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कासगंज के ढोलना में डेंगू का कहर: चंदा जुटाकर भी नहीं बच सकी इकलौते मासूम की जान, अलीगढ़ में तोड़ा दम

एक ही झटके में उजड़ गईं गरीब परिवार की खुशियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ढोलना गांव में डेंगू बुखार ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पूरी तरह से छीन ली हैं. गांव के रहने वाले सोनपाल के 12 वर्षीय इकलौते बेटे आनंद की डेंगू संक्रमण के कारण मौत हो गई. बुधवार को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया.

चंदा जुटाकर कराया गया मासूम का इलाज: मासूम की मां ने रोते हुए बताया कि उनके पति सोनपाल एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि बेटे का इलाज कराने के लिए उन्हें गांव वालों से चंदा मांगकर पैसे जुटाने पड़े. परिजनों ने पहले आनंद को गांव के स्थानीय डॉक्टर अनुपम के पास दिखाया था. हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे तुरंत अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.