कासगंज ककोड़ा मेले की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, कादरगंज घाट पर स्टीमर और गोताखोर रहेंगे तैनात
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने गंगा स्नान की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:35 PM IST
कासगंज: कादरगंज घाट पर होने वाले प्रसिद्ध ककोड़ा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
डीएम ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गंगा स्नान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.
गंगा घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम: उन्होंने कहा कि घाटों पर पर्याप्त संख्या में स्टीमर और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके. इसके साथ ही माइक के जरिये सुरक्षा संबंधी घोषणाएं कराई जाएं और बच्चों को पानी के नजदीक जाने से रोका जाए. घाटों पर बैरिकेडिंग, निशान और बल्लियां लगाकर श्रद्धालुओं को गहरे पानी की ओर जाने से रोकने की व्यवस्था की जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि कादरगंज ककोड़ा मेला उत्तर भारत के प्रसिद्ध एवं प्राचीन धार्मिक मेलों में शामिल है.
सरकारी योजनाओं के स्टॉल और पुलिस बल: यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें. मेले में प्रशासनिक शिविर स्थापित करने के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए जाएं, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने मेला क्षेत्र में दुकानों को व्यवस्थित ढंग से लगवाने तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए. इसमें पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मियों की भी समुचित तैनाती की जाएगी.
बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस: डीएम ने यातायात व्यवस्था, खोया-पाया केंद्र, पुलिस सूचना केंद्र, वाहनों की पार्किंग, पेयजल, अस्थायी शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा. महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम तथा गंगा स्नान के घाटों पर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे.
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