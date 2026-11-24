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काशी देव दीपावली; लेजर शो-एरियल फायर क्रैकर्स शो और भी बहुत कुछ...सुरक्षा चाक-चौबंद

पूर्व संध्या पर लेजर शो का ट्रायल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर काशी में आज शाम देव दीपावली पर्व मनाया जाएगा. इस साल बनारस के घाटों पर इस और उस पार रेत पर कुल मिलाकर 11 लाख दीयों को जलाया जाएगा. इतना ही नहीं विशेष ड्रोन शो और चेत सिंह घाट पर लेजर शो की भव्यता अलग ही भव्यता बिखेरेगी.

आयोजन से पहले पूर्व संध्या पर ट्रायल के तौर पर लेजर शो की टेस्टिंग की गई. गंगा किनारे चेत सिंह घाट की दीवारों पर शिव तांडव स्तोत्र और गणेश वंदना के साथ काशी की महिमा का बखान शुरू हुआ तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया. इस दौरान शिव तांडव गंगा उत्पत्ति और माता पार्वती संग भगवान भोलेनाथ की कथाओं का प्रदर्शन किया गया.

काशी की उत्तरवाहिनी मां गंगा के दोनों तट इस बार देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे. एक ओर अर्धचंद्राकार घाट दीपों की माला पहनकर अलौकिक छटा बिखेरेंगे, तो दूसरी ओर गंगा पार रेती पर आसमान सतरंगी रोशनी से सराबोर होगा. यहां पर्यटकों को ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो, लेजर शो और संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. भगवान शिव के भजनों की धुन पर होने वाली ग्रीन आतिशबाजी और आसमान में आकर्षक रंग-बिरंगे दृश्य देव दीपावली के उत्सव को और भव्य बनाएंगे. देव दीपावली की पूर्व संध्या पर आयोजन. (Video Credit: ETV Bharat) एरियल फायर क्रैकर्स शो: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गंगा पार रेती पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो की तैयारियां चल रही हैं. करीब 10 मिनट तक चलने वाले इस शो में भगवान शिव से जुड़े हर-हर महादेव शंभू डमरू बजाया जाएगा. भोलेनाथ के शिव तांडव स्तोत्रम् मेरा भोला है भंडारी और महाकाल जैसे भजनों के नौ से दस ट्रैक पर आतिशबाजी का आयोजन होगा. इस दौरान आसमान में कई आकर्षक आकार और रंग-बिरंगे पैटर्न दिखाई देंगे. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि 24 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने गंगा पार रेती पर रात 8:30 से 8:40 बजे तक 10 मिनट के ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो का आयोजन प्रस्तावित है. लेजर शो में संगीत, लेजर और ग्रीन आतिशबाजी का समन्वय देखने को मिलेगा. योगी सरकार देव दीपावली को दिव्य और भव्य बनाने के लिए घाटों पर 11 लाख दीप जलाने के साथ इस तरह के विशेष आकर्षण भी तैयार की है. भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat) ग्रीन आतिशबाजी का भव्य नजारा: ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह ने बताया कि देव दीपवाली के अवसर पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. आतिशबाजी के दौरान रंग बदलने वाली आकर्षक आकृतियां आसमान में दिखाई देंगी. इस शो में इस्तेमाल होने वाले क्रैकर्स लगभग 8 इंच के शेल्स के माध्यम से आतिशबाजी के गोले लगभग 500 से 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेंगे. जमीन पर आतिशबाजी का फैलाव लगभग 1200 फीट चौड़ा होगा. आसमान में जाने के बाद आतिशबाजी का विस्तार लगभग 1600 से 1800 फीट चौड़ा हो जाएगा. इससे इनकी रोशनी दूर से भी दिखाई देगी. ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स प्रदूषण रहित हैं. आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार यह आयोजन पारंपरिक आतिशबाजी से अलग अनुभव देने की तैयारी में है. माल्टा की आतिशबाजी से प्रेरित विशेष आकृतियां बनाई जाएंगी. इसमें आसमान में सुंदर ज्यामितीय डिजाइन, आकृतियां और कई रंगों में एक के बाद एक होने वाले शानदार धमाके देखने को मिलेंगे. भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया. (Photo Credit: ETV Bharat) पूर्णिमा की रात लेजर शो आसमान को जीवंत रंगों और आकर्षक पैटर्न से रोशन करेगा. शिव भजनों की धुन, लेजर की सतरंगी रोशनी और ग्रीन आतिशबाजी का एक साथ नजारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करेगा. मां गंगा के जल में आतिशबाजी और रोशनी का प्रतिबिंब इस दृश्य की खूबसूरती को और बढ़ाएगा. गंगा के दोनों तटों से पर्यटक घाटों पर होने वाली गंगा आरती के साथ गंगा पार रेती पर आयोजित इस विशेष शो का भी आनंद ले सकेंगे. योगी सरकार के प्रयासों से काशी की देव दीपावली को स्थानीय आयोजन से वैश्विक पहचान मिली है.