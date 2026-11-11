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कासगंज की मिठास 'भेली' पर संकट, गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट

कासगंज की मिठास 'भेली' पर संकट. ( ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से इन दिनों कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है. एक तरफ जहां किसान नगद भुगतान की आस में अपने गन्ने को क्रेशर तक पहुंचा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सरकारी विभागों की उदासीनता के चलते यह पारंपरिक उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है.

जिले के सहावर क्षेत्र के भिलौली के निकट गन्ने के रस से 'मिठाई की भेली' (गुड़) बनाने का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक देखरेख के अभाव में यह क्षेत्र अपनी पहचान खोता जा रहा है.

कासगंज की मिठास 'भेली' पर संकट. (ETV Bharat) ​कासगंज के तराई क्षेत्र की आबोहवा गन्ने की बंपर फसल के अनुकूल मानी जाती है. यहां के किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं. जब किसानों को अपनी फसल का पैसा मिलने में देरी होती है या फिर उन्हें अचानक नकदी की सख्त जरूरत पड़ती है, तो वे चीनी मिलों के बजाय स्थानीय क्रेशरों का रुख करते हैं. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat) ​सहावर क्षेत्र के भिलौली के पास दर्जनों की संख्या में क्रेशर संचालित हो रहे हैं. इन क्रेशरों पर पारंपरिक तरीके से गन्ने की पेराई की जाती है. कोल्हू के माध्यम से गन्ने से रस निकाला जाता है. इसके बाद इस रस को बड़ी-बड़ी कढ़ाहियों में डालकर पकाया जाता है. जब रस अच्छी तरह पककर गाढ़ा हो जाता है, तो उसे सांचों में ढालकर स्वादिष्ट और शुद्ध 'मिठाई की भेली' का रूप दिया जाता है. किसानों और स्थानीय लोगों के बीच इस भेली की अच्छी खासी मांग रहती है. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat) ​क्रेशर संचालकों का कहना है कि उनके क्रेशरों पर नगरिया, सुन्नगड़ी, सादिकपुर, दतलाना, पटियाली और शहबाजपुर जैसे दूरदराज के इलाकों से किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचते हैं. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat) इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीनी मिलों के मुकाबले क्रेशर संचालक किसानों को गन्ने का तुरंत नकद भुगतान कर देते हैं. किसानों को अपनी कृषि या पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ता. यही वजह है कि आर्थिक तंगी के समय किसान इन क्रेशरों को प्राथमिकता देते हैं. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat) ​एक तरफ जहां किसानों को तत्काल पैसे मिल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रेशर संचालक भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. क्रेशर संचालकों का दर्द है कि लगातार घाटे के कारण कई क्रेशर पहले ही बंद हो चुके हैं और जो बचे हैं, वे भी बंदी के कगार पर हैं. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat) ​गन्ना विभाग के पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे जनपद में कुल 16 क्रेशर संचालित हो रहे थे, लेकिन इस वर्ष यह संख्या और घटने की आशंका है. लागत मूल्य बढ़ने, रखरखाव के खर्च और सही मुनाफा न मिलने के कारण संचालकों के लिए इस व्यवसाय को जिंदा रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है. गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट. (ETV Bharat)