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कासगंज: आवारा सांड से टकराई बाइक, बेटी के साथ जा रहे पिता की मौत

बेटी के साथ कासगंज जा रहे थे 45 वर्षीय होतीलाल. ( Video Credit: ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आवारा पशुओं का आतंक एक बार फिर बेहद जानलेवा साबित हुआ है. अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कासगंज जा रहे 45 वर्षीय एक व्यक्ति की बाइक अचानक सड़क पर आए एक आवारा सांड से जोरदार तरीके से टकरा गई. इस डरावने हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और आगरा के एक अस्पताल में उपचार कराने के बाद जब उन्हें वापस घर लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई. इस अचानक हुई दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में गहरी शोक की लहर दौड़ गई.

अचानक सामने आया सांड और हुआ भयानक हादसा: प्राप्त जानकारी के अनुसार, कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नीबरी के रहने वाले होतीलाल पुत्र मोहनलाल 13 नवंबर को दोपहर के समय अपनी 17 वर्षीय बेटी खुशबू के साथ मोटरसाइकिल से कासगंज की तरफ जा रहे थे. सफर के दौरान रास्ते में अचानक एक आवारा सांड उनकी बाइक के सामने आ गया, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिला और सांड से उनकी मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में होतीलाल के सिर पर बहुत गंभीर चोटें आईं और उनके पैर की हड्डी भी बुरी तरह टूट गई. बाइक पर अपने पिता के साथ बैठी बेटी के सामने हुए इस भयानक हादसे से मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.