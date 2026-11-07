कासगंज में पटाखों की दुकानों पर डीएम का औचक निरीक्षण, सुरक्षा मानकों को लेकर दिए कड़े निर्देश
पटाखा बाजारों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नही की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:20 PM IST
कासगंज: त्यौहारों के दौरान जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शनिवार को बारह पत्थर मैदान स्थित पटाखों के दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पटाखा बाजारों में सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त न की जाए.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की कार्यप्रणाली और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अग्निशमन सिलेंडरों की रिफिलिंग स्थिति और एक्सपायरी डेट को भी व्यक्तिगत रूप से चेक किया. डीएम ने कहा कि पटाखा बिक्री स्थल संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहां अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का अनुपालन आवश्यक है.
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और दुकानदारों को हिदायत दी कि दुकानों के आसपास पानी, बालू और पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र हर समय उपलब्ध रखें. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण और निकास मार्गों को पूरी तरह बाधा रहित रखने के निर्देश दिए.
प्रशासनिक मुस्तैदी का संदेश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. इसलिए सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर लगातार निगरानी करे और किसी भी दुकान पर तय मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें.
इस निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, स्थानीय उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली इंस्पेक्टर तथा प्रशासन व पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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