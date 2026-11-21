ETV Bharat / state

कासगंज ककोड़ा मेले की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा, कादरगंज घाट पर स्टीमर और गोताखोर रहेंगे तैनात

जानिए कासगंज ककोड़ा मेले की क्या हैं खास तैयारियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: कादरगंज घाट पर होने वाले प्रसिद्ध ककोड़ा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

डीएम ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गंगा स्नान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.