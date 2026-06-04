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काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिली एक करोड़ की ग्रांट, छात्रों का फायदा

यूनवर्सिटी को रिसर्च को आगे बढ़ाने में मिलेगी मदद, देश हित की रिसर्च होगी.

kashi hindu university received grant 1 crore this benefit students
काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिली 1 करोड़ की ग्रांट. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:22 AM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रतिष्ठित ‘शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC)’ के तहत एक प्रतिष्ठित अनुसंधान परियोजना हासिल की है, जिसके लिए दो वर्ष की अवधि के लिए कुल 1,00,89,500 रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है. इस परियोजना के तहत यूनिवर्सिटी लेवल पर देशभर के प्रतिष्ठित संस्थाओं और शोध संस्थानों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले रिसर्च और देश हित में किए जाने वाले कार्यों को यूनिवर्सिटी लेवल पर आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी.

इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि SPARC एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों के बीच व्यवस्थित शैक्षणिक और अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है.

किस परियोजना को मिली राशि: क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम मेट्रोलॉजी नामक इस परियोजना को 1,00,89,500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. इस अंतरराष्ट्रीय परियोजना को प्रो. देवेंद्र कुमार मिश्र (प्रधान अन्वेषक), भौतिकी विभाग, विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इटली के मिलानो विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है. प्रो. माटेओ जी. ए. पेरिस (मिलानो विश्वविद्यालय, इटली) और डॉ. स्टेफानो ओलिवारेस (मिलानो विश्वविद्यालय, इटली) विदेशी प्रधान अन्वेषक और सह-प्रधान अन्वेषक हैं. डॉ. सुनील कुमार मिश्र (एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, IIT-BHU, वाराणसी) भारतीय पक्ष से सह-प्रधान अन्वेषक हैं.



यह अनुसंधान 'नॉइज़ी इंटरमीडिएट-स्केल क्वांटम (NISQ)’ युग में क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए आवश्यक क्वांटम तरीको के सटीक लक्षण-निर्धारण पर केंद्रित है. NISQ युग की पहचान अपूर्ण क्यूबिट, क्यूमोड और तरीको से होती है, जिसके कारण क्वांटम घटकों और प्रक्रियाओं का सटीक लक्षण-निर्धारण एक बड़ी बाधा बन जाता है. यह प्लान quantum multi-parameter estimation के ढांचे को आगे बढ़ाकर इस चुनौती का समाधान करेगी. इसके तहत एकल-प्राचल प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर, क्वांटम कंप्यूटरों के कार्य-क्षेत्रों को निर्धारित करने वाले कई पैरामीटरों का एक साथ लक्षण-निर्धारण किया जाएगा.



इस परियोजना में संकाय विनिमय, छात्र गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं और संयुक्त प्रकाशन शामिल हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बढ़ती वैश्विक अनुसंधान भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकी की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं. इस परियोजना के तहत, दो शोध छात्रों को 6-6 महीने की अवधि के लिए मिलानो विश्वविद्यालय का शोध के लिए दौरा करने का अवसर मिलेगा.

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