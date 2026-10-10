कासगंज में एटा रोड रेलवे फाटक बंद; वैकल्पिक रास्तों पर लग रहा जाम, अफसर कह रहे ऐसी बात
रेल लाइनों और फाटक के मेंटिनेंस कार्य के चलते रोका गया है सड़क मार्ग का यातायात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:33 PM IST
कासगंज : कासगंज के सहावर कस्बे में एटा रोड स्थित रेलवे फाटक संख्या 232 पर शनिवार से रेलवे विभाग ने मेंटिनेंस कार्य शुरू किया है. तकनीकी कार्य के चलते रेलवे ने फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इससे इधर से गुजरने वाला यातायात सुबह 7:00 बजे से ही ठप है. ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर घूम कर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है. हालांकि रेलवे प्रशासन का दावा की आज शाम तक काम पूरा कर लिया जाएगा.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और सुचारु ट्रेन संचालन के लिए समय-समय पर पटरियों की पैकिंग और गिट्टियों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है. इसी के तहत सहावर कस्बे के फाटक संख्या 232 पर मशीनों से ट्रैक पैकिंग का काम शुरू किया गया है. रेलवे लाइन और रेलगाड़ियों के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सड़क के यातायात को रोक दिया गया है, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके.
रेलवे प्रशासन की ओर से एटा और अमापुर की ओर आने-जाने वाले सभी तरह के वाहन चालकों को अन्य संपर्क मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. शनिवार शाम 6:00 बजे कार्य पूरा करा लिया जाएगा. इसके बाद रेलवे फाटक को सभी तरह के वाहनों के लिए पुनः खोल दिया जाएगा.
बहरहाल फाटक बंद होने से सहावर-अमापुर मार्ग और एटा रोड पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फाटक बंद होने की सूचना से बेखबर कई वाहन चालक सहावर फाटक पहुंचे गए और फिर उन्हें काफी मुसीबत झेलकर लौटना पड़ा. वैकल्पिक रास्तों पर जाम की स्थिति रही.
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