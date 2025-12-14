काशी तमिल संगमम 4.0; अगस्त्येश्वर महादेव मंदिर से दूर तमिल पर्यटक, जानिए क्या है महर्षि अगस्त्य का काशी से कनेक्शन
उत्तर-दक्षिण भारत की संस्कृति के मिलन का उत्सव मनाया जा रहा है. लेकिन महर्षि अगस्त्य मंदिर दर्शन करने कोई भी नहीं जा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 9:14 PM IST
वाराणसी : काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन 2-15 दिसंबर तक किया जा रहा है. यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति के मिलन का उत्सव है. जब भी काशी और तमिल भाषा के संबंधों की बात होती है, तो एक नाम सबसे प्रमुखता से सामने आता है महर्षि अगस्त्य का. महर्षि अगस्त्य केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के वह स्तंभ हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोया. ऋषि अगस्त्य का काशी से गहरा नाता रहा. उन्हें तमिल भाषा का जनक भी माना जाता है.
वाराणसी के गोदौलिया क्षेत्र के पास अगस्त्य कुंड मोहल्ले में 'अगस्त्येश्वर महादेव' का मंदिर है. स्कंद पुराण के अनुसार, यह वही पवित्र स्थान है जहां सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य ने कठोर तपस्या की थी. मंदिर के महंत श्रीकांत पाठक कालकेलकर ने बताया, यहीं पर भगवान शिव प्रकट होकर दर्शन दिए थे. यहां भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जिन्हें अगस्त्येश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. इस स्थान पर ऋषि अगस्त्य ने तप किया, एक कुंड का उद्गम हुआ, जिसे अगस्त्य कुंड कहा गया.
काशी तमिल संगमम में अगस्त्य कुंड की उपेक्षा : महंत श्रीकांत पाठक कालकेलकर ने बताया, पिछले चार सालों से काशी तमिल संगमम के माध्यम से काशी और तमिल की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास हो रहा है. लेकिन तमिल भाषा के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य के इस मूल स्थान (अगस्त्य कुंड) पर कोई भी प्रतिनिधिमंडल दर्शन करने नहीं पहुंचा है. यदि तमिल अतिथियों को इस स्थान का दर्शन कराया जाए, तो उन्हें यह जानकर गर्व होगा कि उनकी भाषा का प्रवाह इसी काशी की धरती से शिव के आशीर्वाद और अगस्त्य के प्रयासों से दक्षिण तक पहुंचा था.
शिवलिंग के सामने हैं समुद्र देव : श्रीकांत ने बताया, मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं हैं, बल्कि यहां समुद्र देव रक्षा करते हैं. मंदिर परिसर में अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा, नवग्रह सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. उन्होंने बताया, तमिल भाषा को संस्कृत के समकक्ष विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है. धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, तमिल भाषा के व्याकरण और संरचना को व्यवस्थित करने का श्रेय महर्षि अगस्त्य को जाता है.
शिव के प्रकट होने से तमिल भाषा का हुआ सृजन : अगस्त्य ऋषि की तपस्या से शिव प्रकट हुए और तमिल भाषा का सृजन हुआ. भगवान शिव के आदेश पर ही दक्षिण भारत के लिए ऋषि अगस्त्य गए. भगवान शिव ने उन्हें तमिल भाषा का ज्ञान दिया. उस समय दक्षिण में कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी. तमिल संगम साहित्य के अनुसार, महर्षि अगस्त्य ने तमिल व्याकरण का पहला ग्रंथ 'अगत्तियम' (Agattiyam) लिखा. उन्होंने भाषा की मूलभूत संरचना तैयार की, इसीलिए उन्हें तमिल साहित्य और व्याकरण का आद्य प्रवर्तक माना जाता है.
विंध्य पर्वत झुकने का दिया आदेश : श्रीकांत ने बताया, पुराणों के अनुसार, जब विंध्य पर्वत का अहंकार बढ़ गया और उसने सूर्य का मार्ग रोक दिया, तो देवता अगस्त्य मुनि की शरण में गए. अगस्त्य मुनि ने विंध्य पर्वत को झुकने का आदेश दिया. पर्वत ने उनकी बात मानी और आज भी वह झुका हुआ प्रतीत होता है. यह उत्तर से दक्षिण की उनकी यात्रा का प्रतीक भी माना जाता है.
देवताओं ने मांगी थी मदद : महाभारत के अनुसार, जब कालेय दैत्य (असुर) देवताओं से युद्ध के बाद समुद्र में छिप जाते थे, तो देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से मदद मांगी. ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरे समुद्र को पी लिया, जिससे असुरों का वध संभव हो सका. इसीलिए उनके मंदिर में समुद्र देव प्रहरी के रूप में मौजूद हैं.
दो राक्षसों का किया वध : यह भी मान्यता है कि दो राक्षस भाई, वातापि और इल्वल, धोखे से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे. अगस्त्य मुनि ने वातापि (जो भोजन बन गया था) को अपने 'जठराग्नि' (पाचन शक्ति) से पचा लिया और इल्वल को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया. रामायण काल में, जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब अगस्त्य मुनि ने ही उन्हें 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ कराया था, जिससे श्री राम को सूर्य के समान तेज और विजय प्राप्त हुई.
श्री यंत्र की रचना की: महंत श्रीकांत पाठक कालकेलकर ने बताया, ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने विद्या और शक्ति की उपासना के लिए श्रीयंत्र की रचना और प्राण-प्रतिष्ठा में अहम भूमिका निभाई. दक्षिण में शिव उपासना की, जिसमें कांचीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै और तिरुपति जैसे स्थानों पर शिवलिंग स्थापित कर उन्होंने शैव परंपरा को दक्षिण भारत में मजबूत किया. दक्षिण भारत की प्रसिद्ध सिद्ध चिकित्सा पद्धति (Siddha Medicine) का जनक भी ऋषि अगस्त्य को ही माना जाता है.
यह भी पढ़ें : काशी तमिल संगमम 4.0; 'सिटी ऑफ म्यूजिक' में होता है तबला और मृदंग का मिलन, BHU करा रहा उत्तर-दक्षिण का मेल