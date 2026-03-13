ETV Bharat / state

काशी नरेश की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे अनंत नारायण सिंह और परिवार के सदस्य

वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नेशनल हाईवे-19 पर काशी नरेश की कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में काशी नरेश अनंत नारायण सिंह, उनके परिवार के सदस्य और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई.

स्थानीय लोगों के अनुसार काशी नरेश अनंत नारायण सिंह अपने रामनगर स्थित किले से परिवार और सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रयागराज जा रहे थे. इसी दौरान मिर्जामुराद के पास नेशनल हाईवे-19 पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई. घटना के समय वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं.