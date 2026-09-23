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'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो' में दिखेगी काशी की विरासत; 45 उद्यमियों ने कराया पंजीकरण, हस्तशिल्पियों को भी मिलेगा मौका

वाराणसी : काशी अपनी प्राचीन विरासत, समृद्ध धरोहर, पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में प्रदर्शित करने को तैयार है. 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में होने वाले ट्रेड शो के चौथे संस्करण में काशी के उत्पाद देश-विदेश के खरीदारों के सामने पहुंचेंगे.



काशी के खानपान से लेकर पहनावे, घर की सजावट और पारंपरिक परिधान से लेकर दैनिक उपयोग के उत्पादों तक की विविधता ट्रेड शो में दिखेगी. बनारसी सिल्क साड़ी, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, हैंडमेड बनारसी सिल्क के विभिन्न उत्पाद और अन्य पारंपरिक उत्पादों के साथ आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे. आयोजन के जरिए स्थानीय उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को वैश्विक बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा.





45 उद्यमियों ने कराया पंजीकरण : जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि ट्रेड शो में भाग लेने के लिए वाराणसी से 45 उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट, एमएसएमई, जीआई उत्पाद, निर्यातक, एक जिला-एक व्यंजन तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जुड़ी महिला उद्यमी भी शामिल हैं. ट्रेड शो में लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, बनारसी सिल्क साड़ी समेत काशी के विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा ओडीओसी (एक जनपद- एक क्यूजीन) में लौंगलता, तिरंगा बर्फी और बनारसी पान भी खाने को मिलेगा.

वाराणसी के पंजीकृत उद्यमी : ओडीओपी-15, एमएसएमई-7, नये निर्यातकों-7, पुराने निर्यातक-1, जीआई उत्पादों-10, ओडीओसी-4, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान-1



