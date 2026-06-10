वाराणसी में तपती गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम ने किया ये राहत वाला काम
राहगीरों के साथ ही भक्तों को काफी राहत मिलेगी, बनारस में इन दिनों प्रंचड गर्मी से लोग बेहाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 11:23 AM IST
वाराणसी: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान और तेज धूप से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. तेज धूप की वजह से लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है. ऐसे में काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए, वाराणसी नगर निगम ने पहल करते हुए दर्शनार्थियों के लिए ग्रीन शेड लगवाया है. इससे अब गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी.
धूप से मिलेगी राहत: बता दें, वाराणसी पर्यटकों का शहर कहा जाता है. यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मां गंगा में स्नान के लिए आते हैं. ऐसे में घाट से लेकर बाबा के दरबार तक उन्हें पैदल जाना पड़ता है. जिसे देखते हुए नगर निगम ने सुगमता के लिए 75 मीटर तक शेड लगवा दिया है.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के बताया कि दशाश्वमेघ घाट से लेकर काशी विश्वनाथ गली के मोड़ तक 75 मीटर तक विशेष रूप से 'हरा पर्दा' (ग्रीन शेड) लगवाया गया है. इससे बाबा के दर्शन-पूजन के लिए कतारों में खड़े होने वाले और तंग गलियों से गुजरने वाले देश-विदेश के हजारों श्रद्धालुओं को धूप से बड़ी राहत मिलेगी.
17 स्थानों पर वाटर कूलर, 22 जगह प्याऊ: नगर आयुक्त ने बताया, इसके पहले निगम ने मलदहिया, रथयात्रा, तेलियाबाग सहित शहर के अन्य प्रमुख तिराहे और अन्य प्रमुख चौराहे पर भी बड़े-बड़े हरे पर्दे (ग्रीन नेट) लगवा दिए हैं, ताकि ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को कुछ पल के लिए छांव मिल सके और वे हीट स्ट्रोक से बच सकें.
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के कुछ अन्य व्यस्त तिराहों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा. नगर निगम की ओर से शहर के अलग-अलग इलाकों में 17 स्थानों पर आधुनिक वाटर कूलर और 22 स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिससे भीषण गर्मी में राहगीरों को ठंडा पानी आसानी से मिल सके. प्रशासन की इस पहल से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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