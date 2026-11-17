कासगंज: आवारा सांड से टकराई बाइक, बेटी के साथ जा रहे पिता की मौत
कासगंज में आवारा सांड की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है. वह अपनी बेटी के साथ जा रहे थे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 3:28 PM IST
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आवारा पशुओं का आतंक एक बार फिर बेहद जानलेवा साबित हुआ है. अपनी बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कासगंज जा रहे 45 वर्षीय एक व्यक्ति की बाइक अचानक सड़क पर आए एक आवारा सांड से जोरदार तरीके से टकरा गई. इस डरावने हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और आगरा के एक अस्पताल में उपचार कराने के बाद जब उन्हें वापस घर लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई. इस अचानक हुई दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में गहरी शोक की लहर दौड़ गई.
अचानक सामने आया सांड और हुआ भयानक हादसा: प्राप्त जानकारी के अनुसार, कासगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नीबरी के रहने वाले होतीलाल पुत्र मोहनलाल 13 नवंबर को दोपहर के समय अपनी 17 वर्षीय बेटी खुशबू के साथ मोटरसाइकिल से कासगंज की तरफ जा रहे थे. सफर के दौरान रास्ते में अचानक एक आवारा सांड उनकी बाइक के सामने आ गया, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिला और सांड से उनकी मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. इस भीषण हादसे में होतीलाल के सिर पर बहुत गंभीर चोटें आईं और उनके पैर की हड्डी भी बुरी तरह टूट गई. बाइक पर अपने पिता के साथ बैठी बेटी के सामने हुए इस भयानक हादसे से मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.
अस्पताल से लौटते वक्त रास्ते में तोड़ा दम: घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से लहूलुहान होतीलाल को तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आगरा रेफर कर दिया. परिजन उनका बेहतर उपचार कराने के बाद जब उन्हें वापस घर लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में होतीलाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया. उनकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इस मामले में 17 नवंबर को होतीलाल के भाई लालाराम ने कोतवाली कासगंज पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना का प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसके बाद थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने बताया कि आवेदन के आधार पर मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम सहित अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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