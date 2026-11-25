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कासगंज में हाईवे किनारे मिला अज्ञात महिला का शव; गर्दन पर खरोंच के निशान, पुलिस कह रही ऐसी बात

कासगंज में अज्ञात महिला का शव मिला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : थाना क्षेत्र कासगंज में मथुरा-बरेली बाईपास पर कायमपुर-बहेड़िया के सामने एक बाग के पास हाईवे किनारे में बुधवार सुबह अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस की प्राथमिक जांच में महिला के शरीर पर चोट और खरोंच जैसे निशान मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव यहां लाकर फेंका गया है.





बताया गया कि बुधवार सुबह करीब 5:49 बजे ग्राम गोरहा निवासी राज पुत्र महेंद्र अपने साथी पवन कुमार के साथ हाईवे पर दौड़ने के लिए निकले थे. इसी दौरान उन्हें सड़क किनारे महिला का शव दिखाई दिया. उन्होंने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी. सूचना मिलने कोतवाली कासगंज पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर घटनास्थल पर पहुंचे.