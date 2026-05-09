ETV Bharat / state

स्वीडन के हिंदू मंदिर में काशी के पंडितों की डिमांड; कृष्ण कांत तिवारी इंटरव्यू देकर बने पुजारी, जानिये कितना है वेतन?

स्वीडन में वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान बताते हैं कि आचार्य से कर्मकांड, आरती, राज-भोग आदि से संबंधित सवाल पूछे गए.

स्वीडन के हिंदू मंदिर में कृष्ण कांत तिवारी बने पुजारी.
स्वीडन के हिंदू मंदिर में कृष्ण कांत तिवारी बने पुजारी. (Photo credit: वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : काशी जिसे बनारस भी कहते हैं उसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है. काशी के संत-विद्वान इस परंपरा को आज आगे बढ़ा रहे हैं. आज विदेशों से भी लोग काशी के पंडितों के पास कर्मकांड के लिए आते रहते हैं. काशी के एक आचार्य ने स्वीडन में अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है. वह वहां सनातन पद्धति से पूजा-पाठ और कर्म-कांड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. स्वीडन में मंदिर में पूजा-पाठ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

स्वीडन में मन्दिर
स्वीडन में मन्दिर (Photo credit: वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान)


दरअसल, स्वीडन में स्टॉक होम हिंदू सोसायटी द्वारा एक हिन्दू मन्दिर की स्थापना की गई है. यहां पर पूजा-पाठ की जिम्मेदारी संभालने के लिए पंडित की आवश्यकता थी. इसके लिए आवेदन मांगे गए थे. इस बारे में स्वीडन में वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान बताते हैं कि आचार्य कृष्ण कांत तिवारी की योग्यता को देखते हुए उनसे आवेदन करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने आवेदन किया. वह बताते हैं कि इसके लिए उनका बाकायदा इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें कर्मकांड, आरती, राज-भोग आदि से संबंधित सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी सवालों के सही जवाब दिए. वहीं, इनके पास योग और कराटे का भी ज्ञान था.

स्वीडन में मन्दिर
स्वीडन में मन्दिर (Photo credit: वैज्ञानिक डॉ. अंशुमान)

"200 की संख्या में आते हैं श्रद्धालु" : उन्होंने बताया कि स्टॉक होम हिंदू सोसायटी द्वारा स्थापित मन्दिर में रोजाना लगभग 200 लोग और त्योहार आदि के अवसर पर लगभग 2000 लोग आते हैं. ऐसे में यहां पर लोग कर्मकांड, राग भोग, यज्ञोपवीत आदि सब कुछ करते हैं, जिसे स्टाकहोम हिंदू सोसायटी कराना चाहती है. अब मंदिर की नियमित पूजा के साथ ही, स्वीडन के हिंदुओं की पूजा-पाठ की जिम्मेदारी आचार्य ही संभाल रहे हैं. इनके साथ ही अब सहायक के रूप में अन्य पंडित-पुजारियों की भी नियुक्ति इस मन्दिर में की जानी है. फिलहाल मन्दिर में पूजा-पाठ आदि सभी चीजों की जिम्मेदारी आचार्य कृष्ण कांत तिवारी के ही पास है.

"10 साल का अनुभव" : उन्होंने बताया कि आचार्य कृष्ण कांत के पास 10 साल का वैदिक कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान कराने का अनुभव है. इससे पहले उन्होंने काशी से ही संस्कृत विषय में शास्त्री और आचार्य की उपाधि ली है. इस समय स्वीडन की राजधानी में बने मन्दिर में भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित 13 देवताओं के पूजा-पाठ की जिम्मेदारी इनके पास है. वहां रहने के लिए इन्हें करीब डेढ़ लाख रुपये मासिक वेतन मिल रहा है. साथ ही, रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क है. आचार्य कृष्ण कांत स्वीडन में आध्यात्मिक संवाद सुदृढ़ करने और विभिन्न मन्दिरों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.


यह भी पढ़ें : काशी विश्वनाथ दर्शन में अब नहीं होगी भाषा की दिक्कत; ऐप सिस्टम से मिलेगा सुलभ दर्शन

TAGGED:

VARANASI NEWS
SWEDEN HINDU TEMPLE
KASHI KRISHNA KANT TIWARI PRIEST
कृष्ण कांत तिवारी बने पुजारी
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.