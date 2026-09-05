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शिमला के काशापाट में फटा बादल, चार हाइड्रो प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन हुआ ठप

रामपुर बुशहर: जिला शिमला में काशापाट क्षेत्र के सगेती कंडे में बादल फटने के बाद नोगली खड्ड में अचानक भारी बाढ़ आ गई. खड्ड में आए फ्लैश फ्लड के कारण क्षेत्र में संचालित चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया है. पानी के साथ भारी मात्रा में गाद और गंदा पानी आने के चलते विद्युत उत्पादन ठप हो गया है.

प्रभावित परियोजनाओं में कुंदन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड राजपुरा (9.9 मेगावाट), साईं इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (4.5 मेगावाट), जीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (5 मेगावाट) और ग्रीको जोगणी (16 मेगावाट) शामिल हैं. चारों परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता करीब 35.4 मेगावाट है. कुंदन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड राजपुरा के परियोजना प्रमुख विनोद ने बताया कि 'शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे प्रशासन की ओर से सूचना मिली कि काशापाट की तरफ से नोगली खड्ड में भारी फ्लैश फ्लड आ रहा है. सूचना मिलते ही खड्ड के किनारे रह रहे परियोजना के मजदूरों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया. इससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सका.'

उन्होंने बताया कि अभी भी नोगली खड्ड में गंदा और गादयुक्त पानी आ रहा है, जिसके कारण परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका है. लगातार बढ़े हुए जल प्रवाह और पानी में गाद की मात्रा को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है. नोगली खड्ड में आई बाढ़ से एक साथ चार परियोजनाओं के प्रभावित होने से करीब 35.4 मेगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा है. परियोजना प्रमुख के अनुसार उत्पादन बंद रहने से सभी परियोजनाओं को मिलाकर लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है. पानी सामान्य होने और परियोजनाओं की स्थिति सुरक्षित पाए जाने के बाद ही उत्पादन बहाल किया जाएगा.