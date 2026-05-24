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BHU को चार साल बाद मिले स्थाई कुलसचिव और परीक्षा नियंता, इन नामों पर मुहर

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय को 4 साल बाद स्थाई तौर पर रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंता के पद पर दो लोग मिल ही गए. शनिवार सुबह होलकर भवन में चल इंटरव्यू के बाद दोपहर बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कमेटी के सुझावों के बाद दोनों के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है.



प्रोफेसर अमित पात्रा, निदेशक, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलसचिव पद पर राजन श्रीवास्तव की नियुक्ति की हैं. उन्होंने कहा की राजन श्रीवास्तव एक अनुभवी, कुशल एवं समर्पित प्रशासक हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी में उनके दीर्घ प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता एवं संस्थागत विकास में उनके योगदान को सदैव सराहा जाएगा. उन्होंने कहा कि राजन श्रीवास्तव अपने व्यापक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता एवं दूरदर्शी नेतृत्व से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

यूनिवर्सिटी के होल्कर भवन में शनिवार सुबह 9:30 बजे से 3 तक इंटरव्यू चला. कुलसचिव पद के लिए 18 और परीक्षा नियंता पद के लिए 16 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिया गया. लगभग तीन महीने की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद दो लोगों का नाम फाइनल हुआ. कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के साथ कार्यकारिणी के मेम्बर इंटरव्यू पैनल में रहे सभी ने कुलसचिव के लिए राजन श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार के नाम को तय किया गया है. तीन महीने पहले दोनों पदों के लिए साक्षात्कार के बाद किसी भी अभ्यर्थी को योग्य नहीं पाया गया और प्रभारी आचार्यों के भरोसे ही काम चलता रहा.



कौन हैं राजन श्रीवास्तव: राजन श्रीवास्तव आईआईटी बीएचयू में संयुक्त कुलसचिव (प्रशासन) पर कार्यरत थे. हाल ही में उन्हें राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जॉयस, अमेठी का कुलसचिव बनाया गया था. राजन श्रीवास्तव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों के समृद्ध अनुभव के साथ एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं. उन्होंने प्रशासन एवं वित्त के क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है.



उन्होंने आईआईटी (बीएचयू) में कार्यवाहक कुलसचिव के रूप में साढ़े चार वर्षों तक (7 जुलाई, 2025 तक) सेवाएं दीं. उन्होंने अपनी सेवा जीवन की शुरुआत 1996 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में सहायक कुलसचिव के रूप में की. 2009 में उन्हें बीएचयू में उप कुलसचिव पद पर पदोन्नत किया गया. इसके बाद वे 2012 में उप कुलसचिव के रूप में आईआईटी (बीएचयू) से जुड़े थे.



किसे मिली परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी: बीएचयू के नये परीक्षा नियत्रंक की जिम्मेदारी मौजूदा संयुक्त कुलसचिव डॉ. अवधेश कुमार दी गई है. मौजूदा समय में परीक्षा नियत्रंक कार्यालय के तहत मुख्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालते हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं से जुड़े UET / PET / RET अनुभाग के भी प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं.