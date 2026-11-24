काशी देव दीपावली; लेजर शो-एरियल फायर क्रैकर्स शो और भी बहुत कुछ...सुरक्षा चाक-चौबंद
इस दौरान शिव तांडव गंगा उत्पत्ति और माता पार्वती संग भगवान भोलेनाथ की कथाओं का प्रदर्शन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:00 AM IST
वाराणसी: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर काशी में आज शाम देव दीपावली पर्व मनाया जाएगा. इस साल बनारस के घाटों पर इस और उस पार रेत पर कुल मिलाकर 11 लाख दीयों को जलाया जाएगा. इतना ही नहीं विशेष ड्रोन शो और चेत सिंह घाट पर लेजर शो की भव्यता अलग ही भव्यता बिखेरेगी.
आयोजन से पहले पूर्व संध्या पर ट्रायल के तौर पर लेजर शो की टेस्टिंग की गई. गंगा किनारे चेत सिंह घाट की दीवारों पर शिव तांडव स्तोत्र और गणेश वंदना के साथ काशी की महिमा का बखान शुरू हुआ तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया. इस दौरान शिव तांडव गंगा उत्पत्ति और माता पार्वती संग भगवान भोलेनाथ की कथाओं का प्रदर्शन किया गया.
काशी की उत्तरवाहिनी मां गंगा के दोनों तट इस बार देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे. एक ओर अर्धचंद्राकार घाट दीपों की माला पहनकर अलौकिक छटा बिखेरेंगे, तो दूसरी ओर गंगा पार रेती पर आसमान सतरंगी रोशनी से सराबोर होगा.
यहां पर्यटकों को ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो, लेजर शो और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. भगवान शिव के भजनों की धुन पर होने वाली ग्रीन आतिशबाजी और आसमान में आकर्षक रंग-बिरंगे दृश्य देव दीपावली के उत्सव को और भव्य बनाएंगे.
एरियल फायर क्रैकर्स शो: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गंगा पार रेती पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो की तैयारियां चल रही हैं. करीब 10 मिनट तक चलने वाले इस शो में भगवान शिव से जुड़े हर-हर महादेव शंभू डमरू बजाया जाएगा.
भोलेनाथ के शिव तांडव स्तोत्रम् मेरा भोला है भंडारी और महाकाल जैसे भजनों के नौ से दस ट्रैक पर आतिशबाजी का आयोजन होगा. इस दौरान आसमान में कई आकर्षक आकार और रंग-बिरंगे पैटर्न दिखाई देंगे.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि 24 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने गंगा पार रेती पर रात 8:30 से 8:40 बजे तक 10 मिनट के ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो का आयोजन प्रस्तावित है.
लेजर शो में संगीत, लेजर और ग्रीन आतिशबाजी का समन्वय देखने को मिलेगा. योगी सरकार देव दीपावली को दिव्य और भव्य बनाने के लिए घाटों पर 11 लाख दीप जलाने के साथ इस तरह के विशेष आकर्षण भी तैयार की है.
ग्रीन आतिशबाजी का भव्य नजारा: ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह ने बताया कि देव दीपवाली के अवसर पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. आतिशबाजी के दौरान रंग बदलने वाली आकर्षक आकृतियां आसमान में दिखाई देंगी.
इस शो में इस्तेमाल होने वाले क्रैकर्स लगभग 8 इंच के शेल्स के माध्यम से आतिशबाजी के गोले लगभग 500 से 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेंगे. जमीन पर आतिशबाजी का फैलाव लगभग 1200 फीट चौड़ा होगा. आसमान में जाने के बाद आतिशबाजी का विस्तार लगभग 1600 से 1800 फीट चौड़ा हो जाएगा.
इससे इनकी रोशनी दूर से भी दिखाई देगी. ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स प्रदूषण रहित हैं. आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार यह आयोजन पारंपरिक आतिशबाजी से अलग अनुभव देने की तैयारी में है.
माल्टा की आतिशबाजी से प्रेरित विशेष आकृतियां बनाई जाएंगी. इसमें आसमान में सुंदर ज्यामितीय डिजाइन, आकृतियां और कई रंगों में एक के बाद एक होने वाले शानदार धमाके देखने को मिलेंगे.
