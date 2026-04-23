काशी में जल्द फर्राटा भरती मिलेगीं गाड़ियां, चौड़ी सड़कों का बिछ रहा जाल, बढ़ेगी कनेक्टिविटी
बनारस को जल्द मिलेगी इन नई सड़कों की सौगात, जाम से मिलेगी निजात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 3:01 PM IST
वाराणसी: बनारस की सबसे बड़ी समस्या जाम है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरा शहर ठहर जाता है. इसके चलते बाहर से काशी आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में वाराणसी में लोक निर्माण विभाग(PWD) ने ऐसे सड़कों की पहचान कर उसको चौड़ा करने का काम शुरू कराया है. साथ ही शहर के वे मुख्य प्वाइंट जहां से जाम की शुरूआत होती है उन्हें दूर किया जा रहा है. इनमें बनारस के अंदर आने वाले मुख्य गेट शामिल हैं. काम करीब 97 फीसदी पूरा हो गया है और जल्द ही इस पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी.
PWD के अधीक्षण अभियंता केके सिंह बताते हैं कि, इसमें पांडेयपुर से रिंग रोड, जिसका आज की तारीख में 100% काम खत्म हो चुका है और अब उसके बनने से पांडेयपुर चौराहे का भी जाम खत्म हो गया है. हम लोग इस सड़क को जनता को दे रहे हैं. साथ ही, पड़ाव से टेंगरा मोड़ का काम आज की डेट में 99% पूर्ण है और ये भी एक माह में चालू कर देंगे.पहले रामनगर में काफी जाम लगा रहता था, अब वहां पर इनसे निजात मिल चुकी है और वहां टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ चुकी है.
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि, पड़ाव से टेंगरा मोड़ तक 4-लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य चल रहा है. इसका निर्माण जुलाई, 2022 में शुरू हुआ था, जिसकी लागत लगभग 226 करोड़ है. वहीं 97 फीसदी काम पूरा हो चुका है. सड़क की कुल लंबाई 6.852 किमी है, जिसमें चंदौली 3.095 किमी और वाराणसी में 3.757 किमी है.
एयरपोर्ट रोड होगा 06 लेन
केके सिंह ने बताया कि, एयरपोर्ट रोड का काम चल रहा है. एयरपोर्ट रोड भी 06 लेन का सैंक्शन है. उसके अतिरिक्त एक एयरपोर्ट एक्सटेंशन में हमारी सड़क चली गई थी, उतना 2.7 किलोमीटर का जो रोड है, वह नए कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग का इस समय करंट में प्रोग्रेस में है. इनके बन जाने से लोगों का समय बचेगा, क्योंकि बनारस में लगातार जाम की समस्या से लोग कई दिनों से जूझ रहे थे और अब इन सड़कों के बनने से ही लोगों को काफी राहत मिली है.
कछवां रोड से चौबेपुर वाया कपसेठी-बाबतपुर रोड
अधीक्षण अभियंता केके सिंह ने बताया कि, कछवां रोड से चौबेपुर वाया कपसेठी-बाबतपुर रोड का निर्माण किया जा रहा है. इसकी शुरुआत जुलाई, 2025 में की गई थी. जिसकी लागत लगभग 51.95 करोड़ थी. अब तक 50 फीसदी के लगभग काम पूरा हो चुका है. वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. प्रभावित भूमि स्वामियों को आपसी सहमति से मुआवजा दिया जा रहा है.
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