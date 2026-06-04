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भारतीय सब्जी अनुसंधान में तैयार हुई खास किस्म की मिर्च और टमाटर; दिल्ली की कंपनी से हुआ करार

भारतीय सब्जी अनुसंधान में तैयार हुई खास किस्म की मिर्च और टमाटर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (IIVR) वाराणसी ने तीन उन्नत संकर किस्म की मिर्च विकसित की हैं. इनके नाम काशी गरिमा, मिर्च संकर काशी रत्ना और टमाटर संकर काशी अभिमान है. इनके व्यावसायीकरण के लिए एग्री इनोवेट नई दिल्ली के साथ अहम करार किया गया है. इसके बाद अब बनारस के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की यह विशेष किस्म की मिर्ची और टमाटर नेशनल-इंटरनेशनल लेवल के बाजारों में भी उपलब्ध हो पाएंगे. काशी गरिमा मिर्च की एक सीएमएस आधारित संकर किस्म है, जो ताजा उपभोग और निर्यात के लिए उपयुक्त है. इसके फल आकर्षक हरे रंग के सीधे, लटकने वाले और नुकीले होते हैं. यह संकर 20-25 टन प्रति हेक्टेयर तक हरे फलों की उपज देने में सक्षम है. मिर्च लीफ कर्ल विषाणु रोग के प्रति सहनशीलता रखती है. मिर्च की नई वैरायटी. (Photo Credit: ETV Bharat) काशी रत्ना मिर्च की एक उच्च उत्पादक सीएमएस आधारित संकर किस्म है, जिसकी उपज लगभग 230 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. यह शीघ्र तैयार होने वाली संकर किस्म है. एन्थ्रेक्नोज रोग और थ्रिप्स कीट के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करती है. इसके फल हरे रंग के, तीखे स्वाद वाले, आकर्षक होते हैं. काशी अभिमान टमाटर की एक उन्नत संकर किस्म है. इसमें टमाटर लीफ कर्ल विषाणु रोग के प्रति सहनशीलता पाई जाती है. इसके फल गहरे लाल रंग के, चौकोर-गोल आकार के होते हैं. यह लगभग 70 टन प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता रखती है.