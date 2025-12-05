ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ धाम में बना रिकॉर्ड; 4 साल में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

भक्तों के लिए दी जा रहीं सुविधाओं के कारण भी संख्या बढ़ी, विदेशी मेहमान भी खिंचे चले आ रहे.

Photo Credit; ETV Bharat
बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम ने मोहित किए दुनिया भर के भक्त (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : December 5, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 12:08 PM IST

वाराणसी: श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बाबा के भक्तों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है. 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पित नव्य-भव्य धाम ने सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन का नया अध्याय लिखा है. 4 साल में लगभग 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं, यही नहीं, बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी बाबा विश्वनाथ धाम की आभा से खींचे चले आ रहे हैं.

भक्तों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था: विश्वनाथ धाम के रिवाइवल ने न केवल मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा बढ़ाई है, बल्कि श्रद्धालुओं को सुगमता और सुविधा भी प्रदान की है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा का खासा प्रबंध किया गया है. ठंडक, बरसात और गर्मी में तेज धूप से बचाने के लिए जर्मन हैंगर, गर्मी में पैरों को जलन से बचाने के लिए मैट, कूलर, पीने का पानी, सावन में वृद्धों, दिव्यांगजनों एवं आशक्त जनों के लिए निःशुल्क व्हील चेयर, गोल्फ कार्ट, गर्मी के दिनों में कैनोपी, ओआरएस, चिकित्सा व्यवस्था आदि सुविधाओं ने शिव भक्तों को बाबा के चौखट तक पहुंचने की राह आसान कर दी है.

वहीं, श्री काशी विश्वनाथ ने धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई है. मुख्यमंत्री खुद बाबा के दरबार में महीने में औसतन 1 या 2 बार हाजिरी लगाते रहते हैं और भक्तों के हर छोटी-बड़ी सुविधा के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करके आवश्यक निर्देश देते हैं. शहर का चौतरफा विकास न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ है, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.

3 हजार से 5 लाख वर्ग फुट तक का भव्य विस्तार: काशी विश्वनाथ धाम परिसर का लगभग 3 हजार वर्ग फुट से लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में विस्तारित होने के बाद धाम में सनातनियों का दर्शन के लिए तांता लगा रहा है.

13 दिसंबर 2021 के बाद हर साल बढ़ा भक्तों का सैलाब: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र के बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का 13 दिसंबर 2025 को 4 साल पूरा हो रहा है. 2 दिसंबर 2025 तक यहां दर्शन के लिए आने वालों की संख्या लगभग 26 करोड़, 23 लाख 56 हजार से अधिक पहुंच गई है. अब हर साल औसतन लगभग 6.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर रहे हैं.

धाम में भक्तों की कुल संख्या का वर्षवार संख्या

सालभक्तों की संख्या में वृद्धि
2021 (13–31 दिसंबर) 48,42,716
2022 (जनवरी–दिसंबर) 7,11,47,210
2023 (जनवरी–दिसंबर) 5,73,10,104
2024 (जनवरी–दिसंबर) 6,23,90,302
2025 (जनवरी–2 दिसंबर) 6,66,66,511

