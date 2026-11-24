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कासगंज में सांड का कहर; युवक को सींगों से उठाकर कई बार पटका, हालत गंभीर

कासगंज : अमांपुर कोतवाली क्षेत्र के बनूपुरा गांव में आवारा सांड का आतंक एक बार फिर सामने आया है. रविवार शाम करीब सात बजे गांव में दावत खाने जा रहे युवक पर सांड ने अचानक हमला बोल दिया. सांड से बचने के लिए युवक ने काफी प्रयास किया, लेकिन सांड ने युवक को सींगों पर उठाकर कई बार जमीन पर पटक दिया. इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. युवक का इलाज कासगंज के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

बताया गया कि बनूपुरा गांव निवासी रामसेवक यादव (45) पुत्र पीतम सिंह रविवार शाम करीब सात बजे घर से गांव में आयोजित दावत में शामिल होने जा रहे थे. सड़क पर पहुंचने पर वहां तभी पीछे से आए एक आवारा सांड ने रामसेवक पर हमला कर दिया. सांड ने उनके बगल के नीचे सींग मारकर घायल कर दिया. इसके बाद कई बार सींगों पर उठाकर जमीन पर पटक दिया. रामसेवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और काफी मशक्कत के बाद सांड को भगाया. सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और घायल रामसेवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया.



घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीण किताब सिंह, बंटी यादव, उदयवीर यादव, मोनू यादव, सरमुख, संदीप यादव, अंकित यादव, जबर सिंह, मुलायम सिंह, शीलू यादव, केशवदेव, प्रताप सिंह, राकेश यादव, रजनेश यादव और अखिलेश यादव का कहना है कि गांव में आवारा सांडों का आतंक काफी समय से बना हुआ है. सांड पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है. कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.



