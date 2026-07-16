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काशी में 250 साल पुराना जगन्नाथ रथयात्रा मेला शुरू, भक्त उमड़े

250 साल पुरानी है परंपरा: बता दे कि, काशी में यह लगभग 250 साल पुरानी परंपरा बताई जाती है,जहां जगन्नाथ पुरी के तर्ज पर यहां रथ यात्रा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं. मंदिर के पुजारी पंडित राधेश्याम बताते हैं कि इसकी शुरुआत पूर्णिमा से हो जाती है, जब भगवान को स्नान कराया जाता है.अत्यधिक स्नान करने के साथ प्रभु जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक वह क्वॉरेंटाइन रहते हैं जहां उन्हें काढ का भोग लगाया जाता है.

बता दे कि,वाराणसी का रथ यात्रा मेला लगभग ढाई सौ साल पुराना बताया जाता है,जहां काशी की परंपरा का निर्वहन होता है.ये मेला लक्खा मेले में शुमार है क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है और इसे विश्व प्रसिद्ध मेला बताया जाता है.पूरी के बाद इतने भव्य स्वरूप में वाराणसी में रथ यात्रा मेंले का आयोजन होता है, जहां लाखों की संख्या में भक्त चौराहे पर पहुंच करके प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं.इस बार भी आज मंगलाआरती के साथ प्रभु के तीन दिवसीय भव्य मेले की शुरुआत हो गई है.दर्शन कर भक्त अभिभूत बीते दिन नगर भ्रमण करने के साथ प्रभु अपने मौसी के घर रात्रि विश्राम कर रहे थे और आज सुबह रथ में बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ विराजमान हो गए ,जहां मंगला आरती की गई और कपाट भक्तों के लिए खोल दिया गया है .इस मौके पर प्रभु का चेहरा देख हर कोई खुशी से अभिभूत हुआ. हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पर रोड है, जहां हर कोई प्रभु के दर्शन के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहा है. प्रभु का दर्शन करने आये श्रद्धालुओं का कहना है कि वह हर साल जगन्नाथ मेले का इंतजार करते हैं कि कब ये मेंला आये और कब उन्हें महाप्रभु के दर्शन का आशीर्वाद मिले.उन्होंने कहा कि हम ही नहीं परिवार का हर व्यक्ति इस मेले का इंतजार करता है और आज मंगला आरती थी ऐसे में प्रभु का पहली झलक पाने के लिए हम सभी आए थे और इतनी ज्यादा भीड़ है कि,प्रभु का चेहरा देख पाना भी मुश्किल लग रहा है.भव्य है मेले का रूप वही जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बृजेश सिंह ने कहा कि हर बार से भव्य इस बार मेंले का स्वरूप है प्रभु के साज सज्जाभी अलग तरीके से की गई है और यहां लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु के दर्शन को मौजूद है. सबसे यही आग्रह है कि सभी लोग सब परिवार यहां करके देखे. उन्होंने कहा कि, जगन्नाथ मेला अब धीरे-धीरे भव्य रूप ले रहा है अगली बार इससे भी ज्यादा भव्य होगा.

वाराणसी: काशी में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं. सुबह मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन शुरू किया गया. भारी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगकर भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का दर्शन कर रहे हैं.

15 दिन बाद प्रभु स्वस्थ हुए हैं. स्वस्थ होने के साथ बुधवार को उनका विशेष श्रृंगार किया गया है उनके पालकी को सजाया गया है और अब प्रभु पालकी से नगर भ्रमण के लिए निकले हैं. यहां अलग-अलग स्थान से वह भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर पहुंचेंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन सुबह में रथ यात्रा चौराहे पर अपने रथ में सवार होंगे और यही से काशी में रथ यात्रा मेले का आगाज हो जाएगा. जहां भक्त जाकर दर्शन करेंगे.

इस मौके पर हजारों की संख्या में भक्त प्रभु जगन्नाथ के दर्शन को भी पहुंचे हैं. बड़ी बात यह है कि इस पर इस परंपरा को और भी भव्य बनाया गया है जिसमें 108 डमरू की नाद, धर्म ध्वजा और शंखों का शंखनाद पूरे माहौल को और अद्भुत बना रहा था. यहां आए भक्तों का कहना है कि उन्हें पूरे साल प्रभु जगन्नाथ के मेले का इंतजार रहता है.आज भी वह लगभग 4 से 5 घंटे खड़े होकर के भगवान की पालकी दर्शन को मौजूद रहे है.

