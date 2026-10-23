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घर के पास खेल रही 6 साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत

ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्ची की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: जिले के ग्रांम नरौली में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया. हादसा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरौली में शुक्रवार शाम को हुआ. इस सड़क दुर्घटना में 6 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

​जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम पीआरवी को सूचना मिली कि ग्राम नरौली में रास्ते पर खेल रही एक मासूम बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में आ गई है. उसकी पहचान बिपाशा (6), पुत्री नेकसे, निवासी ग्राम नरौली, जिला कासगंज के रूप में हुई है.