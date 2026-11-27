कासगंज जीआरपी की ईमानदारी; ट्रेन में छूटा 50 हजार रुपयों से भरा बैग बुजुर्ग को लौटाया
हाथरस निवासी बुजुर्ग ने जीआरपी पुलिस की ईमानदारी, संवेदनशीलता और सहायता की सराहना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:51 AM IST
कासगंज : ट्रेन में सफर के दौरान बुजुर्ग यात्री का 50 हजार रुपये की नकदी से भरा बैग छूट गया. बैग में नकदी के साथ कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे. बैग खोने से परेशान बुजुर्ग को खोया सामान वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कासगंज जीआरपी पुलिस की तत्परता से उनकी चिंता दूर हो गई. जीआरपी टीम ने ट्रेन में मिले लावारिस बैग को सुरक्षित बरामद कर शिनाख्त के बाद बुजुर्ग के सुपुर्द कर दिया.
जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुन्तल ने बताया कि गुरुवार को जीआरपी टीम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान शाम को अछनेरा-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में पुलिसकर्मियों को एक लावारिस बैग मिला. पुलिस टीम ने बैग की जांच की तो उसमें 50 हजार रुपये नकद, पांच-पांच सौ रुपये के कुल 100 नोट, कपड़े और महत्वपूर्ण कागजात मिले.
बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने उसके मालिक की पहचान नरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय पदम सिंह, निवासी बरतर खास, थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस के रूप में हुई. इसके बाद जीआरपी टीम ने उनसे संपर्क कर थाने बुलाया. थाने पहुंचे करीब नरेंद्र सिंह (72) ने बताया कि वह इसी ट्रेन से सिकंदराराऊ तक यात्रा कर रहे थे. जल्दबाजी और भूलवश उनका बैग ट्रेन में ही छूट गया था.
जीआरपी पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद नकदी, कपड़ों और महत्वपूर्ण कागजात समेत पूरा बैग नरेंद्र सिंह को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया. अपना खोया बैग पाकर बुजुर्ग यात्री के चेहरे पर खुशी लौट आई. उन्होंने जीआरपी पुलिस की ईमानदारी, संवेदनशीलता और त्वरित मानवीय सहायता की जमकर सराहना की. बैग बरामद करने वाली टीम में थानाध्यक्ष कोमल कुंतल, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार और कांस्टेबल सौरभ चौधरी शामिल रहे.