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कासगंज जीआरपी की ईमानदारी; ट्रेन में छूटा 50 हजार रुपयों से भरा बैग बुजुर्ग को लौटाया

कासगंज जीआरपी की ईमानदारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : ट्रेन में सफर के दौरान बुजुर्ग यात्री का 50 हजार रुपये की नकदी से भरा बैग छूट गया. बैग में नकदी के साथ कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे. बैग खोने से परेशान बुजुर्ग को खोया सामान वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कासगंज जीआरपी पुलिस की तत्परता से उनकी चिंता दूर हो गई. जीआरपी टीम ने ट्रेन में मिले लावारिस बैग को सुरक्षित बरामद कर शिनाख्त के बाद बुजुर्ग के सुपुर्द कर दिया.

जीआरपी थानाध्यक्ष कोमल कुन्तल ने बताया कि गुरुवार को जीआरपी टीम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान शाम को अछनेरा-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में पुलिसकर्मियों को एक लावारिस बैग मिला. पुलिस टीम ने बैग की जांच की तो उसमें 50 हजार रुपये नकद, पांच-पांच सौ रुपये के कुल 100 नोट, कपड़े और महत्वपूर्ण कागजात मिले.