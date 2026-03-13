काशी नरेश की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे अनंत नारायण सिंह और परिवार के सदस्य
टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 4:39 PM IST
वाराणसी: जिले के मिर्जामुराद क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नेशनल हाईवे-19 पर काशी नरेश की कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में काशी नरेश अनंत नारायण सिंह, उनके परिवार के सदस्य और सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई.
स्थानीय लोगों के अनुसार काशी नरेश अनंत नारायण सिंह अपने रामनगर स्थित किले से परिवार और सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रयागराज जा रहे थे. इसी दौरान मिर्जामुराद के पास नेशनल हाईवे-19 पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के अगले हिस्से में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गई. घटना के समय वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं.
हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मिर्जामुराद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को व्यवस्थित कराया. पुलिस की मौजूदगी में कुछ ही देर में आवागमन सामान्य हो गया.
एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन में राजपरिवार के लोग सवार थे. फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि वाहन में कौन-कौन लोग मौजूद थे. उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है और सभी लोग मौके से सुरक्षित चले गए.