पूर्णिमा की रात लेजर शो आसमान को जीवंत रंगों और आकर्षक पैटर्न से रोशन करेगा. शिव भजनों की धुन, लेजर की सतरंगी रोशनी और ग्रीन आतिशबाजी का एक साथ नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेगा. मां गंगा के जल में आतिशबाजी और रोशनी का प्रतिबिंब इस दृश्य की खूबसूरती को और बढ़ाएगा.
गंगा के दोनों तटों से पर्यटक घाटों पर होने वाली गंगा आरती के साथ गंगा पार रेती पर आयोजित इस विशेष शो का भी आनंद ले सकेंगे. योगी सरकार के प्रयासों से काशी की देव दीपावली को स्थानीय आयोजन से वैश्विक पहचान मिली है.
हर वर्ष इसकी भव्यता और आकर्षण बढ़ने के साथ देश-विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भागीदारी भी बढ़ रही है. इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान है. इसे देखते हुए प्रशासन सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां कर रहा है.
घाटों से लेकर प्रमुख सड़कों तक भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है. वहीं, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान और शाम को अर्धचंद्राकार घाटों पर दीपों की अलौकिक छटा देखने के लिए देश-विदेश से 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है.
सुरक्षा के व्यापक प्रबंध: इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने घाटों से लेकर गंगा और शहर के प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है. पुलिस, अर्धसैनिक बलों, जल पुलिस और आपदा बचाव दलों की तैनाती के साथ आधुनिक तकनीक से भी निगरानी की जाएगी.
वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि देव दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान 25 से अधिक आईपीएस और 50 से अधिक पीपीएस अधिकारियों के साथ 3,000 से अधिक महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी. इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, पीएसी और त्वरित कार्रवाई दल की टीमें भी तैनात रहेंगी.
पूरे घाट क्षेत्र को अलग-अलग जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं, ताकि भीड़ नियंत्रण और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके. घाटों और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए 25 वॉच टावर बनाए गए हैं, चार टीथर्ड ड्रोन के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जाएगी.
अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात रहेगा. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी घाटों और प्रमुख स्थानों की निगरानी की जाएगी. श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए घाटों पर प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं.
रामनगर की ओर स्थित घाटों पर भी विशेष सुरक्षा प्रबंध रहेंगे. शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्ग परिवर्तन और पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ विनम्र एवं सहयोगात्मक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए उन्हें व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण भी दिया गया है.
देव दीपावली पर गंगा में बड़ी संख्या में नौकाओं के संचालन को देखते हुए जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. वाटर बैरिकेडिंग के माध्यम से नौकाओं के आवागमन के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए गए हैं.
नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाने वाली नावें पक्के घाटों की तरफ से संचालित होंगी, जबकि अस्सी घाट से नमो घाट जाने वाली नावों के लिए गंगा पार रेतीले क्षेत्र की तरफ का मार्ग निर्धारित किया गया है. गंगा में नावों के लिए यू-टर्न की व्यवस्था भी रहेगी. नाविकों को निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने और सभी को लाइफ जैकेट पहनाने के निर्देश दिए गए हैं.
जल पुलिस के जवानों के कंधों पर लाल और नीली ब्लिंकर लाइट लगाई जाएंगी, जिससे अंधेरे में भी उनकी पहचान दूर से की जा सकेगी. गंगा में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चेत सिंह घाट पर फ्लोटिंग वाटर रेस्क्यू स्टेशन स्थापित किया जाएगा.
एडीसीपी काशी जोन वैभव बांगर ने बताया कि यहां बचाव और सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल बचाव अभियान शुरू किया जा सके जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जल पुलिस के जवानों के साथ एनडीआरएफ की नौ टीमें विभिन्न घाटों पर तैनात रहेंगी. इन टीमों के पास बचाव उपकरण, चिकित्सा दल और वाटर एंबुलेंस उपलब्ध रहेंगी.
श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित किए गए हैं. चिकित्सकों की टीमों को भी सतर्क रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित व्यक्ति को बिना देरी के उपचार मिल सके.
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