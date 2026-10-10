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कासगंज में बहुजन नायक कांशीराम को दी गई श्रद्धांजलि, विचारों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प

कासगंज में कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : जनपद ​कासगंज में बहुजन समाज के मसीहा और महान सामाजिक परिवर्तनक मान्यवर साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जनपद के ग्राम जलीलपुर कुटेरा में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपने प्रिय नेता को नमन किया.

कांशीराम को श्रद्धांजलि देते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

​कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके की गई. इस दौरान उपस्थित वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम जी के संघर्षमय जीवन, राजनीतिक दूरदर्शिता और बहुजन समाज के उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को याद किया. वक्ताओं ने कहा कि साहब कांशीराम ने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था.