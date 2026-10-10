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कासगंज में एटा रोड रेलवे फाटक बंद; वैकल्पिक रास्तों पर लग रहा जाम, अफसर कह रहे ऐसी बात

कासगंज में रेलवे फाटक मरम्मत कार्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कासगंज : कासगंज के सहावर कस्बे में एटा रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 232 पर शनिवार से रेलवे विभाग ने मेंटिनेंस कार्य शुरू किया है. तकनीकी कार्य के चलते रेलवे ने फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इससे इधर से गुजरने वाला यातायात सुबह 7:00 बजे से ही ठप है. ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर घूम कर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है. हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा की आज शाम तक काम पूरा कर लिया जाएगा.





​रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और सुचारु ट्रेन संचालन के लिए समय-समय पर पटरियों की पैकिंग और गिट्टियों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है. इसी के तहत सहावर कस्बे के फाटक संख्या 232 पर मशीनों से ट्रैक पैकिंग का काम शुरू किया गया है. रेलवे लाइन और रेलगाड़ियों के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सड़क के यातायात को रोक दिया गया है, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके.