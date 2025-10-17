ETV Bharat / state

दीपावली पर महकेगा बाबा विश्वनाथ का दरबार, कल से माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के करिए दर्शन

काशी विश्वनाथ मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर में चल रही दीपावली के लिए तैयारियां.

kashi baba vishwanath mata annapurna temple illuminated diwali 2025
दीपावली पर जगमगाएगा बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा का मंदिर. (etv bharat)
Published : October 17, 2025 at 8:58 AM IST

वाराणसी: दीपावली के मौके पर वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में विशेष तैयारी हो गई हैं, क्योंकि दीपावली ही ऐसा मौका होता है जो अन्नपूर्णा माता की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन भक्तों को दीपावली के ही 5 दिनों तक होते हैं. इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर में भी दीपावली के मौके पर विशेष तैयारी की गई और पूरे मंदिर परिसर को सुगंधित फूलों से सजाने की तैयारी है.

इस बारे में मंदिर प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दीप ज्योति पर्व की तैयारियां आरंभ की गई है. बाबा विश्वनाथ को 14 क्विंटल मिठाइयों का 56 भोग इस हार लगेगा. कई क्विंटल सुगंधित पुष्पों की सुगंध बीच विद्युत झालरों के प्रकाश से बाबा के धाम की सुगंधित आभा भक्तों को अपूर्व अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव कराएगी. गुरुवार से बाबा धाम मेें साज-सज्जा का कार्य आरंभ हो गया.

श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे व बाबा को प्रिय सुगंधित पुष्पों से धाम परिसर सजाया जाएगा. बाबा दरबार में पूरे छह दिन तक विविध धार्मिक-सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाएंगे. धनतेरस के दिन से ही बाबा धाम स्थित मां अन्नपूर्णा का दरबार भव्यतम रूप में आ जाएगा.

मां भक्तों पर दोनों हाथों से दो दिनों तक अपना खजाना लुटाएंगी तो दीपावली के दिन दीपमालिकाओं से बाबा का परिसर जगमग हो उठेगा. अन्नकूट के दिन लगभग 14 क्विंटल मिष्ठान्न व अन्य कुल 56 प्रकार के व्यंजनों से मां अन्नपूर्णा व बाबा विश्वनाथ को भोग लगाया जाएगा। दीपावली के दिन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन मंदिर चौक में किया जाएगा. इसके लिए अनेक प्रकार की मिठाइयां जैसे अनेक प्रकार के लड्डू व अनेक प्रकार की नमकीन, मठरी आदि मंदिर प्रशासन स्वयं बनवाएगा जबकि अन्य मिठाइयां काशी की विभिन्न विश्वसनीय दुकानों से भी मंगाई जाएंगी.


कब शुरू होगा पूजन: मुहूर्त पूजन मंगल बेला में सुबह तीन बजे से पूजन शुरू होगा पौने पांच तक शविधि पूजन होगा आम भक्तों क़े लिये पांच बजे पट खुलेगा.


पांच दिनों तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी विग्रह मां अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे. गुरुवार को महंत शंकर पुरी ने बताया कि धनतेरस पर इस बार बहुत ही शुभ योग निर्मित हो रहा है. देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में भोर में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी.

उन्होंने कहा आने वाले भक्तों को बांसफाटक कोतवालपुरा गेट न. ढूंढीराज गणेश होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. अस्थायी सीढ़ियों से भक्त मन्दिर के प्रथम तल पर स्थित स्वर्णमयी माता के परिसर में पहुंचेंगे. प्रथम तल पर गेट पर ही माता का खजाना और लावा वितरण भक्तों में किया जाएगा. भक्त पीछे के रास्ते से राम मंदिर परिसर होते कालिका गली से निकास दिया जाएगा.

अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में जगह-जगह वालेंटियर अपने पहचान पत्र के साथ तैनात किए जाएंगे. मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कीं सुरक्षा की दृष्टी से मन्दिर परिसर में दो दर्जन सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं. मेडिकल टीम की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में रहेगी. स्वर्णमयी माँ अन्नपूर्णा का पांच दिन का दर्शन प्रतिदिन भोर में 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक होगा वीआईपी समय शाम 5 से 7 रहेगा. वृद्ध और दिव्यांग को भी मिलेगा सुगम दर्शन.

