घर के पास खेल रही 6 साल की बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत
अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:09 AM IST
कासगंज: जिले के ग्रांम नरौली में एक दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया. हादसा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरौली में शुक्रवार शाम को हुआ. इस सड़क दुर्घटना में 6 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर शाम पीआरवी को सूचना मिली कि ग्राम नरौली में रास्ते पर खेल रही एक मासूम बच्ची ट्रैक्टर की चपेट में आ गई है. उसकी पहचान बिपाशा (6), पुत्री नेकसे, निवासी ग्राम नरौली, जिला कासगंज के रूप में हुई है.
घटना उस वक्त हुई जब बच्ची घर के पास रास्ते में खेल रही थी, तभी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया. सूचना के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर का मालिक वीरपाल पुत्र मुन्नालाल, निवासी नगला भूरा का बताया जा रहा है.
हादसे के बाद परिजन आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल बच्ची को उपचार के लिए स्थानीय कलावती हॉस्पिटल, कासगंज लेकर पहुंचे. हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलते ही कोतवाली कासगंज पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रकरण में पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
कासगंज थाना प्रभारी जगदीश ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बच्ची की सड़क दुर्घटना में जान चली गई. परिजनों के तहरीर का इंतजार किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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