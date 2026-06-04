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भारतीय सब्जी अनुसंधान में तैयार हुई खास किस्म की मिर्च और टमाटर; दिल्ली की कंपनी से हुआ करार

काशी अभिमान टमाटर की एक उन्नत संकर किस्म है. इसके फल गहरे लाल रंग के, चौकोर-गोल आकार के होते हैं.

भारतीय सब्जी अनुसंधान में तैयार हुई खास किस्म की मिर्च और टमाटर.
भारतीय सब्जी अनुसंधान में तैयार हुई खास किस्म की मिर्च और टमाटर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 12:43 PM IST

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वाराणसी: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (IIVR) वाराणसी ने तीन उन्नत संकर किस्म की मिर्च विकसित की हैं. इनके नाम काशी गरिमा, मिर्च संकर काशी रत्ना और टमाटर संकर काशी अभिमान है. इनके व्यावसायीकरण के लिए एग्री इनोवेट नई दिल्ली के साथ अहम करार किया गया है. इसके बाद अब बनारस के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की यह विशेष किस्म की मिर्ची और टमाटर नेशनल-इंटरनेशनल लेवल के बाजारों में भी उपलब्ध हो पाएंगे.

काशी गरिमा मिर्च की एक सीएमएस आधारित संकर किस्म है, जो ताजा उपभोग और निर्यात के लिए उपयुक्त है. इसके फल आकर्षक हरे रंग के सीधे, लटकने वाले और नुकीले होते हैं. यह संकर 20-25 टन प्रति हेक्टेयर तक हरे फलों की उपज देने में सक्षम है. मिर्च लीफ कर्ल विषाणु रोग के प्रति सहनशीलता रखती है.

मिर्च की नई वैरायटी.
मिर्च की नई वैरायटी. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी रत्ना मिर्च की एक उच्च उत्पादक सीएमएस आधारित संकर किस्म है, जिसकी उपज लगभग 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. यह शीघ्र तैयार होने वाली संकर किस्म है. एन्थ्रेक्नोज रोग और थ्रिप्स कीट के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करती है. इसके फल हरे रंग के, तीखे स्वाद वाले, आकर्षक होते हैं.

काशी अभिमान टमाटर की एक उन्नत संकर किस्म है. इसमें टमाटर लीफ कर्ल विषाणु रोग के प्रति सहनशीलता पाई जाती है. इसके फल गहरे लाल रंग के, चौकोर-गोल आकार के होते हैं. यह लगभग 70 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता रखती है.

समझौते पर आईसीएआर-आईआईवीआर वाराणसी की ओर से निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने हस्ताक्षर किए. लाइसेंस प्राप्तकर्ता कंपनी की ओर से घनश्याम पांडेय और एग्री इनोवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से डॉ. प्रवीण मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया का समन्वय प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई (आईटीएमयू), आईसीएआर-आईआईवीआर, वाराणसी द्वारा किया गया.

खास किस्म की टमाटर.
खास किस्म की टमाटर. (Photo Credit: ETV Bharat)

निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि संस्थान द्वारा विकसित उन्नत संकर किस्मों का व्यावसायीकरण कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी संकर किस्मों की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को बेहतर उत्पादन, रोग-कीट प्रबंधन में सहायता और अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. साथ ही निजी बीज उद्योग के साथ साझेदारी से इन प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा.

आईटीएमयू के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ इंदीवर प्रसाद ने बताया कि यह समझौता संस्थान द्वारा विकसित उन्नत सब्जी प्रौद्योगिकियों को किसानों और बीज उद्योग तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

इससे गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सब्जी उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही यह पहल कृषि अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में आईसीएआर-आईआईवीआर की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.

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