कासगंज में बहुजन नायक कांशीराम को दी गई श्रद्धांजलि, विचारों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प
महापरिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में जलीलपुर कुटेरा गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:12 PM IST
कासगंज : जनपद कासगंज में बहुजन समाज के मसीहा और महान सामाजिक परिवर्तनक मान्यवर साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जनपद के ग्राम जलीलपुर कुटेरा में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपने प्रिय नेता को नमन किया.
कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवर कांशीराम जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करके की गई. इस दौरान उपस्थित वक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम जी के संघर्षमय जीवन, राजनीतिक दूरदर्शिता और बहुजन समाज के उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों को याद किया. वक्ताओं ने कहा कि साहब कांशीराम ने शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने और उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था.
आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी ने "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" का नारा देकर बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक और सशक्त बनाने का अद्भुत कार्य किया. उन्होंने आह्वान किया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, तभी एक समतामूलक और न्यायप्रिय समाज की स्थापना संभव है.
कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक समानता और संवैधानिक अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया. वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब युवा पीढ़ी शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे.
श्रद्धांजलि सभा में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग और बहुजन समाज के लोग मौजूद रहे. पूरा परिसर "साहब कांशीराम अमर रहें" और "जय भीम, जय भारत" के नारों से गूंजता रहा. कार्यक्रम के अंत में सभी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के बताए मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलने का संकल्प लिया.
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