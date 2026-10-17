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"मुख्यमंत्री जी, सड़क बनते-बनते हम भी जिंदा रहनी चाहिए", दस साल में बन पाया सिर्फ 10 KM रोड

काशापाठ की बुजुर्ग महिलाओं ने सीएम से की अपील ( ETV Bharat )

रामपुर: 'मुख्यमंत्री जी, सड़क बनते-बनते हम भी जिंदा रहनी चाहिए', ये शब्द हैं रामपुर उपमंडल की दुर्गम पंचायत काशापाठ की बुजुर्ग महिला रूप दासी के, जो कि सालों से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की पीड़ा को बयान करते हैं. 2 अक्टूबर की रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काशापाठ क्षेत्र पहुंचे थे. अगले दिन 3 अक्टूबर की सुबह जब मुख्यमंत्री वापस लौट रहे थे, तब स्थानीय महिलाओं ने उनसे मुलाकात की और अपने गांवों तक सड़क पहुंचाने की मांग की. इस दौरान बुजुर्ग महिला रूप दासी ने भावुक अंदाज में मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानी और सड़क सुविधा की जरूरत बताई.

बुजुर्ग महिलाओं ने सीएम सुक्खू से की सड़क सुविधा की अपील (ETV Bharat) सालों से सड़क की राह देख रही महिलाएं