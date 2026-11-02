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कासगंज ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में फिर हासिल किया प्रदेशभर में प्रथम स्थान

ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं में कासगंज अव्वल. जिलाधिकारी प्रणय सिंह ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कासगंज ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन प्रमाणपत्र आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कासगंज ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. अक्टूबर 2026 के दौरान जनपद ने 97.20 प्रतिशत की उत्कृष्ट निस्तारण दर दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शीर्ष स्थान हासिल किया है.





​ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश शासन की एक बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है. जिसके माध्यम से आम नागरिक आय, जाति, निवास और अन्य विभिन्न आवश्यक प्रमाणपत्रों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करते हैं. इस पारदर्शी व्यवस्था से नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है और प्रशासनिक सेवाओं में जवाबदेही व समयबद्धता सुनिश्चित हुई है.