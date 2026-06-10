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वाराणसी में तपती गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम ने किया ये राहत वाला काम

काशी में गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम ने कराई ये व्यवस्था ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान और तेज धूप से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. तेज धूप की वजह से लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है. ऐसे में काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए, वाराणसी नगर निगम ने पहल करते हुए दर्शनार्थियों के लिए ग्रीन शेड लगवाया है. इससे अब गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी. धूप से मिलेगी राहत: बता दें, वाराणसी पर्यटकों का शहर कहा जाता है. यहां हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन, मां गंगा में स्नान के लिए आते हैं. ऐसे में घाट से लेकर बाबा के दरबार तक उन्हें पैदल जाना पड़ता है. जिसे देखते हुए नगर निगम ने सुगमता के लिए 75 मीटर तक शेड लगवा दिया है. मंदिर परिसर में लगाया गया ग्रीन शेड. (Photo Credit; ETV Bharat)