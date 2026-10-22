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यूपी में शराब की दुकानों पर छापेमारी, 23 अक्टूबर को मतदान के दिन बिक्री पर रहेगी रोक

कासगंज में आबकारी विभाग अलर्ट, शराब की दुकानों पर अधिकारियों ने की जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक खंड द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कासगंज जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान को देखते हुए जिले में आबकारी विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इसी क्रम में गुरुवार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) मंजूर अहमद और जिला आबकारी अधिकारी ने शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया. अधिकारियों ने देशी शराब, कंपोजिट और अन्य फुटकर शराब की दुकानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की जांच की.

शराब की दुकानों पर अधिकारियों की औचक जांच: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की और सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज देखी. इसके साथ ही शराब की बोतलों पर दर्ज क्यूआर कोड की भी बारीकी से जांच की गई. अधिकारियों ने दुकानों में शराब के भंडारण और बिक्री से जुड़े नियमों का जायजा लिया. इस कार्रवाई से दुकानदारों में हलचल मच गई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया.