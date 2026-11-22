काशी कॉरिडोर पर सोनिया गांधी के दावे की पड़ताल में सामने आई ये चौंकाने वाली सच्चाई?
'बिलॉन्गिंग' के बहाने यूपी कांग्रेस का काशी मॉडल पर बड़ा दांव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:24 PM IST
वाराणसी: सोनिया गांधी की हालिया पुस्तक 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और आपातकाल के दौरान संजय गांधी और इंदिरा गांधी के प्रसंग के उल्लेख ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. किताब में दावा किया गया है कि अगस्त 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था, तब संजय गांधी ने विश्वनाथ मंदिर के आसपास की सकरी गलियों और 17वीं-18वीं सदी के ढांचे को चौड़ा करने की योजना तैयार की थी.लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने विरासत बचाने के लिए काम तुरंत रुकवा दिया था.क्या है दावे और योजना की सच्चाई, पड़ताल करती देखिए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.
सोनिया की किताब में दावा
काशी को गलियों, घाटों और सदियों पुरानी जीवंत परंपराओं का शहर कहा जाता है, लेकिन आजकल बनारस की नहीं गलियों में एक किताब के पन्नों की गूंज सुनाई दे रही है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में कहा गया है कि संजय गांधी, विश्वनाथ कॉरिडोर के चौड़ीकरण की योजना पर काम कर रहे थे. इस बारे में तत्कालीन विधायक रहे शतरुद्र प्रकाश बताते हैं कि इमरजेंसी के दौर में विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी पर मौजूद कारमिकल लाइब्रेरी को हटाने और उसे तोड़कर यहां से एक नया रास्ता निकालने का काम शुरू हुआ था.
क्यों रुकवाया गया काम?
उस समय की योजना तत्कालीन राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी की कार को मंदिर तक ले जाने के लिए तैयार हुई थी. जिसके तहत गली को चौड़ा किया जाना था. इसका विरोध जब तेज हुआ तब राजनारायण ने कमलापति त्रिपाठी मिलकर काशी के लोगों से बातचीत की . तब तक कारमिकल लाइब्रेरी के पास कुछ दुकानों और चबूतरों को तोड़ा भी गया था.जिसके बाद यहां विरोध होने लगा.उस वक्त पुपुल जयकर को इंदिरा गांधी ने हकीकत जानने के लिए भेजा था. जिनकी रिपोर्ट के बाद काम को रुकवा दिया गया.
ठंडे बस्ते में गया पूरा प्रोजेक्ट
इस पूरे मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी का कहना है कि पहली बार कॉरिडोर की परियोजना को साकार रूप देने की प्लानिंग कांग्रेस सरकार में की गई थी.इंदिरा गांधी को इस बात की जानकारी कमलापति त्रिपाठी के जरिए हुई थी. उस समय एक ऑर्डिनेंस पास कर मंदिर के अधिग्रहण की तैयारी की गई थी. जिसका विरोध महंत परिवार ने भी किया था और इस विरोध के बाद इंदिरा जी ने अपने प्रतिनिधि को भेज कर इसकी हकीकत जानी और काम रुकवा दिया. हालांकि 1977 में जब उनकी सरकार चली गई उसके बाद यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया.
इंदिरा ने रोका, भाजपा ने तोड़ा
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जिस विरासत को बचाने के लिए इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया था, उसी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कॉरिडोर के नाम पर एक झटके में ही तोड़ दिया.
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का कहना है कि इंदिरा जी को पता था कि धर्म को पर्यटन से जोड़कर आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने पैसे को तवज्जो दी और बनारस की मूल आत्मा यानी गलियों को ही खत्म कर दिया.
विरोध के बाद रोका काम
इस बारे में वाराणसी विश्वनाथ गली व्यापार समिति के पूर्व अध्यक्ष सोना लाल सेठ का कहना है कि वे दस्तावेज प्रमाण के रूप में स्पष्ट करना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय इस तरह की कार्य योजना तैयार की गई थी, जो कारमिकल लाइब्रेरी के बगल से होते हुए गेट नंबर 4 जो वर्तमान में है उस समय छत्ताद्वार हुआ करता था वहां से कार अंदर लाने की प्लानिंग थी.लेकिन बाद में इसे पता नहीं काम क्यों रोक दिया गया.
