2 लाख गोबर के दीयों से जगमगाएंगे गंगा घाट; महिलाओं के हुनर-चंदन की सुंगध से चमकेगी काशी
वाराणसी से संवाददाता ओंकार नाथ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:14 AM IST
वाराणसी: देव दीपावली का पावन पर्व और गोधूलि बेला. धीरे-धीरे गंगा किनारे घाटों पर दीयों की टिमटिमाहट अंधकार को चीरने लगती है. जैसे-जैसे दीयों की ज्वाला प्रखर हो रही, वैसे-वैसे तिमिर की तिलस्म भी छंटता जा रहा है. फिर, चंदन की भीनी-भीनी खुश्बू ने माहौल में रोमांच भर दिया. पूरी काशी मानों रोशनी और सुंगध के संगम में तैरने के लिए तैयार है. इस पर लोगों की भीड़ और मोबाइल में क्लिक होती तस्वीरें कुछ नजारा बना रहीं, जो न भूतो न भविष्यति! इस बार की देव दीपावली ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि यह रोशनी साधारण दीयों की नहीं बल्कि गाय के गोबर बने दीयों की होगी. देखें यह खास रिपोर्ट.
काशी की देव दीपावली इस बार केवल दीयो की जगमगाहट और भव्य आयोजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी बनेगी. गंगा के घाटों को रोशन करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के हाथों तैयार तीन लाख दीये इस बार देव दीपावली में इस्तेमाल किए जाएंगे. इनमें करीब दो लाख दीये गोबर से तैयार किए जा रहे हैं.
पर्यावरण के अनुकूल दीये: गोबर से तैयार होने वाले दीये पर्यावरण अनुकूल होने के साथ हीं विशेष सुगंध भी देंगे. इन दीयों के निर्माण से महिलाओं को लगभग 4.65 लाख रुपए की आय होगी, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल अब काशी के विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली आयोजन में दिखाई दे रही है.
महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर को रोजगार में बदल रही हैं. इनके हाथों से तैयार दीये गंगा घाटों पर जलेंगे और साथ ही ग्रामीण परिवारों की मेहनत और आत्मनिर्भरता का उजाला भी फैलेगा.
कैसे तैयार हो रहे गोबर के दीये: गोबर से दीया बनाने वाली विजेता पाठक ने बताया की गोबर से दीये तैयार करने में केवल गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा. इसे टिकाऊ आकार देने और जलने के दौरान बेहतर परिणाम के लिए प्राकृतिक पदार्थों को भी मिलाया जा रहा है.
महिलाओं के अनुसार, गोबर के साथ चंदन, इमली और अन्य पदार्थों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है. इसके बाद मिश्रण को सांचे में डालकर हाथों से आकार दिया जाता है. अंत में सुखाकर दीये तैयार किए जाते हैं. चंदन मिलाने से दीयों में सुगंध आती है और जलने पर रोशनी के साथ खुशबू भी फैलती है.
यह भी मिलाया जाता है: गोबर की दीपक बनाने वाली महिला रचना सिंह ने बताया कि गोबर के दीये बनाने की अन्य प्रचलित विधियों में सूखा गोबर पीसकर उसका चूर्ण बनाते हैं.
मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ग्वारगम या फिर प्राकृतिक गोंद, नीम की पत्तियां, मेथी, इमली के बीज का चूर्ण और कुछ सुगंधित जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, काशी में देव दीपावली के लिए तैयार किए जा रहे दीयों में इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल कम किया जा रहा है.
स्थानीय महिलाओं द्वारा बताई गई सामग्री में गोबर, चंदन, इमली और अन्य मिश्रित पदार्थ शामिल हैं. करीब 150 महिलाएं अलग-अलग स्थानों पर दीये बनाने के काम में जुटी हैं.
क्या कहती हैं संचालिका: स्वयं सहायता समूह की संचालिका आशा पांडेय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से गोबर एकत्र किया जाता है. विशेष रूप से उन गायों का गोबर भी उपयोग में लाया जाता है, जिन्हें उम्र अधिक होने के कारण लोग छोड़ देते हैं. इससे गौसेवा के साथ महिलाओं को रोजगार का उद्देश्य पूरा हो रहा है.
महिलाएं गोबर को मिश्रण में तैयार कर सांचे में रखती हैं और हाथ से आकार देकर दीप बनाती हैं. उनके अनुसार, एक मिनट में करीब पांच दीये तैयार हो जाते हैं. देव दीपावली को देखते हुए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और करीब दो लाख गोबर के दीये तैयार करने का लक्ष्य है.
देव दीपावली पर गोबर के दीये: दीये तैयार करने वाली संचालिका आशा पांडेय का कहना है कि इन दीयों को देव दीपावली के आयोजन में शामिल करने के लिए आयोजन मंडल, जिलाधिकारी और पर्यटन विभाग से बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि बात बन जाएगी, क्योंकि पहले भी ऑर्डर मिलते रहे हैं.
दीयों को घाटों पर जलाने के लिए स्वीकृति और बड़े स्तर पर उपयोग का ऑर्डर मिलता है तो ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का दायरा और बढ़ेगा. इस पहल से स्थानीय संसाधनों का उपयोग, गोवंश संरक्षण, पर्यावरण के अनुकूल दीपोत्सव और महिला स्वावलंबन को एक साथ बढ़ावा मिलेगा.
महिलाओं की उम्मीद के भी दीये: इस बार काशी की देव दीपावली पर घाटों में जलने वाले दीये सिर्फ उत्सव की सजावट नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, गौसेवा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बनेंगे.
मिट्टी और गोबर से तैयार इन दीयों की लौ जब गंगा किनारे जगमगाएगी, तो उसके साथ उन महिलाओं के घरों में भी उम्मीद और आर्थिक मजबूती का उजाला पहुंचेगा, जो अपने हाथों से काशी के इस विश्व प्रसिद्ध आयोजन को खास बनाने में जुटी हैं.
(यूपी में स्वयं सहायता समूह की इस पहल से जुड़ी यह खबर सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.)
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