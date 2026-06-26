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काशी के पिशाचमोचन कुंड का जीर्णोद्धार; वाराणसी नगर निगम 2.34 करोड़ करेगा खर्च

वाराणसी: नगर निगम ने काशी के प्रसिद्ध पिशाच मोचन कुंड के जीर्णोद्धार का प्लान तैयार किया गया है. लगभग 2.5 करोड़ की लागत से यहां पर सीढ़ियां, लाइट और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा.

यह कुंड पौराणिक तीर्थ स्थल में गिना जाता है. मान्यता है कि यहां पिंड दान करने से सभी तरीके की प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है. मोक्ष की प्राप्ति होती है. आम दिनों पर तो यहां श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन पितृपक्ष के समय यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं. ऐसे में उनकी सुविधा के लिए नगर निगम यहां विशेष व्यवस्थाएं करने जा रहा है.

2 करोड़ 34 लाख से संवर रहा तीर्थस्थल: नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि शहर में तेजी से विकास के कार्य किया जा रहे हैं. इसके तहत शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. इसी क्रम में कुंड को भी विकसित करने की योजना है. यहां पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

यह एक धार्मिक स्थल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां विशेष अवसरों पर पहुंचते हैं. उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय, शुद्ध पेयजल, ठहरने की व्यवस्था इसके साथ ही इस पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा.