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कासगंज में पटाखों की दुकानों पर डीएम का औचक निरीक्षण, सुरक्षा मानकों को लेकर दिए कड़े निर्देश

कासगंज में पटाखों की दुकानों पर डीएम का औचक निरीक्षण ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: त्यौहारों के दौरान जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने शनिवार को बारह पत्थर मैदान स्थित पटाखों के दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पटाखा बाजारों में सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए. किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त न की जाए.



​निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की कार्यप्रणाली और आपातकालीन तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अग्निशमन सिलेंडरों की रिफिलिंग स्थिति और एक्सपायरी डेट को भी व्यक्तिगत रूप से चेक किया. डीएम ने कहा कि पटाखा बिक्री स्थल संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहां अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का अनुपालन आवश्यक है.