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काशी को मिला अब तक का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का मोदी सरकार का नया फॉर्मूला

परियोजना में छह लेन की है: बात यदि गंगा पर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की करें तो 46.039 लगभग किलोमीटर लंबी इस परियोजना में छह लेन की है.इसमें एलिवेटेड मेन कैरिजवे, एक प्रतिष्ठित केबल-स्टे ब्रिज, एक एक्स्ट्राडोज्ड फुट ओवर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं.यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत कुल 14,447.64 करोड़ रुपए की पूंजी लागत पर तैयार की जाएगी, जिसमें 6,037.85 करोड़ रुपए की सिविल निर्माण लागत और 541.11 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत में खर्च होगा.

इसके बन जाने से शहर के सभी हिस्सों की कनेक्टिविटी के बढ़ जाएगी लगभग 40 मिनट में तय होने वाला सफर महज 20 मिनट में हो जाएगा.- एस राजलिंगम, मंडल आयुक्त, वाराणसी

क्या है एलिवेटेड रोड परियोजना: परियोजना के बारे में वाराणसी के मंडल आयुक्त एस राजलिंगम बताते हैं कि, वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी पर 89.26 किलोमीटर लंबे दो एलिवेटेड कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा.इसमें कैबिनेट ने वरुणा नदी के किनारे 43.218 किलोमीटर लंबे और गंगा नदी पर लगभग 46 किलोमीटर 6 और 4 लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है.ये एलिवेटेड रोड हाइब्रिड एमन्युटी मॉडल पर विकसित की जाएगी,जिसकी अनुमानित लागत लगभग 25 हजार करोड़ बताई जा रही है.

प्रोजेक्ट क्या है?: दरअसल,केंद्र सरकार बनारस को जाम के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए और यहां पर शहर के सभी हिस्सों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 89 किलोमीटर लंबी गंगा और वरुण एलिवेटेड कॉरिडोर को हरी झंडी दी गई है.इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 25,445 करोड़ है बताया गया कि, यह प्रोजेक्ट बनारस की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा और दशकों से चली आ रही ट्रैफिक जाम के झंझट को पूरी तरीके से दूर करेगा.

करोड़ों का मेगा प्रोजेक्ट: हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत बनने वाले इस महाप्रोजेक्ट की कुल लागत ₹14,447.64 करोड़ आंकी गई है. NH(O) योजना के तहत स्वीकृत यह कॉरिडोर न सिर्फ काशी के लोगों को रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि पूरे पूर्वांचल और बिहार तक व्यापार की रफ्तार को दोगुना कर देगा.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के बुनियादी ढांचे को अब तक का सबसे बड़ा पंख लगने जा रहा है.केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे-19 (NH-19) और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक विशाल 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर, रैंप, लूप्स और फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दे दी है.

काशी को मिला अब तक का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर! (Photo Credit: ETV Bharat)



60 मिनट का सफ़र 20 मिनट में होगा तय: इस परियोजना से एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच एक सीधी कॉन्क्टिविटी होगी, जिससे शहर के सभी सड़को पर भीड़भाड़ काफी कम होगी और शहरी आवागमन में सुधार होगा. उन्होंने बताया कि,इस एलिवेटेड रोड को 80-100 किमी प्रतिघंटा की परिचालन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है,जिससे औसत यात्रा समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट होने की उम्मीद है,जो लगभग 67 प्रतिशत की कमी को बताता है.वहीं वरुणा कोरीडोर से एनएच-19 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा समय 50 मिनट से घटकर लगभग 25 मिनट हो जाएगा, जिससे लगभग 25 मिनट की बचत होगी.



लॉजिस्टिक और पर्यटन उद्योग के लिए बनेगा गेम चेंजर (Photo Credit: ETV Bharat)





बढ़ेगी कनेक्टिविटी: मंडलायुक्त बताते है कि,प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, यह कॉरिडोर प्रमुख राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे और रामनगर आईवाई बंदरगाह तक निर्बाध पहुंच प्रदान करके बहुआयामी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), नमो घाट, रामनगर किला और वाराणसी के घाटों सहित प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थलों तक कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा.महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को जोड़कर, यह परियोजना लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगी, सड़क सुरक्षा बढ़ाएगी, पर्यटन और तीर्थयात्रा को सुगम बनाएगी.





अलविदा ट्रैफिक जाम! काशी में बनेगा 6-Lane कॉरिडोर (Photo Credit: ETV Bharat)



लॉजिस्टिक और पर्यटन उद्योग के लिए बनेगा गेम चेंजर: इस कॉरिडोर से वाराणसी और चंदौली के सड़क नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम होगी.यह परियोजना सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के साथ यातायात को बेहतर करेगी, जिससे वाहनों कीपरिचालन लागत में भी 20 से 30 फीसदी का फर्क आएगा. इसके साथ ही यह यात्रा और माल ढुलाई को अधिक सुगम बनाएगी.घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों से ट्रैफिक को डायवर्ट करके एनएच-19, बीएचयू-रामनगर कॉरिडोर और एनएच-35 पर भीड़ कम करेगी.

