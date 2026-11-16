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कासगंज में माल गोदाम रोड पर खाली प्लॉट में भड़की आग, काले धुएं का गुबार देख सहमे लोग

कासगंज में नदरई गेट स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में केके टावर गली की घटना.

प्लॉट में भड़की आग
कासगंज ; प्लॉट में लगी आग. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 9:55 AM IST

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कासगंज : माल गोदाम रोड स्टेट बैंक वाली गली में रविवार शाम एक खाली प्लाट में आग लग गई. प्लॉट में कूड़ा-कबाड़ की वजह आग ने कुछ ही पलों में भयंकर रूप घारण कर दिया. आसमान में काले धुएं के बादल छा गए. यह देख आसपास के लोग सहम गए. हालांकि प्लाट में आग लगने की जानकारी होने पर लोगों ने राहत की सांस ली और अग्निशमन विभाग को सूचना दी. इसके बाद पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाई.

बताया गया कि शहर के स्टेट बैंक वाली गली, माल गोदाम रोड पर खाली प्लॉट में कूड़ा-कबाड़ जमा था. बीती शाम अचानक उसमें आग लग गई. प्लॉट में बड़ी मात्रा में कूड़ा और कबाड़ होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया. प्लॉट से उठती लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग घबरा गए और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी.

कासगंज थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि खाली प्लॉट में सिर्फ कूड़ा-कबाड़ पड़ा हुआ था. जिसमें आग लग गई थी. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया था. घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

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