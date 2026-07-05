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संम्पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में कल से शुरू होंगे दाखिले, आचार्य समेत जर्मन, फ्रेंच और संस्कृत के कोर्स में लें एडमिशन

शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरूकरने की अधिसूचना जारी.

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संम्पूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में कल से शुरू होंगे दाखिले. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 10:11 AM IST

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वाराणसी: अगर आप भी देश के नाम चीन और सबसे बड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और संस्कृत का ज्ञान लेकर सनातन संस्कृति और रोजगार पर पाठ्यक्रमों में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रहा है. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अधिसूचना जारी कर दी है.

छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष प्रो. शैलेश कुमार मिश्र द्वारा जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में समर्थ (Samarth) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आचार्य प्रथम सेमेस्टर, विदेशी भाषा डिप्लोमा प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर भाषा विज्ञान प्रमाण-पत्रीय, संस्कृत प्रमाण-पत्रीय प्रथम वर्ष तथा संगीत प्रमाण-पत्रीय प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

विदेशी भाषा डिप्लोमा के अंतर्गत रूसी, फ्रेंच, जर्मन, तिब्बती, स्पेनिश, नेपाली एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश निर्देशिका का भली-भांति अध्ययन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.


आवेदन शुल्क पर एक नजर: आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा. प्रवेश पंजीकरण शुल्क 200 प्रति अभ्यर्थी निर्धारित किया गया है.


ये रखें ध्यान

  • आचार्य प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई 2026 से 6 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे
  • विदेशी भाषा डिप्लोमा, संस्कृत, भाषा विज्ञान तथा संगीत प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन 6 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे
  • विश्वविद्यालय ने बताया कि आचार्य प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट सूची (वरीयता क्रम) के आधार पर किया जाएगा
  • अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखने तथा काउंसिलिंग के समय आवश्यक अभिलेखों एवं अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा
  • काउंसिलिंग की डेट सेपरेट घोषित की जाएगी, साथ ही प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एंटी रैगिंग शपथ-पत्र भरना अनिवार्य रहेगा.

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