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कौन हैं काशी के 'युवराज' और क्यों बाबा विश्वनाथ से पहले दर्शन का विधान; पुराणों में वर्णित ढुंढिराज गणेश की महिमा

वाराणसी से गोपाल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.

कौन हैं काशी के 'युवराज'.
कौन हैं काशी के 'युवराज'. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 12:44 PM IST

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वाराणसी: काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं. काशी की रानी माता अन्नपूर्णा हैं. वहीं, काशी के युवराज 'ढुंढिराज गणेश' हैं, जो काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के मुख्य दरवाजे पर विराजते हैं. पुराणों और काशी खंड में मान्यता है कि काशी के कोतवाल काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले ढुंढिराज गणेश के दर्शन का विधान है. बिना इनके दर्शन के काशी यात्रा का पुण्य नहीं मिलता. श्रीगणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आपको काशी के युवराज यानी ढुंढिराज गणेश भगवान के महात्म्य से परिचित करा रहे हैं.

भगवान श्रीगणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है. यही वजह है भारत के प्राचीन से प्राचीन मंदिरों में गर्भगृह से ठीक पहले दरवाजे पर ऊपर की तरफ भगवान गणेश का विग्रह जरूर होता है. ऐसा इसलिए की गर्भगृह में प्रवेश से पहले भक्तों को भगवान गणेश के दर्शन हों, क्योंकि प्रथम पूज्य देव हैं. काशी में भी भगवान गणेश युवराज के तौर पर विद्यमान हैं.

वाराणसी से विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

काशी यात्रा की पूर्णता का महत्व: इनका दर्शन न सिर्फ काशी यात्रा के पूर्ण होने में सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती तक अपनी मनोकामना को पहुंचाने का सबसे बड़ा और पौराणिक कार्य माना जाता है. यह कम लोग हीं जानते हैं और पुराणों में भी वर्णित है कि काशी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा से पहले इनके दर्शन करने का विधान है. यही वजह है कि यह दोनों मुख्य मंदिरों के दरवाजे पर गणेश जी विद्यमान हैं.

काशी के ढुंढिराज गणेश.
काशी के ढुंढिराज गणेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

ढुंढिराज गणेश की पौराणिक कथा: मंदिर के पुजारी सत्यनारायण मिश्रा बताते हैं कि ढूंढिराज गणेश की पौराणिक कथा शिव पुराण सहित अन्य कई ग्रंथों में मिलती है. उन्होंने बताया कि राजा दीवोदास के कार्यकाल में जब काशी में शिव के गण आकर यहीं रह जाते हैं और भगवान शिव भी अपनी काशी को नहीं खोज पा रहे थे, उस वक्त भगवान गणेश ने ही अपनी बौद्धिक क्षमता से राजा दीवोदास से काशी को लेकर अपने पिता को इसे उपहार स्वरुप दिया था.

पुराणों में वर्णित ढुंढिराज गणेश की महिमा.
पुराणों में वर्णित ढुंढिराज गणेश की महिमा. (Photo Credit: ETV Bharat)

यही वजह है कि भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और काशी में 'युवराज' के तौर पर स्थापित किया. इसलिए इन्हें काशी का 'युवराज' कहा जाता है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर-1 के पास अन्नपूर्णा मंदिर के बगल में जो गणेश जी स्थापित हैं, वहीं ढूंढिराज गणेश हैं.

मंदिर की पौराणिक मान्यता.
मंदिर की पौराणिक मान्यता. (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी के 56 विनायकों में सबसे प्रमुख: काशी में कुल 56 विनायक स्थापित हैं. इनमें ढुंढिराज गणेश सबसे प्रमुख और सबसे बड़े हैं. जैसे बाबा विश्वनाथ काशी के राजा हैं. मां अन्नपूर्णा काशी की रानी हैं. उसी तरह ढुंढिराज गणेश जी उनके युवराज हैं. यही वजह है कि जो भक्त बाबा कालभैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं, सबसे पहले ढुंढिराज गणेश के दर्शन करते हैं.

भगवान ढुंढिराज गणेश का भव्य श्रृंगार.
भगवान ढुंढिराज गणेश का भव्य श्रृंगार. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्कंद पुराण में भी वर्णन: काशी के निवासी और भक्त अजय शर्मा बताते हैं कि यह कहानी स्कंद पुराण के काशी खंड में है. बताया गया है कि प्राचीन काल में काशी पर राजा दिवोदास का राज था. वह इतने धर्मात्मा राजा थे कि उसके राज में कोई दु:खी नहीं था. किसी को कोई कमी नहीं थी. ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तक राज्य में कमी नहीं आएगी, कोई देवता काशी में प्रवेश नहीं कर पाएगा.

पुराणों में है मंदिर का जिक्र.
पुराणों में है मंदिर का जिक्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे पड़ा ढुंढिराज नाम: उस वक्त शिवजी ने काशी में प्रवेश करना चाहा लेकिन दिवोदास की वजह से वह काशी में नहीं आ सके. तब शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को भेजा. गणेश जी ने एक ज्योतिषी का वेश बनाया और अपना नाम ढूंढि रखा. वह काशी पहुंचे. वह इतने ज्ञानी थे कि लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे. ढूंढि ने लोगों को सलाह देना शुरू किया और धीरे-धीरे राज्य में भ्रम, असंतोष फैलने लगा. लोगों का राजा पर से विश्वास उठने लगा.

प्रथम पूज्य भगवान ढुंढिराज गणेश.
प्रथम पूज्य भगवान ढुंढिराज गणेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रथम पूज्य बने ढुंढिराज गणेश: आखिर खुद राजा दिवोदास ढूंढि ज्योतिषी से मिलने आए. तब गणेशजी ने उन्हें भी भ्रम में डाल दिया और राजा अपना राज्य छोड़कर चले गए. तब शिवजी काशी में आए और उन्होंने कहा कि जो काम त्रिलोक में पिता भी नहीं कर सका, वह काम पुत्र ने कर दिया. इसलिए तुम आज से ढुंढिराज कहलाओगे. शिव जी ने वरदान दिया की जो भी काशी आएगा, पहले ढुंढिराज का दर्शन करेगा, तभी उसकी काशी यात्रा पूरी मानी जाएगी.

वाराणसी स्थित ढुंढिराज मंदिर.
वाराणसी स्थित ढुंढिराज मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

गणेश चतुर्थी या ढुंढिराज चतुर्थी व्रत का महत्व: ढुंढिराज चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को भगवान श्रीगणेश की पूजा का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत विशेष फलदायी, शुभ और विघ्नों का विनाश करने वाला होता है. व्रत और पूजन से परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली आती है. गृहस्थ जीवन और शुभ कार्यों में सफलता मिलती है. जो भी भक्त विधि पूर्वक भगवान ढुंढिराज गणेश की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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Last Updated : September 14, 2026 at 12:44 PM IST

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