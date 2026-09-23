कासगंज में युवती की गला रेतकर हत्या; घर में चल रही थीं बहन की शादी की तैयारियां, सामने आई ऐसी बात
युवती अपनी बड़ी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे करीब 3 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 2:36 PM IST
कासगंज : कासगंज कोतवाली क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती का गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती का शव संदिग्ध हालात में घर से दूर एक ट्यूबवेल की छत से बरामद हुआ है. परिजन दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या का आरोप लगे रहे हैं. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बताया गया कि कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर इलाके की 18 युवती का शव बुधवार सुबह फतेह सिंह बंद रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित एक ट्यूबवेल की छत देखा गया. युवती का गला रेता हुआ था. ट्यूबवेल चालक ने इसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी.
युवती की हत्या की खबर मिलने पर डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसपी ओपी सिंह, एएसपी सुशील कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा. फोरेंसिक टीम और स्वॉन दस्ते की मदद से प्राथमिक साक्ष्य जुटाए गए.
एसपी ओपी सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक युवती मंगलवार देर रात करीब एक बजे घर से अचानक लापता हो गई थी. युवती की बड़ी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं. शादी इसी साल अक्टूबर में तय है. इसी बीच युवती अपनी बड़ी बहन को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे करीब 3 लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी साथ ले गई थी. परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. फिलहाल युवती के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच की जा रही है.
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