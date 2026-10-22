यूपी में शराब की दुकानों पर छापेमारी, 23 अक्टूबर को मतदान के दिन बिक्री पर रहेगी रोक
23 अक्टूबर को मतदान के दिन सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:29 PM IST
कासगंज: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कासगंज जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में आबकारी विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसी क्रम में गुरुवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मंजूर अहमद और जिला आबकारी अधिकारी ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. अधिकारियों ने देशी शराब, कंपोजिट और अन्य फुटकर शराब की दुकानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच की.
शराब की दुकानों पर अधिकारियों की औचक जांच: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की और सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज देखी. इसके साथ ही शराब की बोतलों पर दर्ज क्यूआर कोड की भी बारीकी से जांच की गई. अधिकारियों ने दुकानों में शराब के भंडारण और बिक्री से जुड़े नियमों का जायजा लिया. इस कार्रवाई से दुकानदारों में हलचल मच गई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया.
मतदान के दिन बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें: अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 23 अक्टूबर यानी मतदान के दिन जिले की सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी. इस दौरान शराब की बिक्री करने या बंदी के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लाइसेंसधारकों और विक्रेताओं को चेतावनी दी कि वे किसी भी तरह से नियमों की अनदेखी न करें. चोरी-छिपे शराब बेचने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई: जिला प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने या मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है. प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी तरह की अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाना है. अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी आदेशों का पूरी तरह पालन करें.
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