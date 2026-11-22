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काशी कॉरिडोर पर सोनिया गांधी के दावे की पड़ताल में सामने आई ये चौंकाने वाली सच्चाई?

'बिलॉन्गिंग' में काशी कॉरिडोर के बारे में क्या है? ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: सोनिया गांधी की हालिया पुस्तक 'बिलॉन्गिंग अ जर्नी ऑफ लव' में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और आपातकाल के दौरान संजय गांधी और इंदिरा गांधी के प्रसंग के उल्लेख ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. किताब में दावा किया गया है कि अगस्त 1975 में जब इमरजेंसी का दौर था, तब संजय गांधी ने विश्वनाथ मंदिर के आसपास की सकरी गलियों और 17वीं-18वीं सदी के ढांचे को चौड़ा करने की योजना तैयार की थी.लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने विरासत बचाने के लिए काम तुरंत रुकवा दिया था.क्या है दावे और योजना की सच्चाई, पड़ताल करती देखिए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

काशी कॉरिडोर पर सोनिया गांधी के दावे पर गरमाएगी सियासत (Video Credit; ETV Bharat) सोनिया की किताब में दावा

काशी को गलियों, घाटों और सदियों पुरानी जीवंत परंपराओं का शहर कहा जाता है, लेकिन आजकल बनारस की नहीं गलियों में एक किताब के पन्नों की गूंज सुनाई दे रही है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में कहा गया है कि संजय गांधी, विश्वनाथ कॉरिडोर के चौड़ीकरण की योजना पर काम कर रहे थे. इस बारे में तत्कालीन विधायक रहे शतरुद्र प्रकाश बताते हैं कि इमरजेंसी के दौर में विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी पर मौजूद कारमिकल लाइब्रेरी को हटाने और उसे तोड़कर यहां से एक नया रास्ता निकालने का काम शुरू हुआ था. काशी कॉरिडोर पर किताब में क्या है? (Photo Credit; ETV Bharat) क्यों रुकवाया गया काम? उस समय की योजना तत्कालीन राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी की कार को मंदिर तक ले जाने के लिए तैयार हुई थी. जिसके तहत गली को चौड़ा किया जाना था. इसका विरोध जब तेज हुआ तब राजनारायण ने कमलापति त्रिपाठी मिलकर काशी के लोगों से बातचीत की . तब तक कारमिकल लाइब्रेरी के पास कुछ दुकानों और चबूतरों को तोड़ा भी गया था.जिसके बाद यहां विरोध होने लगा.उस वक्त पुपुल जयकर को इंदिरा गांधी ने हकीकत जानने के लिए भेजा था. जिनकी रिपोर्ट के बाद काम को रुकवा दिया गया. काशी कॉरिडोर से सुलभ हुआ दर्शन (Photo Credit; ETV Bharat) ठंडे बस्ते में गया पूरा प्रोजेक्ट इस पूरे मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी का कहना है कि पहली बार कॉरिडोर की परियोजना को साकार रूप देने की प्लानिंग कांग्रेस सरकार में की गई थी.इंदिरा गांधी को इस बात की जानकारी कमलापति त्रिपाठी के जरिए हुई थी. उस समय एक ऑर्डिनेंस पास कर मंदिर के अधिग्रहण की तैयारी की गई थी. जिसका विरोध महंत परिवार ने भी किया था और इस विरोध के बाद इंदिरा जी ने अपने प्रतिनिधि को भेज कर इसकी हकीकत जानी और काम रुकवा दिया. हालांकि 1977 में जब उनकी सरकार चली गई उसके बाद यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया. इंदिरा ने रोका, भाजपा ने तोड़ा सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जिस विरासत को बचाने के लिए इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया था, उसी को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कॉरिडोर के नाम पर एक झटके में ही तोड़ दिया. कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे का कहना है कि इंदिरा जी को पता था कि धर्म को पर्यटन से जोड़कर आगे बढ़ाना खतरनाक हो सकता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने पैसे को तवज्जो दी और बनारस की मूल आत्मा यानी गलियों को ही खत्म कर दिया. विरोध के बाद रोका काम काशी विश्वनाथ आने में अब होती है आसानी (Photo Credit; ETV Bharat) इस बारे में वाराणसी विश्वनाथ गली व्यापार समिति के पूर्व अध्यक्ष सोना लाल सेठ का कहना है कि वे दस्तावेज प्रमाण के रूप में स्पष्ट करना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय इस तरह की कार्य योजना तैयार की गई थी, जो कारमिकल लाइब्रेरी के बगल से होते हुए गेट नंबर 4 जो वर्तमान में है उस समय छत्ताद्वार हुआ करता था वहां से कार अंदर लाने की प्लानिंग थी.लेकिन बाद में इसे पता नहीं काम क्यों रोक दिया गया. कांग्रेस कार्यकाल में योजना से इनकार