कांग्रेस कार्यकाल में योजना से इनकार
वहीं 2006 में पहली बार विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण की योजना से जुड़े अजय शर्मा का कहना है की पहली बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में 2006 में मंदिर विस्तारीकरण का प्लान तैयार हुआ. मंदिर की एक बाउंड्री वॉल को तोड़कर विश्वनाथ मंदिर के साथ दो मंदिरों के कैंपस को जोड़ दिया गया.
ऐसा करने से मंदिर बड़ा हो गया, लेकिन उसमें किसी दुकानदार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया बल्कि चबूतरे बनाकर दुकानों को और मजबूत किया गया, कांग्रेस कार्यकाल में ऐसी कोई योजना बनी ही नहीं थी.
हवा हवाई बातों का आरोप
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और क्षेत्रीय स्तर पर लंबे वक्त से काम करने वाले दिलीप यादव का दावा है कि इंदिरा गांधी के दौर में बनी योजना हवा हवाई बातें हैं.पीएम मोदी की पहल से यहां बहुत कुछ बदला है.व्यापार बढ़ा है, विरासत संरक्षित किया गया और मंदिरों को सुरक्षित कर नए रूप में सामने लाया गया है. उन्होंने मूर्ति और मंदिर तोड़े जाने के दावे को योजना बदनाम करने की साजिश करार दिया.
व्यापार बढ़ा, विरासत खत्म
वहीं योजना में विस्थापित दुकानदार संजीव रत्न मिश्र का कहना है कि इसमें कोई कहने में शक नहीं है कि कॉरिडोर के बनने के बाद व्यापार में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है.लेकिन इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि हमारी विरासत खत्म हो गई है. गलियों का शहर बनारस दो भागों में विभाजित हो गया.अस्सी घाट से लेकर गायघाट तक एक गलियों की लंबी श्रृंखला थी जो बीच में अब टूट गई है.
कितना कारगर है कॉरिडोर?
लंबे वक्त से विश्वनाथ मंदिर के पास दुकान चलाने वाले परिमल अग्रवाल का कहना है कि कॉरिडोर के निर्माण का उद्देश्य यह था कि मंदिर के बाहर गलियों, सड़कों पर भीड़ न लगे, बैरिकेडिंग ना हो और सारा कैंपस के अंदर ही संचालन हो जाए. लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद भी सड़कों पर लंबी लाइन लग रही है और लोग सुविधा से दूर हैं.
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या हुआ काम?
भाजपा सरकार का कॉरिडोर प्रोजेक्ट 8 मार्च 2019 को शुरू हुआ था जो 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण के संग पूर्ण हुआ.इस प्रोजेक्ट को तीन फेज में पूरा किया गया जिसमे कुल 600 से 800 करोड़ रुपये खर्च हुए. फिर मुआवजे और भूमि अधिग्रहण में ही 500 करोड रुपए दिए गए.
यूपी सरकार की ओर से 2024-25 में जारी आंकड़े के अनुसार निर्माण में कुल 963 करोड़ खर्च का ब्योरा दिया गया. इसके तहत 3 हजार वर्ग फीट से बढ़कर मंदिर का क्षेत्र 5 लाख वर्ग फीट तक किया गया, ताकि भीड़ को मंदिर कैंपस में ही रखा जाए, सड़क पर नहीं. इस के तहत नागरिक सुविधाएं बढ़ाई गई, 300 से अधिक संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया साथ ही विरासत को संरक्षित कर 40 से अधिक प्राचीन मंदिर का पुनरूद्धार भी किया गया.
काशी विश्वनाथ मंदिर करोड़ों हिंदुओं और सनातन धर्म माननेवालों की आस्था का बड़ा केंद्र है. चुनावी मौसम में जहां राजनेताओं की कही एक-एक बात का मतलब निकाला जाता है, ऐसे मे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में लिखी गई बात और कॉरिडोर निर्माण पर किए गए दावे, राजनीतिक रूप से सजग उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी को जरूर बढ़ा सकते हैं.
ये भी पढ़ें: CHC शिलान्यास कार्यक्रम बना जंग का अखाड़ा, सांसद-विधायक समर्थकों के बीच जमकर चले लात-घूंसे