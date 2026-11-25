कासगंज में हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव; गर्दन पर खरोंच के निशान, पुलिस कह रही ऐसी बात
मथुरा-बरेली बाईपास पर कायमपुर-बहेड़िया के सामने एक बाग के पास हाईवे किनारे पड़ा था शव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:29 PM IST
कासगंज : थाना क्षेत्र कासगंज में मथुरा-बरेली बाईपास पर कायमपुर-बहेड़िया के सामने एक बाग के पास हाईवे किनारे में बुधवार सुबह अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस की प्राथमिक जांच में महिला के शरीर पर चोट और खरोंच जैसे निशान मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव यहां लाकर फेंका गया है.
बताया गया कि बुधवार सुबह करीब 5:49 बजे ग्राम गोरहा निवासी राज पुत्र महेंद्र अपने साथी पवन कुमार के साथ हाईवे पर दौड़ने के लिए निकले थे. इसी दौरान उन्हें सड़क किनारे महिला का शव दिखाई दिया. उन्होंने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी. सूचना मिलने कोतवाली कासगंज पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर घटनास्थल पर पहुंचे.
कासगंज थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने बताया कि महिला का शव मिला है. महिला के नाक के बाईं ओर खरोंच तथा गर्दन के दाईं ओर नाखून से खरोंच जैसे निशान पाए गए हैं. मुंह से गुटखे जैसा पदार्थ मिला है. महिला ने सफेद-काली लाइनदार गर्म कुर्ती, काली पाजामी और गहरे नीले रंग का दुपट्टा ले रखा था. मौके से एक नीला लेडीज पर्स भी बरामद हुआ, जिसमें प्रसाद, पेन, चाबियां और मेकअप का सामान मिला है. मौके से पानी की बोतल और बीयर की कैन भी बरामद हुई.
बीयर कैन के बारकोड से ठेके का पता चला है. बीयर कैन बदायूं जिले के सहसवान थाना क्षेत्र के शहबाजपुर ठेके से खरीदा गया था. महिला के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम होने के बाद ही हो सकेगा.
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