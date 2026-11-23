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2 लाख गोबर के दीयों से जगमगाएंगे गंगा घाट; महिलाओं के हुनर-चंदन की सुंगध से चमकेगी काशी

2 लाख गोबर की दीयों से जगमगाएंगे गंगा घाट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: देव दीपावली का पावन पर्व और गोधूलि बेला. धीरे-धीरे गंगा किनारे घाटों पर दीयों की टिमटिमाहट अंधकार को चीरने लगती है. जैसे-जैसे दीयों की ज्वाला प्रखर हो रही, वैसे-वैसे तिमिर की तिलस्म भी छंटता जा रहा है. फिर, चंदन की भीनी-भीनी खुश्बू ने माहौल में रोमांच भर दिया. पूरी काशी मानों रोशनी और सुंगध के संगम में तैरने के लिए तैयार है. इस पर लोगों की भीड़ और मोबाइल में क्लिक होती तस्वीरें कुछ नजारा बना रहीं, जो न भूतो न भविष्यति! इस बार की देव दीपावली ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि यह रोशनी साधारण दीयों की नहीं बल्कि गाय के गोबर बने दीयों की होगी. देखें यह खास रिपोर्ट.

काशी की देव दीपावली इस बार केवल दीयो की जगमगाहट और भव्य आयोजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, स्वावलंबन और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल भी बनेगी. गंगा के घाटों को रोशन करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के हाथों तैयार तीन लाख दीये इस बार देव दीपावली में इस्तेमाल किए जाएंगे. इनमें करीब दो लाख दीये गोबर से तैयार किए जा रहे हैं.