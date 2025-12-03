ETV Bharat / state

काशी तमिल संगमम 4.0; BHU पहुंचे तमिलनाडु के स्टूडेंट, बोले- बनारस अद्भुत, हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा

दो राज्यों की परंपराओं को समझने का मंच है संगमम : BHU के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा का कहना है कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ का स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब देश के अंदर विभिन्न राज्य-क्षेत्र एक दूसरे की संस्कृति, संगीत, कला, वेश-भूषा आदि का सम्मान करें. इसी लक्ष्य को लेकर ‘काशी-तमिल संगमम’ का आयोजन हो रहा है. वो बताते हैं कि यह आयोजन 2 संस्कृतियों को साथ लाने, एक दूसरे की परंपराओं-पद्धतियों को समझने, खान-पान और वेश-भूषा को समझने का एक मंच है.

'काशी आकर बहुत अच्छा लगा' : छात्रों ने कहा कि हमारी जनरेशन में अभी इसे लेकर लोगों को ज्यादा पता नहीं है. काशी आकर बहुत अच्छा लग रहा है. यह हमारे लिए काफी अच्छा अवसर है. हमें यहां काफी कुछ जानने और समझने को मिल रहा है. संगमम काशी और तमिलनाडु के बीच एक बड़ा कनेक्शन स्थापित कर रहा है. हम लोग महाकवि सुब्रमण्यम भारती के घर भी पहुंचे. हम मणिकर्णिका घाट, हनुमान घाट, घूमे.

ईटीवी भारत को छात्रों ने बताया कि हम लोग संगमम में शामिल होने के लिए आए हैं. यह कार्यक्रम काफी पुराना है. काशी और तमिलनाडु का कल्चर एक ही जैसा है. हम यहां देख रहे है कि बनारस में क्या-क्या है. दोनों राज्यों की परंपरा में क्या-क्या खास है, ये सभी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं.

वाराणसी : काशी तमिल संगमम 4 में तमिलनाडु से आए छात्रों के दल ने बुधवार को बीएचयू का दौरा किया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एकेडमिक सेशन में शामिल हुए. यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने पर चर्चा की. तमिलनाडु के छात्र-छात्राओं ने कई विभागों में जाकर वहां के बारे में जानकारी ली.

काशी पहुंचे तमिलनाडु के छात्र. (Photo Credit; PIB)

दक्षिण भारत से आए काशी में रहने वाले विद्वान पंडित केदारनाथ कहते हैं कि ‘काशी-तमिल संगमम’ मात्र संगीत और भक्ति का मिलन ही नहीं है. यह दक्षिण भारतीय कला, शिक्षा और हस्तशिल्प को उत्तर भारत से जोड़ने का एक मंच भी है. इस वर्ष आयोजित हो रहे ‘काशी तमिल संगमम-4.0’ में काशी और तमिलनाडु के लगभग 1,400 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. इनमें कलाकार, शिक्षक, विद्वान और कारीगर आदि शामिल हैं. अभियान के तहत 50 तमिल शिक्षकों द्वारा काशी के विद्यार्थियों को तमिल भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

वाराणसी घूम रहे तमिलनाडु के छात्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए कब हुई थी काशी तमिल संगमम की शुरुआत ? : पीएम मोदी ने साल 2022 में ‘काशी तमिल संगमम’ का पहला संस्‍करण शुरू किया था. पहला संस्‍करण 16 नवंबर 2022 से 15 दिसंबरर 2022 तक चला था. 2022 में अपनी शुरुआत के बाद से ‘काशी तमिल संगमम’ तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्‍कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक जुड़ाव के तौर पर विकसित हुआ है.

हर संस्‍करण में एकेडमिक बातचीत, हेरिटेज एक्सपीरियंस, थीमेटिक फोकस के माध्यम से इस आयोजन ने अपना दायरा बढ़ाया है. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे- शोध, खान-पान, वैचारिक आदान-प्रदान आदि के माध्यम से संस्कृति को साझा किया जाता रहा है.

घाट पर तमिल सीख रहे नाविकों के बच्चे. (Photo Credit; PIB)

नाविकों के बच्चों को सिखाई जा रही तमिल : नमो घाट, वाराणसी में एक विशेष और प्रेरक पहल की शुरुआत की गई है. यहां गंगा तट पर नाविक परिवारों के बच्चे अब तमिल भाषा सीख रहे हैं. आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित विद्या शक्त‍ि स्टॉल पर इन बच्चों के लिए रोजाना तमिल सीखने का सत्र आयोजित किया जा रहा है.

बच्चों ने प्रतिदिन 5 तमिल शब्द सीखने का संकल्प लिया है, ताकि वे तमिलनाडु से आने वाले अतिथियों से सरलता और आत्मीयता से संवाद स्थापित कर सकें. विकास कुमार ने बताया कि तमिल विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और साहित्यिक दृष्टि से गौरवपूर्ण भाषाओं में से एक है. भाषा सीखते हुए बच्चे न केवल नए शब्दों से परिचित हो रहे हैं, बल्कि तमिल समुदाय की ऐतिहासिक पहचान, साहित्यिक वैभव और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में भी जान रहे हैं.

यह भी पढ़ें : काशी तमिल संगमम 4.0; तमिलनाडु के डेलीगेट्स ने क्रूज से बनारस की खूबसूरती को निहारा, गंगा आरती भी देखी

यह भी पढ़ें : काशी तमिल संगमम 4.0; सीएम योगी ने किया शुभारंभ, 216 लोगों का पहला जत्था पहुंचा बनारस, सुरक्षा में चूक