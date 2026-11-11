कासगंज की मिठास 'भेली' पर संकट, गन्ना क्रेशर उद्योग अधिकारियों की उदासीनता की चढ़ रहा भेंट
गन्ने के रस से 'मिठाई की भेली' यानी गुड़ पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता रामेश्वरम गौतम की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:23 PM IST
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से इन दिनों कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है. एक तरफ जहां किसान नगद भुगतान की आस में अपने गन्ने को क्रेशर तक पहुंचा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ सरकारी विभागों की उदासीनता के चलते यह पारंपरिक उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है.
जिले के सहावर क्षेत्र के भिलौली के निकट गन्ने के रस से 'मिठाई की भेली' (गुड़) बनाने का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक देखरेख के अभाव में यह क्षेत्र अपनी पहचान खोता जा रहा है.
कासगंज के तराई क्षेत्र की आबोहवा गन्ने की बंपर फसल के अनुकूल मानी जाती है. यहां के किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं. जब किसानों को अपनी फसल का पैसा मिलने में देरी होती है या फिर उन्हें अचानक नकदी की सख्त जरूरत पड़ती है, तो वे चीनी मिलों के बजाय स्थानीय क्रेशरों का रुख करते हैं.
सहावर क्षेत्र के भिलौली के पास दर्जनों की संख्या में क्रेशर संचालित हो रहे हैं. इन क्रेशरों पर पारंपरिक तरीके से गन्ने की पेराई की जाती है. कोल्हू के माध्यम से गन्ने से रस निकाला जाता है. इसके बाद इस रस को बड़ी-बड़ी कढ़ाहियों में डालकर पकाया जाता है. जब रस अच्छी तरह पककर गाढ़ा हो जाता है, तो उसे सांचों में ढालकर स्वादिष्ट और शुद्ध 'मिठाई की भेली' का रूप दिया जाता है. किसानों और स्थानीय लोगों के बीच इस भेली की अच्छी खासी मांग रहती है.
क्रेशर संचालकों का कहना है कि उनके क्रेशरों पर नगरिया, सुन्नगड़ी, सादिकपुर, दतलाना, पटियाली और शहबाजपुर जैसे दूरदराज के इलाकों से किसान अपना गन्ना लेकर पहुंचते हैं.
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीनी मिलों के मुकाबले क्रेशर संचालक किसानों को गन्ने का तुरंत नकद भुगतान कर देते हैं. किसानों को अपनी कृषि या पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ता. यही वजह है कि आर्थिक तंगी के समय किसान इन क्रेशरों को प्राथमिकता देते हैं.
एक तरफ जहां किसानों को तत्काल पैसे मिल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रेशर संचालक भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. क्रेशर संचालकों का दर्द है कि लगातार घाटे के कारण कई क्रेशर पहले ही बंद हो चुके हैं और जो बचे हैं, वे भी बंदी के कगार पर हैं.
गन्ना विभाग के पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे जनपद में कुल 16 क्रेशर संचालित हो रहे थे, लेकिन इस वर्ष यह संख्या और घटने की आशंका है. लागत मूल्य बढ़ने, रखरखाव के खर्च और सही मुनाफा न मिलने के कारण संचालकों के लिए इस व्यवसाय को जिंदा रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है.
इस पूरे प्रकरण में सबसे हैरान करने वाला पहलू प्रशासनिक अमले की उदासीनता और गैर-जिम्मेदाराना रवैया है. जब इस संबंध में मीडिया ने पड़ताल की, तो नियमों और विभागों की सीमाओं को लेकर अजीब स्थिति सामने आई.
गन्ना विभाग के इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि इन क्रेशर चालकों को क्रेशर संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है. विभाग की ओर से इनके लिए कोई विशेष बाध्यकारी नियम तय नहीं किए गए हैं.
जब हमारी टीम ने इस उद्योग की समस्याओं स्थिति को लेकर गन्ना विभाग के अधिकारी ओमप्रकाश सिंह से सवाल किया, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि "यह मामला कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है."
इसके बाद जब कृषि विभाग के अधिकारी सतीश कुमार से इस बारे में बात की गई, तो उनका भी हैरान करने वाला जवाब था कि "यह मामला गन्ना विभाग के अंतर्गत आता है."
जिले के दोनों प्रमुख विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग पर बात करने और कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया. दोनों ही महकमे एक-दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए.
इस रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता है कि कासगंज के सहावर और तराई क्षेत्र का यह क्रेशर उद्योग किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है. एक तरफ जहां यह किसानों को तुरंत राहत देता है.
वहीं दूसरी तरफ लाइसेंसिंग के अभाव और विभागीय उपेक्षा के कारण यह दम तोड़ रहा है. यदि समय रहते प्रशासन ने इस उद्योग की सुध नहीं ली और अधिकारियों ने एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने का खेल बंद नहीं किया, तो यह पारंपरिक व्यवसाय पूरी तरह ठप हो जाएगा. इससे किसानों और संचालकों दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.