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कासगंज में माल गोदाम रोड पर खाली प्लॉट में भड़की आग, काले धुएं का गुबार देख सहमे लोग

कासगंज ; प्लॉट में लगी आग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : माल गोदाम रोड स्टेट बैंक वाली गली में रविवार शाम एक खाली प्लाट में आग लग गई. प्लॉट में कूड़ा-कबाड़ की वजह आग ने कुछ ही पलों में भयंकर रूप घारण कर दिया. आसमान में काले धुएं के बादल छा गए. यह देख आसपास के लोग सहम गए. हालांकि प्लाट में आग लगने की जानकारी होने पर लोगों ने राहत की सांस ली और अग्निशमन विभाग को सूचना दी. इसके बाद पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाई.

बताया गया कि शहर के स्टेट बैंक वाली गली, माल गोदाम रोड पर खाली प्लॉट में कूड़ा-कबाड़ जमा था. बीती शाम अचानक उसमें आग लग गई. प्लॉट में बड़ी मात्रा में कूड़ा और कबाड़ होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया. प्लॉट से उठती लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग घबरा गए और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी.