्र स्थान है जहां सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य ने कठोर तपस्या की थी. मंदिर के महंत श्रीकांत पाठक कालकेलकर ने बताया, यहीं पर भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन दिए थे. यहां भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जिन्हें अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. इस स्थान पर ऋषि अगस्त्य ने तप किया, एक कुंड का उद्गम हुआ, जिसे अगस्त्य कुंड कहा गया. जानिए क्या है महर्षि अगस्त्य का काशी से कनेक्शन. (Video Credit; ETV Bharat) काशी तमिल संगमम में अगस्त्य कुंड की उपेक्षा : महंत श्रीकांत पाठक कालकेलकर ने बताया, पिछले चार सालों से ​काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिल की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास हो रहा है. लेकिन तमिल भाषा के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य के इस मूल स्थान (अगस्त्य कुंड) पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल दर्शन करने नहीं पहुंचा है. यदि तमिल अतिथियों को इस स्थान का दर्शन कराया जाए, तो उन्हें यह जानकर गर्व होगा कि उनकी भाषा का प्रवाह इसी काशी की धरती से शिव के आशीर्वाद और अगस्त्य के प्रयासों से दक्षिण तक पहुंचा था. शिवलिंग के सामने हैं समुद्र देव : ​श्रीकांत ने बताया, मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं हैं, बल्कि यहां समुद्र देव रक्षा करते हैं. मंदिर परिसर में अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, नवग्रह सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. उन्होंने बताया, ​तमिल भाषा को संस्कृत के समकक्ष विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है. धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, तमिल भाषा के व्याकरण और संरचना को व्यवस्थित करने का श्रेय महर्षि अगस्त्य को जाता है.