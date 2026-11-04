कासगंज के ढोलना में डेंगू का कहर: चंदा जुटाकर भी नहीं बच सकी इकलौते मासूम की जान, अलीगढ़ में तोड़ा दम
गरीब पिता ने चंदा मांगकर इलाज कराया, लेकिन अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में बच्चे ने डेंगू के कारण दम तोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:17 PM IST
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ढोलना गांव में डेंगू बुखार ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पूरी तरह से छीन ली हैं. गांव के रहने वाले सोनपाल के 12 वर्षीय इकलौते बेटे आनंद की डेंगू संक्रमण के कारण मौत हो गई. बुधवार को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया.
चंदा जुटाकर कराया गया मासूम का इलाज: मासूम की मां ने रोते हुए बताया कि उनके पति सोनपाल एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बेटे का इलाज कराने के लिए उन्हें गांव वालों से चंदा मांगकर पैसे जुटाने पड़े. परिजनों ने पहले आनंद को गांव के स्थानीय डॉक्टर अनुपम के पास दिखाया था. हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे तुरंत अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
समय पर बेहतर इलाज न मिलने से टूटी सांसें: जब तक परिजन बच्चे को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुँचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी. मां का रो-रोकर बुरा हाल है और उनका आरोप है कि पैसों की तंगी के कारण समय पर बेहतर इलाज न मिल पाने से उनके बेटे की जान चली गई. इस दुखद हादसे के बाद से ढोलना गांव के लोगों में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति भारी गुस्सा है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में डेंगू तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली.
स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और ग्रामीणों की मांग: गांव में अब तक न तो एंटी-लार्वा का छिड़काव कराया गया है और न ही मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई मेडिकल कैंप भी नहीं लगाया गया, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है. इकलौते बेटे को खोने के बाद अब उस गरीब परिवार में सिर्फ एक छोटी बेटी ही बची है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तुरंत ढोलना गांव में साफ-सफाई कराकर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, ताकि दूसरे बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके.
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