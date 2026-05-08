ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल से काशी के उद्यमी को मिल रहे बंपर ऑर्डर, लकड़ी के राम मंदिर और बुलडोजर के माॅडल की भारी डिमांड

"हमेशा खिलौनों की मांग आती थी..." : उद्यमी शुभि बताती हैं कि हम लोगों के पास पश्चिम बंगाल से हमेशा खिलौनों की मांग आती थी. अभी पिछले एक से डेढ़ सप्ताह से मूर्तियों, राम दरबार, बुलडोजर के माॅडल की मांग बढ़ी है. इसके लिए लोगों के फोन आ रहे हैं. यह सब पिछले डेढ़ सप्ताह से ही शुरू हुआ है. मूर्तियों के ऑर्डर भी अचानक आने शुरू हुए हैं. आज तक पश्चिम बंगाल से हम लोगों के पास ऑर्डर नहीं आए थे. पहले काष्ठ कला में चिड़िया, खिलौने, बच्चों के खिलौने, सजावट के सामान, मिरर फ्रेम जैसी चीजों के ही ऑर्डर आते थे.

बुलडोजर के मॉडल के ऑर्डर मिलने शुरू : दरअसल, वाराणसी के काष्ठ कला से बने राम दरबार या अन्य देवी प्रतिमाओं के माॅडल की डिमांड विश्व के कोने से आती है. लेकिन पश्चिम बंगाल से ऑर्डर नहीं आते थे. उद्यमियों का दावा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से मूर्तियों, लकड़ी के राम दरबार के साथ बुलडोजर के मॉडल के ऑर्डर मिलने शुरू हो गये हैं.

वाराणसी : पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है. इसके साथ ही बदलाव की तस्वीर आनी शुरू हो गई है. पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल से लकड़ी का राम मंदिर और बुलडोजर के माॅडल के ऑर्डर मिलने शुरू हो गये हैं. यह उत्पाद काशी के काष्ठ कला से बने हुए हैं.

"घरों में सजाने के लिए मूर्तियों की मांग" : शुभि बताती हैं कि जब से बंगाल चुनाव का दूसरा चरण पूरा हुआ और लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, बीजेपी की जीत की संभावनाएं हैं, तब से श्रीराम की मूर्तियां, राम दरबार और बुलडोजर के ऑर्डर आने शुरू हुए हैं. अभी कोलकाता से इसकी मांग आ रही है. वहां के दुकानदार राम मन्दिर, काशी विश्वनाथ मन्दिर के मिनी मॉडल्स की मांग कर रहे हैं, जिसे वहां के लोग खूब पसंद कर रहे हैं. घरों में सजाने के लिए भी श्रीराम की बड़ी-बड़ी मूर्तियों, बड़ी मूर्तियों वाले राम दरबार की भी खूब मांग की जा रही है.





"तैयार करने में लगता है 20-25 दिन का समय" : मीनू प्रजापति बताती हैं कि इस समय जब से चुनाव पूरा हुआ है, तब से हम लोगों के पास राम दरबार के ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए इसे तैयार करने में लगभग 10 से 15 महिलाएं जुटी हुई हैं. हम लोगों का काम इस समय काफी बढ़ गया है. राम दरबार बनाने में हमें समय लग रहा है. छोटे मॉडल बनाने में कम से कम एक सप्ताह लग जाता है, उसमें भी 8-10 महिलाओं को लगना पड़ता है. बड़े मॉडल की बात करें तो उसे तैयार करने में 20-25 दिन का समय लग जाता है. इसमें एकदम महीन और बारीक काम होता है.





काशी के उद्यमी को मिल रहे बंपर ऑर्डर (Photo credit: ETV Bharat)

"लकड़ी के खिलौनों को जीआई टैग भी मिला" : वह बताती हैं कि काशी की काष्ठकला एक प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प है. यह मुख्य रूप से लकड़ी के खिलौने, नक्काशीदार सजावटी वस्तुओं के लिए जानी जाती है. यहां के कारीगर गूलर, कदम और शीशम की लकड़ी पर पारंपरिक, धार्मिक और आधुनिक उत्पाद तैयार करते हैं. मुख्य रूप से यह कला सिंदूरदानी, सजावटी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थी. लेकिन आज जब सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं तो कारीगरों को हिम्मत मिली है. आज देश-विदेश से भगवान की मूर्तियों, मन्दिर के मॉडल, सजावटी सामान, गिफ्ट आइटम की खूब डिमांड आती है. बनारस के लकड़ी के खिलौनों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जो इसकी मौलिकता और गुणवत्ता के बारे में बताता है.

काशी के काष्ठ कला से बनी मूर्तियों की डिमांड (Photo credit: ETV Bharat)



बनारस का नाम यहां के रेशमी कपड़ों और साड़ियों के लिए ही विख्यात नहीं रहा है, यहां के लकड़ी के खिलौने और अन्य कलात्मक चीजों ने भी काशी का नाम प्रसिद्ध किया है. इस पेशे से जुड़े कारीगर आज इस बात की खुशी मनाते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब यह कला विलुप्त होने के कगार पर खड़ी थी. कारीगर इस काम से दूर भाग रहे थे, क्योंकि इससे आय नाम मात्र रह गया था.

कारीगरों के पूर्वज इस काम से जुड़े हुए थे. लेकिन आज सरकार की मदद से यह काम चल निकला है और विदेशों से मांग आ रही है. काष्ठ कला 200-400 साल पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि यह 'राम राज्य' से चली आ रही परंपरा है. आज बनारस इस कला का वैश्विक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है.





यह भी पढ़ें : VIDEO: देखिए, बनारसी लकड़ी का राम दरबार, सिंगापुर-लंदन तक धूम, कीमत 1000 रुपए से शुरू

यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए खुला परकोटा कॉरिडोर, अब 6 उप मंदिरों के भी कर सकेंगे दर्शन