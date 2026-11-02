कासगंज ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में फिर हासिल किया प्रदेशभर में प्रथम स्थान
अक्टूबर में 21,023 आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया. जिसमें 18,992 आवेदन स्वीकृत किए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:48 PM IST
कासगंज : ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कासगंज ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन प्रमाणपत्र आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कासगंज ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. अक्टूबर 2026 के दौरान जनपद ने 97.20 प्रतिशत की उत्कृष्ट निस्तारण दर दर्ज करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में शीर्ष स्थान हासिल किया है.
ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश शासन की एक बेहद महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है. जिसके माध्यम से आम नागरिक आय, जाति, निवास और अन्य विभिन्न आवश्यक प्रमाणपत्रों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करते हैं. इस पारदर्शी व्यवस्था से नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है और प्रशासनिक सेवाओं में जवाबदेही व समयबद्धता सुनिश्चित हुई है.
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंसुल माहेश्वरी ने बताया कि अक्टूबर 2026 के दौरान जनपद कासगंज में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कुल 21,629 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 21,023 आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया. जिसमें 18,992 आवेदन स्वीकृत किए गए. इस प्रकार जिले की कुल निस्तारण दर 97.20 प्रतिशत रही, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है.
इस सफलता पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने कहा कि अक्टूबर माह में प्राप्त होने वाले आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों ने विशेष प्रयास किए. जिसके परिणामस्वरूप यह ऐतिहासिक उपलब्धि संभव हो सकी. उन्होंने सभी संबंधित विभागों, तहसील स्तरीय अधिकारियों, ई-डिस्ट्रिक्ट टीम और समस्त कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी है. साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे भविष्य में भी इसी समर्पण और दक्षता के साथ कार्य करें.
यह भी पढ़ें : फर्रुखाबाद में छात्रों के लिए मिले 802 स्मार्टफोन-5 टैबलेट गायब; संविदा कर्मी गिरफ्तार, 131 मोबाइल बरामद
यह भी पढ़ें : हरदोई में डिजिटल सुविधाओं से लैस हुए लेखपाल, मंत्री ने बांटे लैपटॉप