काशी में जगन्नाथ रथयात्रा की धूम. (etv bharat)

उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन हो जाने से ऐसा लगता है कि मानो सारी मनोकामना पूरी हो गई है. दर्शन करने आई महिलाओं ने बताया कि, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पालकी के समीर जाकर के अपनी कोई मनोकामना मांगता है तो महाप्रभु उसे जरूर पूरा करते हैं.



मेले से शुरू होगा कॉरिडोर निर्माण

मंदिर के ट्रस्टी शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि इस बार भव्यता के साथ भक्तों ने महाप्रभु की पालकी यात्रा को शुरू किया है, जहां डमरु शंखनाद और धर्म ध्वजाएं यहां की आभा को और भी खूबसूरत बना रही है. उन्होंने बताया कि, 110 की संख्या में डमरू यहां मौजूद है.लगभग 500 धर्म ध्वजाएं हैं और हजारों की संख्या में महिलाएं युवा हर वर्ग के लोग शामिल हैं. उन्होंने बताया कि, पालकी यात्रा शहर के अलग-अलग हिस्सों से होते हुए रथ यात्रा पर बेनीराम के बगीचे में जाएगी,जहां प्रभु जगन्नाथ विश्राम करेंगे और उसके बाद मंगला आरती से मेले की शुरुआत होगी.

उन्होंने बताया कि इस बार का यह आयोजन इसलिए और भी ज्यादा भव्य है क्योंकि इस बार से भव्य कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है. परिसर में कॉरिडोर में प्रयोग होने वाले पत्थर भी आ रहे हैं उन्होंने बताया कि सबसे पहले नरसिंह भगवान के स्थान को विकसित किया जाएगा और इसकी शुरुआत मेले से हो जाएगी.शिखर की 151 फीट की ऊंचाई: बात अगर करें कॉरिडोर की भव्यता की, तो उन्होंने बताया, ‘हम लोगों ने पहला निर्माण 108 फीट शिखर जाने के लिए किया था, उसका शिलान्यास एक तारीख को किया गया था. शिखर की कल्पना और भी ऊंची थी, जितनी इसकी चौड़ाई थी, हम उस हिसाब से इसको लेकर जा रहे हैं. अब वर्तमान में ये 151 फीट का है. इसकी भव्यता काशी में आने वाला हर श्रद्धालु देखेगा. यहां पर बड़ा ही भव्य मन्दिर बनने जा रहा है. शंकराचार्य जी ने 108 अलग-अलग वर्ग के समुदायों, जिसमें धोबी, नाई, लकड़हारा, लोहार, कुम्हार, नाविक, पंडित, पंडा, भजन-कीर्तन मंडली आदि को एकजुट करके उनके जुड़े व्यवसाय से संबंधित किट प्रदान किया और उनका सम्मान किया. हेल्थ सेंटर, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था



सचिव ने बताया कि, हम यहा पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, गरीब बच्चियों के विवाह के लिए केंद्र बनाएंगे, हेल्थ सेंटर भी हम बनाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम केंद्र बना रहे हैं. इसके साथ ही, वेद विद्यालय-वेद पाठ की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं. यह सभी कार्य न्यास करेगा. अभी मन्दिर की डिजाइन-ड्राइंग फाइनल हो रही है. जैसे ही यह पूरा होकर आ जाएगा, तो उसका लागत का सही आंकलन किया जा सकेगा. वर्तमान समय में 30 करोड़ का खर्च लेकर हम चल रहे हैं. इसमें मन्दिर निर्माण तक पूरा खर्च सही से अनुमान लगाया जा सकेगा.

प्लास्टिक मुक्त हुआ रथयात्रा मेला

वाराणसी में तीन दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई है. ऐसे में मेला सकुशल संपन्न हो सके, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो. इसके लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है. इसी के क्रम में श्रद्धालुओं की सुगमता देखते हुए नगर निगम ने मेला क्षेत्र को पूरी तरीके से स्वच्छ सुंदर रखने के साथ पॉलिथीन युक्त बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए सभी अस्थाई दुकान ठेला संचालकों को एक शपथ पत्र लेना होगा. जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि,महापौर के जरिए निर्देशित किया है कि मेले के मार्ग में पड़ने वाले गड्ढों वाले को ठीक किया जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को चलने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.महापौर ने जलकल विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से हिदायत दी कि मेला क्षेत्र और उसके आसपास के सभी संपर्क मार्गों पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए.



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