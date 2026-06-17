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काशी रियासत के राजा चेत सिंह का है सिंधिया घराने से पुराना नाता, आज भी यहां है 8वीं पीढ़ी के वंशज

सिंधिया ही नहीं ग्वालियर में रहता है एक और राज परिवार, 240 साल पहले बसे थे काशी रियासत के राजा चेत सिंह.पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

KASHI MAHARAJA CHET SINGH
काशी रियासत के राजा चेत सिंह का है सिंधिया घराने से पुराना नाता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:43 PM IST

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ग्वालियर: जब भी लोग ग्वालियर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले सिंधिया राज परिवार का नाम जहन में आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ग्वालियर की गलियों में एक और राज परिवार रहता है, वो राजवंश जो यहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में साथ देने आया था लेकिन फिर यहीं बसकर रह गया. दुनिया के लिए गुमनाम ये परिवार काशी रियासत (बनारस) से तालुकात रखता है. काशी नरेश राजा चेत सिंह के वंशज आज भी ग्वालियर में ही रहते हैं.

8 पीढ़ियों से ग्वालियर में रह रहे काशी नरेश के वंशज

ग्वालियर के किला गेट के पास भीड़ भाड़ भरे इलाके में एक संकरी गली है. जिसमें लोग अपने दुपहिया वाहनों से गुजरते हैं. लोग इसे काशी नरेश की गली के नाम से जानते हैं. किसी से पूछेंगे कि, राजा साहब के घर जाना है तो गली के नुक्कड़ पर एक बड़े दरवाजे के अंदर एक बाड़ा बना है इसी बाड़े में बना है काशी नरेश हाउस. एक मकान जो वक्त के साथ पुराने जमाने का हो चुका है. इसी घर में रहते हैं काशी नरेश की आठवीं पीढ़ी के वंशज प्रेम सिंह और उनके भाई का परिवार.

ग्वालियर में आज भी रहते हैं काशी रियासत के राजा चेत सिंह के 8वीं पीढ़ी के वंशज (ETV Bharat)

कैसा है काशी नरेश का आशियाना?

ईटीवी भारत संवाददाता जब काशी नरेश हाउस पहुंचे और घर में दाखिल हुए तो अंदर का दृश्य किसी आम पुराने घर की तरह था, खुला आंगन जिसमे कपड़े सूख रहे थे, कुछ पौधे लगे थे और कुछ कमरे बने थे. इस 2 मंजिला मकान में प्रेम सिंह का परिवार निचली मंजिल पर और ऊपरी मंजिल पर उनके भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं. आंगन में पूर्वजों की तस्वीरें टंगी हैं. जिनमें उनके पिता और उनसे पहले के राजाओं के चित्र हैं.

240 साल पहले ग्वालियर आया था काशी राज परिवार

प्रेम सिंह से बातचीत का दौर शुरू हुआ तो धीरे धीरे इतिहास की परतें खुलना शुरू हुईं. पता चला कि, काशी नरेश यानी बनारस के राजा चेत सिंह सन 1785 में ग्वालियर आकर बसे थे. उनके यहां आने और बसने के पीछे भी एक कहानी है. प्रेम सिंह ने बताया, "ग्वालियर सिंधिया रियासत के तत्कालीन महाराज महादजी सिंधिया ने काशी रियासत के राजा चेत सिंह को एक पत्र लिखा था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिंधिया के पास 10 हजार सैनिक हैं और 10 हजार सैनिक राजा चेत सिंह के पास भी हैं. वे अपने सैनिकों के साथ अगर युद्ध छेड़ देंगे तो मिलकर अंग्रेजों को हरा देंगे. उनकी बात पर महाराजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया."

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240 साल पहले ग्वालियर में बसे थे काशी रियासत के राजा चेत सिंह (ETV Bharat)

युद्ध छिड़वाकर सिंधिया ने आने से कर दिया था मना

प्रेम सिंह ने बताया, "महाराजा चेत सिंह द्वारा युद्ध का आगाज करने के बाद सिंधिया रियासत के महाराजा महादजी सिंधिया ने खबर की कि, यमुना चढ़ी हुई है वे नहीं आ पाएंगे. लेकिन युद्ध शुरू हो चुका था ऐसे में महाराजा चेत सिंह और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई गाजीपुर फिर बक्सर में हुई. इसके बाद चुनार के किले पर हुई, जिसमें यादवों और कुर्मियों ने महाराजा चेत सिंह का साथ दिया. इन लड़ाइयों में 133 सिपाही और 3 कप्तान मारे गए. इस बीच सूरजपुर के विभूति नारायण का परिवार वारेन हेस्टिंग्स को पालकी में छुपाकर ले गया जिसकी वजह से वारेन हेस्टिंग्स बच निकला."