वर्तमान में अभी समस्या वाराणसी में यह है कि बाहर से आने वाले पर्यटक शहर के अंदर ट्रैफिक में परेशान होते हैं और इसके साथ ही जो लॉजिस्टिक्स गाड़ियां है वह भी शहर के भीतरी हिस्से में नहीं पहुंचती, एक लिमिटेड टाइम में ही वह पहुंच पाते हैं लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने से लॉजिस्टिक के सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा और इसका असर प्रोडक्ट की कीमतों पर भी पड़ेगा और पर्यटन से जुड़े कारोबार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सीधे लोगों की गाड़ियां पहुंच सकेंगी और इसके साथ ही यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा यहां के कारोबार को बढ़ने का मौका मिलेगा.- राहुल मेहता, अध्यक्ष, व्यापार और पर्यटन एसोसिएशन



बनारस के लोग भी बेहद खुश: वही परियोजना को लेकर के काशी के लोग में बेहद खुश है काशी के लोगों का कहना है कि बनारस में सब कुछ बदल गया लेकिन यहां के जाम के समस्या अभी भी वैसे ही बनी हुई है, जिसकी वजह से खुद के ही शहर के कुछ हिस्सों में जाने का मन नहीं करता, लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि इस परियोजना के बन जाने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा.इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने बनारस को इतना बदल दिया, समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हमारा बनारस सबसे चौचक होगा.



काशी की बदलेगी सूरत! (Photo Credit: ETV Bharat)







जाने गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का क्या होगा रूट: गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो यह गंगा नदी के समानांतर बनने वाले सिक्स लेन की रोड होगी जो, नेशनल हाईवे 19 को बनारस रिंग रोड से जोड़ेगी. इसके साथ इस कॉरिडोर को अस्सी, मणिकर्णिका,अस्सी,नमो घाट काशी विश्वनाथ धाम तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा. परियोजना की खासियत यह है कि, इसे ऐसे तैयार किया जा रहा है ताकि गंगा नदी की खूबसूरती और घाटों की प्राकृतिक स्वरूप में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं होगी. इसमें तारों पर बने पुल कों भी तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही पर्यटकों के लिए व्यू पॉइंट, गैलरी बनाई जाएगी, जहां से आप पैदल चलते हुए घाटों की खूबसूरती को देख सकेंगे.

आप पैदल चलते हुए घाटों की खूबसूरती को देख सकेंगे (Photo Credit: ETV Bharat)





शहर के ट्रैफिक में कमी: इसके रूट की बात करें तो इस एलिवेटेड कॉरिडोर को विश्व सुंदरी के पुल के बाएं और से शुरू किया जाएगा. यहां से यह सामने घाट पुल पहुंचेगी. इसके बाद रामनगर की तरफ होते हुए 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हुए नमो घाट तक जाएगा. नमो घाट से फिर से आगे वाराणसी रिंग रोड के गंगा पुल से जोड़ा जाएगा.जिससे चंदौली, मिर्जापुर,गाजीपुर,बिहार की तरफ आने वाले वाहनों को बनारस के अंदर प्रवेश किए बिना ही आगे कनेक्टिविटी का रास्ता मिल जाएगा. इससे शहर के ट्रैफिक में 40 फ़ीसदी तक की कमी आएगी.



काशी में विकास का नया सवेरा (Photo Credit: ETV Bharat)





वरुणा कॉरिडोर का यह होगा रूट: वही वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो, इसे वरुणा नदी के समानांतर तैयार किया जाएगा. जिससे रिंग रोड और नेशनल हाईवे को कनेक्ट किया जाएगा. यह कॉरिडोर हारहुआ राजातालाब रिंग रोड से शुरू होकर नमो घाट तक पहुंचेगी.इसका लगभग 22 किलोमीटर का हिस्सा फोरलेन से कनेक्ट होगा,बाकी अन्य हिस्सा सिक्स लेन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा और कॉरिडोर नेशनल हाईवे 31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा,इसमें फ्लाई ओवर,लूप रैंप और लिंक रोड भी शामिल होंगे.



40 से ज्यादा गांव कवर: ये परियोजना में वाराणसी सदर और पिंडरा के लगभग 40 से ज्यादा गांव से होकर गुजरेगी,जिसमें कुडुहना, रस्तमसर, परशुरामपुर, सराय, पिररां, बड़ागांव प्रथम, छपरी, लोहरापुर, रनियापुर, छितौनी, इंदरपुर, सिरिस्ता, चौका, जेतुपुर, काजी सरसौलपुर, अटहरपुर, मकदूमपुर, भटके, करनजापुर और कटेसर समेत अन्य गांव मौजूद होंगे.इसके साथ ही पिंडरा तहसील के महादेवपुर, सरायखांपुर, दहेपुर, दुर्गापुर, प्रतापट्टी, मंगापुर, सहदुल्लीनगर, परसियापुर, समाद, कोर्राज, अहिरान, अनेनपुर, करोंमा, धनेसी, बंजरपट्टी, बरसांडी, कोर्राजपुर, भगवानपुर और बाजिदपुर गांव भी इसका हिस्सा होंगे.





काशी में शुरू होगा यातायात का आधुनिक युग: वाराणसी में ₹14,447 करोड़ के इस 6-लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण केवल एक सड़क का बनना नहीं है, बल्कि यह काशी के आधुनिक युग में प्रवेश की नई इबारत है.धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात बनारस अब देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों की कतार में मजबूती से खड़ा हो रहा है.जब यह कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तो हाईवे से सीधे रिंग रोड तक का सफर मिनटों में पूरा होगा, जिससे ईंधन, समय और पर्यावरण तीनों की बचत होगी.पूर्वांचल के विकास का यह नया एक्सप्रेस-वे आने वाले दिनों में रोजगार और व्यापार के अनगिनत नए अवसर पैदा करने जा रहे है.

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