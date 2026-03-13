ETV Bharat / state

काशी नरेश की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे अनंत नारायण सिंह और परिवार के सदस्य

टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई.

Photo Credit; ETV Bharat
काशी नरेश की कार का एक्सीडेंट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नेशनल हाईवे-19 पर काशी नरेश की कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में काशी नरेश अनंत नारायण सिंह, उनके परिवार के सदस्य और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई.

स्थानीय लोगों के अनुसार काशी नरेश अनंत नारायण सिंह अपने रामनगर स्थित किले से परिवार और सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रयागराज जा रहे थे. इसी दौरान मिर्जामुराद के पास नेशनल हाईवे-19 पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई. घटना के समय वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मिर्जामुराद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को व्यवस्थित कराया. पुलिस की मौजूदगी में कुछ ही देर में आवागमन सामान्य हो गया.

एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन में राजपरिवार के लोग सवार थे. फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि वाहन में कौन-कौन लोग मौजूद थे. उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और सभी लोग मौके से सुरक्षित चले गए.

यह भी पढ़ें: रायबरेली: कोचिंग से लौट रहे तीन छात्रों को ट्रक ने कुचला, दो की मौत, छात्रा घायल

यह भी पढ़ें: रायबरेली के शहीद जवान का अंतिम संस्कार, जम्मू-कश्मीर में सेना का वाहन खाई में गिरने से हुआ था हादसा

TAGGED:

VARANASI NEWS TODAY
काशी नरेश कार दुर्घटना
काशी नरेश अनंत नारायण सिंह
KASHI NARESH ANANT NARAYAN ACCIDENT
KASHI NARESH CAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.