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बाजीराव पेशवा ने दान में दी थी कई गांव की जागीर (ETV Bharat)

बाजीराव पेशवा ने जागीर में दिए थे 151 गांव

प्रेम सिंह ने बताया, "अंग्रेजों को धूल चटाने के बाद महाराजा चेत सिंह अपने लाव लश्कर के साथ विजयपुर में करीब 1 महीने तक रहे. जहां से फिर रीवा आए और रीवा महाराज के यहां पहुंचे जहां से ग्वालियर आ गये. यहां आने के बाद बाजीराव पेशवा ने महाराज चेत सिंह को भिंड के 151 गांव जागीर में दिए, जिनमें से 3 गांव देहगांव, दहियापुरा और गुहिसर से वे वसूली करते थे. बाद में उनके वंशजों ने इन्ही गांव तक सीमित रहकर वसूली की. सीमित इसलिए की इतने गांव जो दूर दूर थे वहां कौन पहुंचता. इसलिए चेत सिंह के बेटे राजा बलचंद सिंह और उनके वंशजों ने इन्ही गांव से वसूली की. आज भी गुहिसर में महाराजा चेत सिंह की गढ़ी बनी हुई है."

आखिर क्यों ग्वालियर से वापस नहीं गए राजा चेत सिंह?

काशी उस दौर की स्वतंत्र रियासत थी, फिर काशी नरेश अपनी रियासत में क्यों नहीं लौटे? इस सवाल पर प्रेम सिंह कहते हैं कि, "काशी स्वतंत्र रियासत थी लेकिन जब महाराज चेत सिंह ग्वालियर आए थे तो वे वहां से साजो समान और 10 हजार सैनिकों को साथ लाए थे. इन सैनिकों का ही बहुत खर्चा था. ऐसे में वापस जाने का कोई फायदा नहीं होता. इसलिए वे ग्वालियर में ही बस गए. हालांकि बाद में उनके बेटे राजा बलचंद सिंह वापस काशी गए और वहां रियासत संभाली. बनारस में रामनगर का किला उन्हीं का बनवाया हुआ है."

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बाजीराव पेशवा ने जागीर में दिए थे 151 गांव (ETV Bharat)

सिंधिया करते थे वसूली में मदद

काशी छोड़कर ग्वालियर में अपना घर बनाना भी आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में जागीर देने की बात तो आई लेकिन मिली नहीं. जब ये बात पेशवा बाजीराव को पता चली, तो उन्होंने एक पत्र लिखकर महाराज चेत सिंह को जागीर देने और सहयोग करने की बात महाराजा महादजी सिंधिया से कही. जिसके बाद 151 गांव की जागीर और उनसे वसूली के लिए पूरा सहयोग सिंधिया राजवंश ने किया. महदजी सिंधिया ने ही ग्वालियर के दक्षिणी भाग में 151 बीघा जमीन दी. सैनिकों के लिए सार और घोड़ों के लिए अस्तबल बनवाये. महाराज चेत सिंह की हवेली भी इसी क्षेत्र में बनी हुई है और उनकी पीढ़ियां और वंशज आज भी यहां रह रहे हैं. जो सैनिक मंत्री दीवान साथ आए थे उनके लिए राजा का बाजार और रानीपुरा इलाका महाराज चेत सिंह ने बसाया.

राजशाही नहीं अब साधारण जीवन जीना पसंद

सिंधिया राज परिवार से आज भी काशी नरेश का जुड़ाव है लेकिन बहुत बड़ा फर्क दोनों राज परिवारों में साफ नजर आता है. एक तरह सिंधिया राज परिवार में राजशाही आज भी नजर आती है तो वहीं महाराज चेत सिंह के वंशज अब साधारण जीवन जी रहे हैं. हालांकि प्रेम सिंह के पिता राजा चिमन सिंह सिंधिया रियासत में कर्नल थे, उन्होंने अपने समय से बच्चों को अच्छी तालीम दी.

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8 पीढ़ियों से ग्वालियर में रह रहे काशी नरेश के वंशज (ETV Bharat)

प्रेम सिंह और अपने 2 और बेटों को सरदार स्कूल वर्तमान का जो सिंधिया स्कूल है, में पढ़ाया. शिक्षा की बदौलत आज प्रेम सिंह के परिवार के बच्चे आर्मी में कर्नल से लेकर मध्य प्रदेश शासन में उच्च पदों पर हैं. इस राज परिवार के कुछ बच्चे तो विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं. फिर उन्हें अब राजशाही से बेहतर एक आम आदमी की तरह जीवन जीना ज्यादा पसंद है. लेकिन आज भी किला गेट इलाके में लोग उन्हें सम्मान से राजा साहब कहकर ही बुलाते हैं.

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