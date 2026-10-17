"मुख्यमंत्री जी, सड़क बनते-बनते हम भी जिंदा रहनी चाहिए", दस साल में बन पाया सिर्फ 10 KM रोड
ग्रामीण महिलाओं ने मुख्यमंत्री से गांव तक सड़क पहुंचाने की लगाई गुहार, सड़क सुविधा के अभाव में किसान-बागवान परेशान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 3:05 PM IST
रामपुर: 'मुख्यमंत्री जी, सड़क बनते-बनते हम भी जिंदा रहनी चाहिए', ये शब्द हैं रामपुर उपमंडल की दुर्गम पंचायत काशापाठ की बुजुर्ग महिला रूप दासी के, जो कि सालों से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की पीड़ा को बयान करते हैं. 2 अक्टूबर की रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काशापाठ क्षेत्र पहुंचे थे. अगले दिन 3 अक्टूबर की सुबह जब मुख्यमंत्री वापस लौट रहे थे, तब स्थानीय महिलाओं ने उनसे मुलाकात की और अपने गांवों तक सड़क पहुंचाने की मांग की. इस दौरान बुजुर्ग महिला रूप दासी ने भावुक अंदाज में मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानी और सड़क सुविधा की जरूरत बताई.
सालों से सड़क की राह देख रही महिलाएं
दरअसल ये आंखों गांव तक सड़क पहुचने का सपना देख रही हैं. ये सपना सिर्फ रूप दासी का नहीं हैं. गांव की ही जयवती, मेघी देवी, सुभरना, थोहु देवी की आंखों में भी यही सपना है. ये अपने जीवन के कई बसंत देख चुकी हैं और बदलते हुए दौर के गवाह हैं. इन्होंने जीवन में कई बदलाव देखे, लेकिन गांव को पगडंडी आज तक सड़क में नहीं बदल पाई. इन महिलाओं ने बताया कि सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर खेती-बागवानी के उत्पाद बाजार तक पहुंचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों के लिए सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन और आजीविका का आधार भी है.
सामान से ज्यादा ढुलाई पर खर्च
दुर्गम पंचायत काशापाठ के कई गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं. ग्रामीणों को जरूरी सामान पीठ पर उठाकर या खच्चरों के जरिए मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. सेब और सब्जियों जैसी नकदी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में भी काफी खर्च आता है. कई बार ढुलाई पर होने वाला खर्च फसल की कीमत से ज्यादा हो जाता है. इससे किसानों-बागवानों की मेहनत की कमाई प्रभावित होती है. ऐसे में सड़क सुविधा के अभाव के चलते लोगों की आर्थिकी भी कमजोर हो रही है.
काशापाठ गांव की मेधी और सुभरना ने कहा, "सौरदोगरी और खनोटीधार जैसे क्षेत्रों में जल्द लिंक रोड बनने चाहिए, ताकि ग्रामीणों को वर्षों से चली आ रही कठिनाइयों से राहत मिल सके. सड़क बनने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, बच्चों के आवागमन और जरूरी सामान की आपूर्ति में भी सुविधा होगी."
10 साल में बनी सिर्फ 10 km सड़क
स्थानीय लोगों ने बताया कि काशापाठ क्षेत्र में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पहाड़ों की कटाई के कारण सड़क निर्माण की गति धीमी रही है. पिछले दस सालों में क्षेत्र में करीब 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है. इसके बावजूद कई गांवों के लोगों को संपर्क मार्ग का इंतजार है. ग्रामीणों की मांग है कि सड़क निर्माण को प्राथमिकता देकर काम में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द सड़क की सुविधा मिल सके.
1 हजार लोग सड़क सुविधा से वंचित
काशापाठ पंचायत के पूर्व प्रधान पुष्पा सनाटू ने बताया कि पंचायत के पाठ गांव, सौरदोगरी, खनोटीधार और पाठ सारी गांव के लोग लंबे समय से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन गांवों के लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए करीब ढाई से तीन किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता है. काशापाठ पंचायत की कुल आबादी लगभग 2 हजार है, जिनमें से करीब एक हजार लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं.
"गांवों में भारी सामान और सेब की ढुलाई खच्चरों और मजदूरों के सहारे करनी पड़ती है. इससे ग्रामीणों का खर्च बढ़ जाता है और बागवानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि सौरदोगरी गांव तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए 200 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं, जबकि पाठ और अन्य गांवों के लिए 130 रुपए लिए जाते हैं." - पुष्पा सनाटू, पूर्व प्रधान, काशापाठ पंचायत
लिंक रोड बनाने की उठाई मांग
महिलाओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सौरदोगरी और खनोटीधार जैसे क्षेत्रों में जल्द लिंक रोड बनाने की मांग उठाई, ताकि ग्रामीणों को सालों से चली आ रही कठिनाइयों से राहत मिल सके. उनका कहना है कि सड़क बनने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, बच्चों के आवागमन और जरूरी सामान की आपूर्ति में भी सुविधा होगी. सड़क सुविधा होने से लोग आसानी से अपने कृषि और बागवानी उत्पाद बाजार तक पहुंचा पाएंगे.
मुख्यमंत्री ने दिया ग्रामीणों को आश्वासन
महिलाओं की मांग सुनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि लिंक रोड से संबंधित औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर वन भूमि का मामला है, वहां प्रक्रिया पूरी करने में कुछ समय लग सकता है, जबकि अन्य स्थानों पर सड़क निकालने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. ऐसे में अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनके गांवों तक सड़क पहुंचाने की दिशा में जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे.
सड़क के अभाव में ग्रामीणों की जिंदगी कठिन
काशापाठ के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की कमी का असर दैनिक जीवन के साथ-साथ खेती-बागवानी पर भी पड़ रहा है. सामान ढोने में ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ग्रामीणों का मानना है कि संपर्क मार्ग बनने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और स्थानीय लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भी राहत मिलेगी.