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कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खुला ओपेन जिम, व्यायाम और खेलकूद गतिविधियां बढ़ेंगी

कासगंज ; कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खुला ओपेन जिम ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम रमपुरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं को अब पढ़ाई के साथ सेहत और खेल गतिविधियों को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ के निर्देशों के बाद विद्यालय परिसर में ओपन जिम स्थापित कराया गया है.

कासगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खुला ओपेन जिम (Video Credit : ETV Bharat) बता दें, राज्य महिला की सदस्य रेनू गौड़ कासगंज में छात्र-छात्राओं की सुविधाओं और सहूलियतों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा रहीं हैं. इसी कड़ी में पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम रमपुरा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ओपेन जिम की सुविधा मुहैया कराई गई है. ओपन जिम स्थापित होने के बाद महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने विद्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और नई सुविधा का जायजा लिया.